Мы съездим в город, который когда-то кормил всю Россию хлебом, а потом стал столицей бурлаков.
Вы услышите истории семей Нобелей и Ошаниных, увидите памятник Остапу Бендеру и единственный в этом регионе польский костёл.
А затем в бывшем Романово-Борисоглебске (сегодня — Тутаев) вас ждут берега, которые писал Кустодиев, и храм с иконой 15 века.
Вы услышите истории семей Нобелей и Ошаниных, увидите памятник Остапу Бендеру и единственный в этом регионе польский костёл.
А затем в бывшем Романово-Борисоглебске (сегодня — Тутаев) вас ждут берега, которые писал Кустодиев, и храм с иконой 15 века.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из Ярославля
Короткий рассказ по дороге: сёла, которые мы минуем, и почему их стоило знать.
9:00–11:00 — Рыбинск
- Памятник Людвигу Нобелю и история семьи, которая сделала для России больше, чем многие думают
- Казанский храм — самый древний в городе, удивительно лаконичный
- Спасо-Преображенский собор — полная противоположность: роскошь и купеческий размах
- Две хлебные биржи, памятники бурлаку, Льву Ошанину и Остапу Бендеру
- Памятник Ленину на постаменте от памятника Александру II
11:00–12:00 — обед в Рыбинске
Рекомендуем заранее заказать столик в ресторане «Бурлак», чтобы не ждать на месте.
12:30–16:00 — Тутаев (бывший Романово-Борисоглебск)
- Главный храм города — Воскресенский. Здесь хранится чудотворная икона 15 века
- Борисоглебская сторона: истории о татарах и мечетях, о романовской овце и овчинах, которые носил Александр Дюма
- Храмы Романова на левом берегу Волги
- Виды, которыми любовался Кустодиев
16:30 — возвращение в Ярославль
Организационные детали
- Едем на вашем автомобиле. В нём должно быть свободное место для гида
- Для группы до 4 человек можно заказать машину за доплату 4000 ₽. Если нужен более вместительный транспорт, обсудим отдельно
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваша команда гидов в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Провели экскурсии для 3159 туристов
Я объездил всю нашу великую страну: от Владивостока до Выборга; от Кавказских гор до Ледовитого океана; от Карпат до Тянь-Шаня. Жил в Красноярске, Алма-Ате, Новосибирске, Москве, Улан-Уде, а Петербург —
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