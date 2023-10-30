Индивидуальная экскурсия: Прикосновение к архитектурным жемчужинам Ярославля
Увлекательное путешествие по живописным уголкам Ярославля.
Я приглашаю вас на экскурсию, которая погрузит вас в богатую историю и культуру этого уникального города.
Я приглашаю вас на экскурсию, которая погрузит вас в богатую историю и культуру этого уникального города.
Ближайшие даты:
2
дек
дек
3
дек
дек
4
дек
дек
5
дек
дек
6
дек
дек
7
дек
дек
8
дек
дек
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Волковский театр
- Власьевская башня
- Дом купца Ерыкалова
- Церковь Ильи Пророка
- Успенский собор
- Митрополичьи палаты
- Волжская набережная
- Стрелка
- Набережная реки Которосли
- Медведицкий овраг
- Церковь Николы Рубленного
- Церковь Спаса на городу
- Спасо-Преображенский монастырь
- Памятник Ярославу Мудрому
- Бывшая кондитерская фабрика «Бельфор»
Описание
Что вас ожидает: Знакомство с древним Ярославлем Вы прогуляетесь по местному «Арбату» и впечатлитесь старинной архитектурой, которая олицетворяют дух старинного Ярославля. Расскажу вам о его замечательной истории, о событиях, которые оставили отпечаток на его улицах и зданиях. Прикосновение к архитектурным жемчужинам Вы увидите архитектурные шедевры, в том числе Кафедральный Успенский собор, который величественно уносит нас в прошлое. Познакомитесь с символами города, такими как церковь Ильи Пророка, которая стоит величественно на берегу Волги. Легенды и виды, открывающие душу города Экскурсия будет включать и легенды, которые живут в каждом уголке Ярославля, придавая ему уникальный характер. Остановимся у места слияния Волги и Которосли, где откроется невероятный вид на город, позволяя нам увидеть его весь великолепный контур. Важная информация: Если у вас будет желание, экскурсия может включить посещение Ярославского художественного музея, церкви Ильи Пророка и музей-заповедник «Спасо-Преображенский монастырь», глубже погрузив вас в культурное наследие этого города.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Входные билеты (при желании)
- Еда и напитки (при желании)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Площадь Волкова, 1, Ярославль, РоссияЗавершение: Богоявленская площадь, 25, Ярославль, Россия
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Важная информация
- Дорогие гости
- Я буду вас ждать у театра им. Фёдора Волкова
- У главного входа
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Кравченко
30 окт 2023
О
Ольга
27 сен 2023
Татьяна проводила обзорную экскурсию по Ярославлю. Экскурсия была насыщенная, интересная. Мы получили достаточно много информации. Увидели интересные места. Познакомились с историей города, ее жителями. Архитектурными шедеврами. Все было замечательно. Татьяна владеет информацией и хорошо ее преподносит. Огромное спасибо. Мы остались под впечатлением
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ярославля
Похожие туры из Ярославля
Групповая
3 часа
Ярославль - только самое лучшее на автобусе
пл. Волкова (памятник Ф. Волкову)
9 дек
16 дек
23 дек
31 дек
от 12501 188₽ за человека
Групповая
3 часа
Знакомство с Ярославлем на авто-пешеходной экскурсии в группе
Увидеть ключевые места города, прогуляться по историческому центру и узнать любопытные факты
на площади Волкова
9 дек
16 дек
23 дек
31 дек
1 250₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Из Ярославля в государыню-Кострому
Познакомиться с визитными карточками города и побывать в знаковых местах династии Романовых
Завтра
3 дек
4 дек
5 дек
9 800₽ за всё до 8 чел.