Описание

Что вас ожидает: Знакомство с древним Ярославлем Вы прогуляетесь по местному «Арбату» и впечатлитесь старинной архитектурой, которая олицетворяют дух старинного Ярославля. Расскажу вам о его замечательной истории, о событиях, которые оставили отпечаток на его улицах и зданиях. Прикосновение к архитектурным жемчужинам Вы увидите архитектурные шедевры, в том числе Кафедральный Успенский собор, который величественно уносит нас в прошлое. Познакомитесь с символами города, такими как церковь Ильи Пророка, которая стоит величественно на берегу Волги. Легенды и виды, открывающие душу города Экскурсия будет включать и легенды, которые живут в каждом уголке Ярославля, придавая ему уникальный характер. Остановимся у места слияния Волги и Которосли, где откроется невероятный вид на город, позволяя нам увидеть его весь великолепный контур. Важная информация: Если у вас будет желание, экскурсия может включить посещение Ярославского художественного музея, церкви Ильи Пророка и музей-заповедник «Спасо-Преображенский монастырь», глубже погрузив вас в культурное наследие этого города.