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Экскурсия и мастер-класс по росписи фигурных кулонов

Узнайте историю горячей эмали и создайте свой кулон. Подходит для всех возрастов, дарит незабываемые впечатления и творческое вдохновение
Участники мастер-класса в музее эмальерного искусства смогут выбрать форму кулона и самостоятельно расписать его под руководством опытного мастера. В процессе вы узнаете об истории и технике горячей эмали, увидите работы известных художников.

Кулон будет обожжен в муфельной печи при температуре 850°С, а готовое украшение станет прекрасным сувениром. Это уникальная возможность прикоснуться к искусству и создать что-то особенное своими руками

5 причин купить этот билет

  • 🎨 Создание уникального кулона
  • 🔥 Изучение техники горячей эмали
  • 🖼️ Знакомство с произведениями искусства
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 🎁 Памятный сувенир своими руками
Экскурсия и мастер-класс по росписи фигурных кулонов
Экскурсия и мастер-класс по росписи фигурных кулонов
Экскурсия и мастер-класс по росписи фигурных кулонов
Ближайшие даты:
2
июл3
июл4
июл5
июл6
июл7
июл8
июл
Время начала: 10:30, 12:00, 16:30

Что можно увидеть

  • Музей эмальерного искусства

Описание билета

Приглашение на мастер-класс в музей эмальерного искусства

Приглашаем вас на увлекательный мастер-класс, который пройдет в музее эмальерного искусства. Это уникальная возможность узнать о захватывающей технике «горячая эмаль» и познакомиться с произведениями талантливых художников из России и Европы.

Что вас ждет на мастер-классе?

  • История возникновения и развития техники «горячая эмаль»;
  • Информация о технологии росписи красками на основе стекла по медной основе;
  • Практическая часть, где каждый участник сможет создать свой собственный кулон под руководством опытного мастера;
  • Обжиг кулона в муфельной печи при температуре до 850°С.

Выбор форм для вашего кулона

На месте вы сможете выбрать форму для своего кулона. Доступные варианты включают:

  • Рыбка;
  • Кошечка;
  • Сердечко;
  • Листик;
  • Собачка;
  • И другие интересные формы!

Кому стоит посетить мастер-класс?

Этот мастер-класс подходит для всех, кто хочет погрузиться в мир искусства, рожденного огнем. Вы сможете создать уникальные подарки для себя и своих близких. Не упустите шанс стать частью этого творческого процесса!

Пригласите своих близких!

Берите с собой друзей, детей, родителей и соседей! Мастер-класс обещает быть не только познавательным, но и увлекательным. Мы уверены, что интересное общение и восторг от созданных шедевров не оставят никого равнодушным.

Ежедневно в 10:30,12:00,16:30

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • В музее "Эмалис" вы узнаете историю возникновения удивительной техники "горячая эмаль" и полюбуетесь произведениями ведущих художников России и Европы
  • Чтобы настроиться на творчество
Что включено
  • Экскурсия
  • Мастер-класс
  • Входной билет
Место начала и завершения?
Ул. Тверицкая набережная, д. 15
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно в 10:30,12:00,16:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
  • Через некоторое время с Вами свяжется наш администратор для подтверждения брони
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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