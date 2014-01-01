Секреты литья колоколов и уютные улочки древнего города

Величественный Воскресенский собор, уютные улочки древнего города, резные наличники на окнах, места съёмок любимых фильмов — всё это ждёт нас в Тутаеве. Поскольку моста через Волгу в Романов-Борисоглебске нет, то с одного берега на другой перемещаться будем на пароме — а это, пожалуй, один из самых захватывающих моментов поездки в Тутаев.

Также гостей Романов-Борисоглебска ждёт подъем на пожарную каланчу (отличная смотровая площадка!) и посещение колокольного завода, где можно узнать секреты и воочию увидеть процесс литья колоколов.

Важная информация

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.