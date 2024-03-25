22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для посещения Ярославля - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время город оживает, а зелень на набережной Волги добавляет особого шарма. Октябрь и апрель также подходят для посещения, но стоит учитывать возможные дожди. В зимние месяцы экскурсия возможна, но стоит быть готовым к холодной погоде и снегу.

Экскурсия «Ярославль - древний город символов» - это уникальное путешествие для ценителей истории и мистики.Ваш личный гид откроет вам тайные знаки и символы, спрятанные на фасадах древних зданий, расскажет о

влиянии различных культур на архитектуру города и проведет по местам силы, где древние языческие боги соседствуют с христианскими святынями. Вы узнаете о масонах Ярославля и их тайных знаках, расшифруете символику церкви Рождества Христова и погрузитесь в атмосферу старинных улиц и легенд. Эта экскурсия подарит вам не только знания, но и незабываемые впечатления от встречи с историей одного из самых загадочных городов России

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Переплетение символов и культур в архитектуре города

Архитектура Ярославля наполнена символами язычества, христианства, ислама и буддизма, которые не просто соседствуют, но и переплетаются между собой на фасадах города. Вы побываете в местах, где располагались капища языческих славянских богов — Велеса и Перуна, а сейчас возвышаются уже христианские святыни, Власьевская башня и Ильинско-Тихоновская церковь. Раскроете символику крестов в храмовой архитектуре Ярославля, разглядите детали куполов и колоколен, а у церкви Рождества Христова (памятника Всенародного наследия) узнаете о ее связи с исламом. И, конечно, будьте готовы встретить на пути символические и архитектурные загадки, которые помогут глубже заглянуть в историю города.

Места силы и легенды Ярославля

Вы погрузитесь в историю древнего Рубленого города — Ярославского кремля, прогуляетесь по набережной Волги и Богоявленской площади и отыщете место, где располагался таинственный тотем, ставший центром драмы величественного города. Проходя по старинным улицам, вы услышите местные легенды и предания, передающиеся из поколения в поколение, а также узнаете о роли масонов в жизни Ярославля, их наследии и влиянии на жизненный уклад города.

Кому подойдет прогулка

Путешественникам, которые с вдохновением смотрели фильмы «Код да Винчи», «Ангелы и демоны», «Сокровище нации», а также любителям древней символики и городских легенд.

Организационные детали

Экскурсию также можно провести на автомобиле (вашем или взятом в аренду) — в этом случае мы успеем посетить также церковь Николы Мокрого и церковь Иоанна Предтечи. При аренде машины с водителем на 3 часа стоимость экскурсии увеличится на 2500 ₽.