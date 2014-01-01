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Экскурсия в Романов-Борисоглебск

Ольга Л.
Ольга Л. – Гид из Ярославля
Приглашаю вас на познавательную экскурсию ⛳ в городок Тутаев — старинный Романов-Борисоглебск.

Город 🏙️, расположенный на обоих берегах Волги в 40 км от Ярославля, словно застыл в XIX веке.

Вас ждет погружение в историю 📖 нашей страны, а также приятная прогулка 👣 по самым красивым местам города.

Кроме того, у вас будет возможность посетить старинный колокольный завод и узнать все секреты литья колоколов!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 3 300 ₽ за экскурсию

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Экскурсия в Романов-Борисоглебск
Экскурсия в Романов-Борисоглебск

Что вы увидите

  • Левобережную и правобережную части города
  • Воскресенский собор
  • Старинные улицы города
  • Пожарная каланча
Секреты литья колоколов и уютные улочки древнего города
Величественный Воскресенский собор, уютные улочки древнего города, резные наличники на окнах, места съёмок любимых фильмов — всё это ждёт нас в Тутаеве. Поскольку моста через Волгу в Романов-Борисоглебске нет, то с одного берега на другой перемещаться будем на пароме — а это, пожалуй, один из самых захватывающих моментов поездки в Тутаев.
Также гостей Романов-Борисоглебска ждёт подъем на пожарную каланчу (отличная смотровая площадка!) и посещение колокольного завода, где можно узнать секреты и воочию увидеть процесс литья колоколов.
Важная информация
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • Подорожная экскурсия
  • Экскурсия по городу
  • Экскурсия на колокольный завод
  • Подъем на смотровую площадку.
Что не входит
  • Транспорт
Начало и место завершения
🚩 По договорённости с туристами
Экскурсия в Романов-Борисоглебск
Экскурсия в Романов-Борисоглебск
Экскурсия в Романов-Борисоглебск
Экскурсия в Романов-Борисоглебск
Экскурсия в Романов-Борисоглебск

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ольга Л.
Ольга Л.
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