Увлекательное путешествие по живописным уголкам Ярославля.
Я приглашаю вас на экскурсию, которая погрузит вас в богатую историю и культуру этого уникального города.
Я приглашаю вас на экскурсию, которая погрузит вас в богатую историю и культуру этого уникального города.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Знакомство с древним Ярославлем Вы прогуляетесь по местному «Арбату» и впечатлитесь старинной архитектурой, которая олицетворяют дух старинного Ярославля. Расскажу вам о его замечательной истории, о событиях, которые оставили отпечаток на его улицах и зданиях. Прикосновение к архитектурным жемчужинам Вы увидите архитектурные шедевры, в том числе Кафедральный Успенский собор, который величественно уносит нас в прошлое. Познакомитесь с символами города, такими как церковь Ильи Пророка, которая стоит величественно на берегу Волги. Легенды и виды, открывающие душу города Экскурсия будет включать и легенды, которые живут в каждом уголке Ярославля, придавая ему уникальный характер. Остановимся у места слияния Волги и Которосли, где откроется невероятный вид на город, позволяя нам увидеть его весь великолепный контур. Важная информация: Если у вас будет желание, экскурсия может включить посещение Ярославского художественного музея, церкви Ильи Пророка и музей-заповедник «Спасо-Преображенский монастырь», глубже погрузив вас в культурное наследие этого города.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Волковский театр
- Власьевская башня
- Дом купца Ерыкалова
- Церковь Ильи Пророка
- Успенский собор
- Митрополичьи палаты
- Волжская набережная
- Стрелка
- Набережная реки Которосли
- Медведицкий овраг
- Церковь Николы Рубленного
- Церковь Спаса на городу
- Спасо-Преображенский монастырь
- Памятник Ярославу Мудрому
- Бывшая кондитерская фабрика «Бельфор»
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты (при желании)
- Еда и напитки (при желании)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Волкова, 1, Ярославль, Россия
Завершение: Богоявленская площадь, 25, Ярославль, Россия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Татьяна провела нам великолепную экскурсию!!! Рассказала много интересных исторических фактов и легенд. После этой экскурсии мы влюбились в Ярославль! Будем советовать этого экскурсовода своим знакомым!
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Е
Познавательная, интересная, объёмная экскурсия. Затронуты многие моменты, которые помогают понять историю города. Обошли весь центр. Татьяна-профессионал своего дела! Рекомендуем!
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В
Огромное спасибо Татьяне за интересную и познавательную экскурсию. Глубокие знания истории города, грамотно выстроенный маршрут и увлеченность своим делом выше всяких похвал!
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С
Экскурсия очень интересная, экскурсовод рассказала всё ёмко, понятно, интересно. Рекомендую.
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В
Увидели все основные достопримечательности. Услышали интересный рассказ об Ярославле. Татьяна прекрасный гид. Экскурсия была интересной и познавательной
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О
Татьяна проводила обзорную экскурсию по Ярославлю. Экскурсия была насыщенная, интересная. Мы получили достаточно много информации. Увидели интересные места. Познакомились с историей города, ее жителями. Архитектурными шедеврами. Все было замечательно. Татьяна владеет информацией и хорошо ее преподносит. Огромное спасибо. Мы остались под впечатлением
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