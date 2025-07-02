Участники мастер-класса в музее эмальерного искусства смогут выбрать форму кулона и самостоятельно расписать его под руководством опытного мастера. В процессе вы узнаете об истории и технике горячей эмали, увидите работы известных художников. Кулон будет обожжен в муфельной печи при температуре 850°С, а готовое украшение станет прекрасным сувениром. Это уникальная возможность прикоснуться к искусству и создать что-то особенное своими руками

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Описание билета

Приглашение на мастер-класс в музей эмальерного искусства

Приглашаем вас на увлекательный мастер-класс, который пройдет в музее эмальерного искусства. Это уникальная возможность узнать о захватывающей технике «горячая эмаль» и познакомиться с произведениями талантливых художников из России и Европы.

Что вас ждет на мастер-классе?

История возникновения и развития техники «горячая эмаль»;

Информация о технологии росписи красками на основе стекла по медной основе;

Практическая часть, где каждый участник сможет создать свой собственный кулон под руководством опытного мастера;

Обжиг кулона в муфельной печи при температуре до 850°С.

Выбор форм для вашего кулона

На месте вы сможете выбрать форму для своего кулона. Доступные варианты включают:

Рыбка;

Кошечка;

Сердечко;

Листик;

Собачка;

И другие интересные формы!

Кому стоит посетить мастер-класс?

Этот мастер-класс подходит для всех, кто хочет погрузиться в мир искусства, рожденного огнем. Вы сможете создать уникальные подарки для себя и своих близких. Не упустите шанс стать частью этого творческого процесса!

Пригласите своих близких!

Берите с собой друзей, детей, родителей и соседей! Мастер-класс обещает быть не только познавательным, но и увлекательным. Мы уверены, что интересное общение и восторг от созданных шедевров не оставят никого равнодушным.