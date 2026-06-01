Мы съездим в город, который когда-то кормил всю Россию хлебом, а потом стал столицей бурлаков. Вы услышите истории семей Нобелей и Ошаниных, увидите памятник Остапу Бендеру и единственный в этом регионе польский костёл. А затем в бывшем Романово-Борисоглебске (сегодня — Тутаев) вас ждут берега, которые писал Кустодиев, и храм с иконой 15 века.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 13 400 ₽ за экскурсию

Описание экскурсии

8:00 — выезд из Ярославля

Короткий рассказ по дороге: сёла, которые мы минуем, и почему их стоило знать.

9:00–11:00 — Рыбинск

Памятник Людвигу Нобелю и история семьи, которая сделала для России больше, чем многие думают

Казанский храм — самый древний в городе, удивительно лаконичный

Спасо-Преображенский собор — полная противоположность: роскошь и купеческий размах

Две хлебные биржи, памятники бурлаку, Льву Ошанину и Остапу Бендеру

Памятник Ленину на постаменте от памятника Александру II

11:00–12:00 — обед в Рыбинске

Рекомендуем заранее заказать столик в ресторане «Бурлак», чтобы не ждать на месте.

12:30–16:00 — Тутаев (бывший Романово-Борисоглебск)

Главный храм города — Воскресенский. Здесь хранится чудотворная икона 15 века

Борисоглебская сторона: истории о татарах и мечетях, о романовской овце и овчинах, которые носил Александр Дюма

Храмы Романова на левом берегу Волги

Виды, которыми любовался Кустодиев

16:30 — возвращение в Ярославль

Организационные детали