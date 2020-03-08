6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Ярославль, до чего же ты хорош!

Узнать больше о городе через площади, церкви, набережные и смотровые

Юлия
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Юлия – ваш гид
На чьи средства здесь строились величественные храмы? Что происходило в городе во времена Смуты? Как раньше жили ярославские князья, губернаторы и простой народ? Я расскажу многовековую историю Ярославля увлекательно и без сухих цифр.

А вы разглядите любопытное прошлое в почтенной архитектуре и полноценно познакомитесь с городом на нашей прогулке.
520 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 40 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Волкова
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У этой экскурсии6 отзывов
5
Ярославль, до чего же ты хорош!
Ярославль, до чего же ты хорош!

Что вас ожидает

Не спеша по Ярославлю и о нём
Пока вы будете шаг за шагом постигать историческое прошлое Ярославля, я проведу вас насыщенным маршрутом по интересным и важным местам города, — а также приправлю свой рассказ щепоткой занятных легенд :)

Наше место встречи — площадь Волкова. В окружении исторических зданий вы услышите о том, как появился Волковский драматический театр, и, конечно, узнаете пару интересных фактов о личности его основателя.

Через площадь пройдём к Знаменской башне, где я расскажу о ярославском кремле и ансамбле торговых рядов. Здесь же вас ждёт «вкусная часть» — история о местной кондитерской фабрике.

Следом прогуляемся по Арбату и очутимся у Советской площади и храма Ильи Пророка. На этом живописном месте у вас будет немного времени, чтобы сделать памятные фотокарточки и полюбоваться архитектурой святыни.

Далее под парочку старых легенд дойдём до места основания Ярославля под названием Медвежий угол. А после — остановимся у Вечного огня, чтобы послушать о городе во время Великой Отечественной войны.

Вы также посетите Успенский собор, прогуляетесь по Волжской набережной, побываете на красивейшей панорамной точке Ярославля и увидите ещё много других любопытных городских построек с историей!

Организационные детали

По желанию вы можете посетить храм с фресками после экскурсии — 100 руб./чел.

Ярославль, до чего же ты хорош!
Ярославль, до чего же ты хорош!
Ярославль, до чего же ты хорош!
Ярославль, до чего же ты хорош!
Ярославль, до чего же ты хорош!
Ярославль, до чего же ты хорош!
Ярославль, до чего же ты хорош!
Ярославль, до чего же ты хорош!
Ярославль, до чего же ты хорош!

Экскурсия проводится в будние дни в 18:00, в субботу и воскресенье в 11:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Местов встречи для начала тура на площади Волкова.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Юлия
Юлия
Добрый день! С 2014 года я занимаюсь организацией отдыха для гостей маршрута Золотое Кольцо России, и это — моя профессия, мой образ жизни и источник вдохновения. Мне помогает историческое образование и любовь к родному городу, а самый большой подарок в каждой экскурсии для меня — опыт общения с интересными людьми.
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 марта 2020
Интересный маршрут, занимательный рассказ, позитивный и доброжелательный экскурсовод Светлана! Рекомендую!
17 декабря 2019
Нам очень понравился рассказ о таинственном прошлом Ярославля! Экскурсовод знает много интересных деталей,необычных мест города!отдельный респект за внимание к комфорту и пожеланиям,особенно актуально в промерзший декабрь! Теперь на экскурсии только с Юлией,всем буду рекомендовать!
17 октября 2019
Все очень понравилось не смотря на погоду. Экскурсия была индивидуальная, в этом есть свои плюсы. Спасибо огромное! Всем рекомендую посмотреть и узнать много нового о городе Ярославле!
28 сентября 2019
Действительно, Ярославль, ты хорош!
Начиная с доброжелательного экскурсовода (Юлии), заканчивая погодой во время пребывания в городе.
Первое впечатление от города - приглашение вновь посетить это место.
Содержательно, ненавязчиво.
Профессиональный экскурсовод.

Рекомендуем!
23 сентября 2019
Я была на экскурсии 18.09.2019 г. Так получилось, что я была одна на эту дату, таким волшебным образом у меня получилась такая частная экскурсия. Хочу выразить благодарность гиду- чудесной Юлии -за информативную подачу исторических сведений с интересными отступлениями об известных людях города, живших в Ярославле, о людях современного города, с их нравами, традициями и обычаями. Юлия очень интересно рассказывает о разных исторических периодах, приводя примеры. Интересно было узнать об истории домов, улиц центра Ярославля. Время прогулки пролетело очень быстро,незаметно и весело, оставив приятные воспоминания. Рекомендую туристам смело брать данную экскурсию у доброжелательной и милой Юлии!
14 сентября 2019
Были в Ярославе в командировке, приехали всего на два дня. Случайно нашли эту экскурсию и записались 12.09.19 в 18:00, не пожалели ничуть! Очень удобное время для тех, кто работает днем, а город все таки посмотреть хочет :) Сама экскурсия нам очень понравилась! Мы пешком прошли довольно длинный маршрут, но ни капли не устали. Пешие экскурсии, в отличие от автобусных, позволяют почувствовать атмосферу города, получить общее впечатление о нем. Город очень красивый, есть на что посмотреть. Мы обошли наиболее известные достопримечательности центра. Юлия очень интересно и просто рассказывает, все понятно и хорошо запоминается. Теперь хочется даже больше узнать об истории и искусстве. На все вопросы нам были даны ответы! В общем, мы отлично провели время, получили хорошие эмоции и зарядились чудесным настроением. Когда в следующий раз навестим Ярославль, пойдем на экскурсию обязательно! Спасибо :)

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