Я приглашая вас на экскурсию по прекрасному старинному городу, расположенному на стыке рек Волги и Которосли.



За свою тысячелетнюю историю Ярославль накопил множество прекрасных памятников архитектуры, за что был включен в список объектов всемирного наследия, как уникальный город.



Я покажу вам богатейшие памятники старины и архитектурные шедевры русского зодчества, старинные соборы и церкви, зеленые парки и прекрасную набережную вдоль Волги.