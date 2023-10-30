Знакомство со столицей Золотого Кольца

Индивидуальная экскурсия в Ярославле

Индивидуальная экскурсия: Прикосновение к архитектурным жемчужинам Ярославля

5
2 отзыва
Увлекательное путешествие по живописным уголкам Ярославля.

Я приглашаю вас на экскурсию, которая погрузит вас в богатую историю и культуру этого уникального города.
Знакомство со столицей Золотого Кольца
Знакомство со столицей Золотого Кольца
Знакомство со столицей Золотого Кольца
Знакомство со столицей Золотого Кольца
Знакомство со столицей Золотого Кольца
Знакомство со столицей Золотого Кольца
Ближайшие даты:
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дек
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даты

Что вас ожидает:

  • Волковский театр
  • Власьевская башня
  • Дом купца Ерыкалова
  • Церковь Ильи Пророка
  • Успенский собор
  • Митрополичьи палаты
  • Волжская набережная
  • Стрелка
  • Набережная реки Которосли
  • Медведицкий овраг
  • Церковь Николы Рубленного
  • Церковь Спаса на городу
  • Спасо-Преображенский монастырь
  • Памятник Ярославу Мудрому
  • Бывшая кондитерская фабрика «Бельфор»

Описание

Что вас ожидает: Знакомство с древним Ярославлем Вы прогуляетесь по местному «Арбату» и впечатлитесь старинной архитектурой, которая олицетворяют дух старинного Ярославля. Расскажу вам о его замечательной истории, о событиях, которые оставили отпечаток на его улицах и зданиях. Прикосновение к архитектурным жемчужинам Вы увидите архитектурные шедевры, в том числе Кафедральный Успенский собор, который величественно уносит нас в прошлое. Познакомитесь с символами города, такими как церковь Ильи Пророка, которая стоит величественно на берегу Волги. Легенды и виды, открывающие душу города Экскурсия будет включать и легенды, которые живут в каждом уголке Ярославля, придавая ему уникальный характер. Остановимся у места слияния Волги и Которосли, где откроется невероятный вид на город, позволяя нам увидеть его весь великолепный контур. Важная информация: Если у вас будет желание, экскурсия может включить посещение Ярославского художественного музея, церкви Ильи Пророка и музей-заповедник «Спасо-Преображенский монастырь», глубже погрузив вас в культурное наследие этого города.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты (при желании)
  • Еда и напитки (при желании)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Волкова, 1, Ярославль, Россия
Завершение: Богоявленская площадь, 25, Ярославль, Россия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Дорогие гости
  • Я буду вас ждать у театра им. Фёдора Волкова
  • У главного входа
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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К
30 окт 2023
О
27 сен 2023
Татьяна проводила обзорную экскурсию по Ярославлю. Экскурсия была насыщенная, интересная. Мы получили достаточно много информации. Увидели интересные места. Познакомились с историей города, ее жителями. Архитектурными шедеврами. Все было замечательно. Татьяна владеет информацией и хорошо ее преподносит. Огромное спасибо. Мы остались под впечатлением

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