Уважаемые гурманы! Приглашаем вас на дегустацию, где сыр раскроется как ремесленное искусство — со всем богатством вкусов и текстур.
Мы научим вас выбирать, сочетать и красиво подавать сыры, вы разберётесь в нюансах продукта и соберёте свою идеальную сырную тарелку — чтобы потом с лёгкостью повторить это дома.
Описание мастер-класса
Дегустация в историческом центре Ярославля — в зале-буфете при сырном магазине, в уютной атмосфере среди фарфора и под бой часов.
Вы познакомитесь с классической сырной тарелкой:
- попробуете разные сорта сыра
- научитесь различать вкусы, ароматы и текстуры
- поймёте, как раскрывается каждый вид
Мы расскажем:
- почему в России едят полутвёрдый сыр
- откуда берутся вкус и букет сыра
- чем отличается французская сырная тарелка от английской
- какие правила предписывает нам сырный этикет
- как яблочный сыр помогает переключать рецепторы
Организационные детали
- В стоимость включено: сырная тарелка (пять сортов), напиток (на выбор), яблочный сыр
- С вами будет один из членов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Трефолева
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иннеса — ваша команда гидов в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы — сырные сомелье в Ярославле. В нашем магазине-буфете представлены отборные ремесленные сыры Золотого кольца. Хотим делиться накопленными знаниями о производстве сыров, их разновидности, особенностях употребления и вкусовых сочетаниях.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мы с супругой большие любители французских сыров. Отдыхая в Ярославле, решили сходить на дегустацию российских крафтовых сыров. В целом, нам очень понравилось. На мероприятии были предложены 5 видов разных сыров
Иннеса
Ответ организатора:
Виктор! Спасибо огромное за Ваш отзыв. Мы очень рады, что наша сырная история оставила положительные впечатления о Ярославле и надеемся на новые встречи!
А
Довольно интересная и безумно вкусная дегустация с историей и актуальностью сыроварения в наших реалиях. Если вы не знаете какой сыр сейчас можно покупать,то однозначно надо обращаться в данную лавку,вам все подскажут и расскажут,а если не верите,то идем на дегустацию и сами пробуем (кусочки большие,вина и фруктов достаточно 😄"шутка"). Прекрасная экскурсия и вкусная дегустация,теперь по другому кушать сыр не получится
Иннеса
Ответ организатора:
Анастасия! Огромное спасибо за отзыв! Сырных вам выходных в Ярославле!
посетив эту экскурсию,узнали много нового о разных сортах сыра,например даже,чем камамбер отличается от бри))Рассказали о местных производителях! Есть небольшой магазинчик,где можно купить сыр с собой,понравился с красной плесенью! Рекомендую эту экскурсию тем,кто устал от обычных пешеходно-исторических маршрутов!
Иннеса
Ответ организатора:
Яна! Спасибо большое за отзыв, мы очень рады, что вам все понравилось!
