Ансамбль Советской площади (главной площади города)
Часовня А. Невского
Здание бывшего Дома призрения ближнего
Здание бывшей гостиницы Бристоль
Демидовский сквер
Здание бывшей мужской гимназии
Монумент Славы
Успенский кафедральный собор
Памятник св. Троице
Памятный камень об основании Ярославля
Стрелка
Митрополичьи палаты
Храм Никола Рубленый город XVII в.
Храм Спаса на городу XVII в.
Храм Михаила Архангела XVII в.
памятный знак "Нулевой километр золотого кольца России"
В ходе экскурсии вы увидите:
всю историческую часть города, включённую в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
знаменитую Стрелку — место слияния двух рек
объекты, изображённые на 1000-рублёвой купюре
ожерелье храмов XVII века.
Вы узнаете:
что такое ярославская школа культового зодчества XVII века и в чём её особенности
как Ярославль был столицей Русского государства
о жизни наших предков с купеческим размахом
почему Ярославль является родиной первого русского театра
и многое другое.
Цены на экскурсию
Для группы 1-40 человек
Стандартное предложение
2 500 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
услуги гида
Что не входит
личные расходы
Место начала и завершения
Богоявленская пл., 25
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 40 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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