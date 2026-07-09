Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Увлекательное путешествие по живописным уголкам Ярославля.



Я приглашаю вас на экскурсию, которая погрузит вас в богатую историю и культуру этого уникального города. 5 17 отзывов

Татьяна Ваш гид в Ярославле Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 5500 ₽ за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 17 отзывов 2.5 часа 1-10 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вас ожидает: Знакомство с древним Ярославлем Вы прогуляетесь по местному «Арбату» и впечатлитесь старинной архитектурой, которая олицетворяют дух старинного Ярославля. Расскажу вам о его замечательной истории, о событиях, которые оставили отпечаток на его улицах и зданиях. Прикосновение к архитектурным жемчужинам Вы увидите архитектурные шедевры, в том числе Кафедральный Успенский собор, который величественно уносит нас в прошлое. Познакомитесь с символами города, такими как церковь Ильи Пророка, которая стоит величественно на берегу Волги. Легенды и виды, открывающие душу города Экскурсия будет включать и легенды, которые живут в каждом уголке Ярославля, придавая ему уникальный характер. Остановимся у места слияния Волги и Которосли, где откроется невероятный вид на город, позволяя нам увидеть его весь великолепный контур. Важная информация: Если у вас будет желание, экскурсия может включить посещение Ярославского художественного музея, церкви Ильи Пророка и музей-заповедник «Спасо-Преображенский монастырь», глубже погрузив вас в культурное наследие этого города.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Волковский театр

Власьевская башня

Дом купца Ерыкалова

Церковь Ильи Пророка

Успенский собор

Митрополичьи палаты

Волжская набережная

Стрелка

Набережная реки Которосли

Медведицкий овраг

Церковь Николы Рубленного

Церковь Спаса на городу

Спасо-Преображенский монастырь

Памятник Ярославу Мудрому

Бывшая кондитерская фабрика «Бельфор» Что включено Услуги гида Что не входит в цену Входные билеты (при желании)

Еда и напитки (при желании) Где начинаем и завершаем? Начало: Площадь Волкова, 1, Ярославль, Россия Завершение: Богоявленская площадь, 25, Ярославль, Россия Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 2.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.