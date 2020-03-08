6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Не спеша по Ярославлю и о нём

Пока вы будете шаг за шагом постигать историческое прошлое Ярославля, я проведу вас насыщенным маршрутом по интересным и важным местам города, — а также приправлю свой рассказ щепоткой занятных легенд :)

Наше место встречи — площадь Волкова. В окружении исторических зданий вы услышите о том, как появился Волковский драматический театр, и, конечно, узнаете пару интересных фактов о личности его основателя.

Через площадь пройдём к Знаменской башне, где я расскажу о ярославском кремле и ансамбле торговых рядов. Здесь же вас ждёт «вкусная часть» — история о местной кондитерской фабрике.

Следом прогуляемся по Арбату и очутимся у Советской площади и храма Ильи Пророка. На этом живописном месте у вас будет немного времени, чтобы сделать памятные фотокарточки и полюбоваться архитектурой святыни.

Далее под парочку старых легенд дойдём до места основания Ярославля под названием Медвежий угол. А после — остановимся у Вечного огня, чтобы послушать о городе во время Великой Отечественной войны.

Вы также посетите Успенский собор, прогуляетесь по Волжской набережной, побываете на красивейшей панорамной точке Ярославля и увидите ещё много других любопытных городских построек с историей!