Создаем индивидуальные кулоны! В рамках проведения мастер-класса гости бесплатно посещают музей эмальерного искусства и узнают историю возникновения удивительной техники «горячая эмаль», знакомятся с произведениями ведущих художников России и Европы, узнают технологию росписи красками на основе стекла по медной основе. Каждый участник получает возможность самостоятельно создать кулон под руководством мастера и обжечь их в муфельной печи.

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Описание билета

Увлекательный мастер-класс по эмальерному искусству

Перед началом мастер-класса ведущий поделится с участниками увлекательной историей развития эмальерного искусства в России. Вы сможете узнать об удивительных историях создания уникальных работ в технике «горячая эмаль». Это не просто занятие, а настоящая погружение в мир искусства, которое оставит у вас незабываемые впечатления.

Почему стоит посетить мастер-класс?

Уникальная возможность освоить редкий вид искусства, доступный только в Ярославле.

Каждый участник сможет выбрать тему для своего кулона, основываясь на личных предпочтениях.

Мастер-класс проходит в единственном в России Музее эмальерного искусства Эмалис.

Этот мастер-класс — отличный способ не только развить свои творческие способности, но и получить удовольствие от процесса создания. Вы сможете создать уникальный кулон, который станет настоящим произведением искусства, отражающим вашу индивидуальность.

Не упустите шанс!

Приходите и погружайтесь в мир эмальерного искусства. Откройте для себя новые горизонты творчества и вдохновения в компании единомышленников!