22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Переплетение символов и культур в архитектуре города

Архитектура Ярославля наполнена символами язычества, христианства, ислама и буддизма, которые не просто соседствуют, но и переплетаются между собой на фасадах города. Вы побываете в местах, где располагались капища языческих славянских богов — Велеса и Перуна, а сейчас возвышаются уже христианские святыни, Власьевская башня и Ильинско-Тихоновская церковь. Раскроете символику крестов в храмовой архитектуре Ярославля, разглядите детали куполов и колоколен, а у церкви Рождества Христова (памятника Всенародного наследия) узнаете о ее связи с исламом. И, конечно, будьте готовы встретить на пути символические и архитектурные загадки, которые помогут глубже заглянуть в историю города.

Места силы и легенды Ярославля

Вы погрузитесь в историю древнего Рубленого города — Ярославского кремля, прогуляетесь по набережной Волги и Богоявленской площади и отыщете место, где располагался таинственный тотем, ставший центром драмы величественного города. Проходя по старинным улицам, вы услышите местные легенды и предания, передающиеся из поколения в поколение, а также узнаете о роли масонов в жизни Ярославля, их наследии и влиянии на жизненный уклад города.

Кому подойдет прогулка

Путешественникам, которые с вдохновением смотрели фильмы «Код да Винчи», «Ангелы и демоны», «Сокровище нации», а также любителям древней символики и городских легенд.