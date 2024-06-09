Необыкновенные закоулки Ярославля

Отыскать самый ароматный двор города, заглянуть в лавку чудес и забраться на чердак для путешествий
Я покажу вам нетуристические места.

Их нет в путеводителях, но они так притягательны! Мы заглянем во дворы и подворотни, окажемся в городских джунглях и попадем в «спрятанный» сад, забежим в старинную аптеку и заберёмся на чердак для путешествия в прошлое.

Вы узнаете, как богатели ярославские купцы, увидите дома, в которых они жили, и прикоснётесь к былому и настоящему.
Необыкновенные закоулки Ярославля
Необыкновенные закоулки Ярославля
Необыкновенные закоулки Ярославля
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы окажетесь в необычных местах, куда зачастую не заглядывают гости и даже жители. Атмосфера дворов и закоулков, необычных домов и настенных рисунков, маленьких лавочек со всякой всячиной и, конечно, интересных историй — это то, что позволит узнать город с другой стороны. Итак, в программе:

  • Рабочий посёлок в центре города — социалистическая мечта об идеальной коммуне
  • Лютеранская кирха и синагога Бей Аарон — особое религиозное соседство
  • Ярославский модерн — изюминка улиц
  • Старинная аптека — вторая в России вольная аптека, основанная в 1822 году
  • Стрит-арт ярославских художников в самых неожиданных местах
  • Удивительный чердачок, который перенесёт вас в прошлое
  • Самый ароматный двор города и его занимательные истории
  • «Спрятанный» сад — райский оазис среди городской суеты
  • Лавка чудес, где загадки встречают на каждом шагу
  • Городские джунгли — место, где вам станет удивительно тепло и уютно
  • Необычные здания и детали: находим, замечаем, обсуждаем

Вы узнаете:

  • Кого называли «колбасным королём»
  • Как разбогатели ярославские купцы
  • Какое учреждение носило название «Волшебные грёзы»
  • Кто потерял бумажник в самом центре Ярославля
  • Где играют джаз

Кому подойдёт программа

Путешественникам, которые приезжают в Ярославль не впервые или любят нетрадиционные маршруты, а также местным жителям, которые хотят открыть город с новой стороны. Мы не будем смотреть классические достопримечательности, а нырнём в закоулки, чтобы прикоснуться к другим не менее интересным историям.

Организационные детали

Экскурсия будет интересна взрослым и детям подросткового возраста.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у библиотеки им. Некрасова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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