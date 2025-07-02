Кулон будет обожжен в муфельной печи при температуре 850°С, а готовое украшение станет прекрасным сувениром. Это уникальная возможность прикоснуться к искусству и создать что-то особенное своими руками
5 причин купить этот билет
- 🎨 Создание уникального кулона
- 🔥 Изучение техники горячей эмали
- 🖼️ Знакомство с произведениями искусства
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🎁 Памятный сувенир своими руками
Что можно увидеть
- Музей эмальерного искусства
Описание билета
Приглашение на мастер-класс в музей эмальерного искусства
Приглашаем вас на увлекательный мастер-класс, который пройдет в музее эмальерного искусства. Это уникальная возможность узнать о захватывающей технике «горячая эмаль» и познакомиться с произведениями талантливых художников из России и Европы.
Что вас ждет на мастер-классе?
- История возникновения и развития техники «горячая эмаль»;
- Информация о технологии росписи красками на основе стекла по медной основе;
- Практическая часть, где каждый участник сможет создать свой собственный кулон под руководством опытного мастера;
- Обжиг кулона в муфельной печи при температуре до 850°С.
Выбор форм для вашего кулона
На месте вы сможете выбрать форму для своего кулона. Доступные варианты включают:
- Рыбка;
- Кошечка;
- Сердечко;
- Листик;
- Собачка;
- И другие интересные формы!
Кому стоит посетить мастер-класс?
Этот мастер-класс подходит для всех, кто хочет погрузиться в мир искусства, рожденного огнем. Вы сможете создать уникальные подарки для себя и своих близких. Не упустите шанс стать частью этого творческого процесса!
Пригласите своих близких!
Берите с собой друзей, детей, родителей и соседей! Мастер-класс обещает быть не только познавательным, но и увлекательным. Мы уверены, что интересное общение и восторг от созданных шедевров не оставят никого равнодушным.
Ежедневно в 10:30,12:00,16:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- В музее "Эмалис" вы узнаете историю возникновения удивительной техники "горячая эмаль" и полюбуетесь произведениями ведущих художников России и Европы
- Чтобы настроиться на творчество
Что включено
- Экскурсия
- Мастер-класс
- Входной билет
Место начала и завершения?
Когда и как рано покупать?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Через некоторое время с Вами свяжется наш администратор для подтверждения брони