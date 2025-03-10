Создаем индивидуальные кулоны! В рамках проведения мастер-класса гости бесплатно посещают музей эмальерного искусства и узнают историю возникновения удивительной техники «горячая эмаль», знакомятся с произведениями ведущих художников России и Европы, узнают технологию росписи красками на основе стекла по медной основе.
Каждый участник получает возможность самостоятельно создать кулон под руководством мастера и обжечь их в муфельной печи.
Каждый участник получает возможность самостоятельно создать кулон под руководством мастера и обжечь их в муфельной печи.
Описание билета
Увлекательный мастер-класс по эмальерному искусству
Перед началом мастер-класса ведущий поделится с участниками увлекательной историей развития эмальерного искусства в России. Вы сможете узнать об удивительных историях создания уникальных работ в технике «горячая эмаль». Это не просто занятие, а настоящая погружение в мир искусства, которое оставит у вас незабываемые впечатления.
Почему стоит посетить мастер-класс?
- Уникальная возможность освоить редкий вид искусства, доступный только в Ярославле.
- Каждый участник сможет выбрать тему для своего кулона, основываясь на личных предпочтениях.
- Мастер-класс проходит в единственном в России Музее эмальерного искусства Эмалис.
Этот мастер-класс — отличный способ не только развить свои творческие способности, но и получить удовольствие от процесса создания. Вы сможете создать уникальный кулон, который станет настоящим произведением искусства, отражающим вашу индивидуальность.
Не упустите шанс!
Приходите и погружайтесь в мир эмальерного искусства. Откройте для себя новые горизонты творчества и вдохновения в компании единомышленников!
Ежедневно в 10:30, 12:00, 16:30
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вы сможете посмотреть лучшие произведения ведущих художников-эмальеров России
- Европы
- США
- Китая
- Латинской Америки и Японии
Что включено
- Входной билет
- Экскурсия
- Мастер-класс по созданию кулона в технике «горячая эмаль»
Место начала и завершения?
Ул. Тверицкая набережная, д. 15
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно в 10:30, 12:00, 16:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- После бронирования мастер-класса с Вами свяжется администратор для подтверждения
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Э
Эльмира
10 мар 2025
Очень интересная выставка, уникальные по своей сути работы в технике эмали. Рассказ Натальи дал нам представление о технике. Своими руками попробовали сделать кулоны. Прикоснулись к совершенно новому миру. Рекомендую к посещению.
Ш
Шанталова
19 дек 2024
Очень интересная, подробная экскурсия, захватывающий, увлекательный мастер класс по созданию кулона! Обязательно еще вернусь в данный музей❤
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