«Знакомьтесь, Ярославль. » - классическая обзорная экскурсия

Я приглашая вас на экскурсию по прекрасному старинному городу, расположенному на стыке рек Волги и...

Я приглашая вас на экскурсию по прекрасному старинному городу, расположенному на стыке рек Волги и Которосли.

За свою тысячелетнюю историю Ярославль накопил множество прекрасных памятников архитектуры, за что был включен в список объектов всемирного наследия, как уникальный город.

Я покажу вам богатейшие памятники старины и архитектурные шедевры русского зодчества, старинные соборы и церкви, зеленые парки и прекрасную набережную вдоль Волги.
«Знакомьтесь, Ярославль. » - классическая обзорная экскурсия
«Знакомьтесь, Ярославль. » - классическая обзорная экскурсия
«Знакомьтесь, Ярославль. » - классическая обзорная экскурсия
«Знакомьтесь, Ярославль. » - классическая обзорная экскурсия
«Знакомьтесь, Ярославль. » - классическая обзорная экскурсия

Что вы увидите 🤩

  • Спасо-Преображенский монастырь
  • Часовня иконы Казанской Богоматери
  • Храм Богоявления XVII в.
  • Памятник Ярославу Мудрому
  • Ансамбль Гостиного двора
  • Волжская набережная
  • Храм Рождества Христова XVII в.
  • Храм Николы Надеина XVII в.
  • Губернаторский дом
  • Храм Ильи Пророка XVII в.
  • Ансамбль Советской площади (главной площади города)
  • Часовня А. Невского
  • Здание бывшего Дома призрения ближнего
  • Здание бывшей гостиницы Бристоль
  • Демидовский сквер
  • Здание бывшей мужской гимназии
  • Монумент Славы
  • Успенский кафедральный собор
  • Памятник св. Троице
  • Памятный камень об основании Ярославля
  • Стрелка
  • Митрополичьи палаты
  • Храм Никола Рубленый город XVII в.
  • Храм Спаса на городу XVII в.
  • Храм Михаила Архангела XVII в.
  • памятный знак "Нулевой километр золотого кольца России"

В ходе экскурсии вы увидите:

  • всю историческую часть города, включённую в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
  • знаменитую Стрелку — место слияния двух рек
  • объекты, изображённые на 1000-рублёвой купюре
  • ожерелье храмов XVII века.

Вы узнаете:

  • что такое ярославская школа культового зодчества XVII века и в чём её особенности
  • как Ярославль был столицей Русского государства
  • о жизни наших предков с купеческим размахом
  • почему Ярославль является родиной первого русского театра
  • и многое другое.

Цены на экскурсию

Для группы 1-40 человек
Стандартное предложение
2 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
Место начала и завершения
Богоявленская пл., 25
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 40 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Юлия П.
Юлия П.
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