Я покажу вам нетуристические места. Их нет в путеводителях, но они так притягательны! Мы заглянем во дворы и подворотни, окажемся в городских джунглях и попадем в «спрятанный» сад, забежим в старинную аптеку и заберёмся на чердак для путешествия в прошлое. Вы узнаете, как богатели ярославские купцы, увидите дома, в которых они жили, и прикоснётесь к былому и настоящему.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы окажетесь в необычных местах, куда зачастую не заглядывают гости и даже жители. Атмосфера дворов и закоулков, необычных домов и настенных рисунков, маленьких лавочек со всякой всячиной и, конечно, интересных историй — это то, что позволит узнать город с другой стороны. Итак, в программе:

Рабочий посёлок в центре города — социалистическая мечта об идеальной коммуне

Лютеранская кирха и синагога Бей Аарон — особое религиозное соседство

Ярославский модерн — изюминка улиц

Старинная аптека — вторая в России вольная аптека, основанная в 1822 году

Стрит-арт ярославских художников в самых неожиданных местах

Удивительный чердачок, который перенесёт вас в прошлое

Самый ароматный двор города и его занимательные истории

«Спрятанный» сад — райский оазис среди городской суеты

Лавка чудес, где загадки встречают на каждом шагу

Городские джунгли — место, где вам станет удивительно тепло и уютно

Необычные здания и детали: находим, замечаем, обсуждаем

Вы узнаете:

Кого называли «колбасным королём»

Как разбогатели ярославские купцы

Какое учреждение носило название «Волшебные грёзы»

Кто потерял бумажник в самом центре Ярославля

Где играют джаз

Кому подойдёт программа

Путешественникам, которые приезжают в Ярославль не впервые или любят нетрадиционные маршруты, а также местным жителям, которые хотят открыть город с новой стороны. Мы не будем смотреть классические достопримечательности, а нырнём в закоулки, чтобы прикоснуться к другим не менее интересным историям.

Организационные детали

Экскурсия будет интересна взрослым и детям подросткового возраста.