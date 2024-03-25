22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для посещения Ярославля - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время город оживает, а зелень на набережной Волги добавляет особого шарма. Октябрь и апрель также подходят для посещения, но стоит учитывать возможные дожди. В зимние месяцы экскурсия возможна, но стоит быть готовым к холодной погоде и снегу.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Власьевская башня
Ильинско-Тихоновская церковь
Церковь Рождества Христова
Ярославский кремль
Богоявленская площадь
Описание экскурсии
Переплетение символов и культур в архитектуре города
Архитектура Ярославля наполнена символами язычества, христианства, ислама и буддизма, которые не просто соседствуют, но и переплетаются между собой на фасадах города. Вы побываете в местах, где располагались капища языческих славянских богов — Велеса и Перуна, а сейчас возвышаются уже христианские святыни, Власьевская башня и Ильинско-Тихоновская церковь. Раскроете символику крестов в храмовой архитектуре Ярославля, разглядите детали куполов и колоколен, а у церкви Рождества Христова (памятника Всенародного наследия) узнаете о ее связи с исламом. И, конечно, будьте готовы встретить на пути символические и архитектурные загадки, которые помогут глубже заглянуть в историю города.
Места силы и легенды Ярославля
Вы погрузитесь в историю древнего Рубленого города — Ярославского кремля, прогуляетесь по набережной Волги и Богоявленской площади и отыщете место, где располагался таинственный тотем, ставший центром драмы величественного города. Проходя по старинным улицам, вы услышите местные легенды и предания, передающиеся из поколения в поколение, а также узнаете о роли масонов в жизни Ярославля, их наследии и влиянии на жизненный уклад города.
Кому подойдет прогулка
Путешественникам, которые с вдохновением смотрели фильмы «Код да Винчи», «Ангелы и демоны», «Сокровище нации», а также любителям древней символики и городских легенд.
Организационные детали
Экскурсию также можно провести на автомобиле (вашем или взятом в аренду) — в этом случае мы успеем посетить также церковь Николы Мокрого и церковь Иоанна Предтечи. При аренде машины с водителем на 3 часа стоимость экскурсии увеличится на 2500 ₽.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Волковская площадь. Знаменская башня. Вход со стороны ул. Свобода
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор — ваш гид в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2774 туристов
Я гид международного класса и опытный путешественник. Имею диплом учителя мировой художественной культуры.
Активно туризмом начал заниматься в 2007 году после университета, и первая моя поездка за границу сразу оказалась рабочей. читать дальшеуменьшить
4 сезона я работал гидом в Турции, год в Киеве и 4 года в Таиланде. В 2015 году я вернулся домой, проехав на автобусах от Таиланда до Новосибирска, через Лаос, весь Китай и Монголию. Жду вас в гости!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 155 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
144
4
7
3
2
2
2
1
–
Ирина
Очень интересная и необычная экскурсия, на что мы и рассчитывали. Егор обладает энциклопедическими знаниями, подкрепленными профильным образованием. Язык - основа мировоззрения народа, поэтому аналогии в разных языках говорят о неочевидных читать дальшеуменьшить
связях между культурами и религиями, так же как использование общих символов. Экскурсовод показал это нам на множестве примеров в процессе прогулки по центру Ярославля. И заронил одно большое "климатическое" сомнение… но не буду раскрывать тайну. Послушайте Егора, если готовы к слому шаблонов. Вам понравится!
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М
Мария
Невероятное приключение в центре Ярославля) очень подробно, понятно и увлекательно преподнесен материал! Много новых подробностей из истории, как сейчас принято говорить «пасхалок» встретилось нам на пути! Очень рекомендуем, вы точно не останетесь равнодушными! Спасибо Егору за ответственное отношение к своему делу и явную любовь к истории!
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Евгений
Егор - настоящая достопримечательность Ярославля. Это была моя 20 экскурсия с Tripster и самая лучшая! Потрясающая история, невероятные факты, история города в лицах - это самое ценное в таких экскурсиях Тот случай, как в блокбастере - рассказ не отпускает ни на минуту Спасибо огромное Егору! Очень рекомендую
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А
Андрей
Егор - крутой гид!!! Особо рекомендую людям, которые интересуются историей глубже, чем преподносит официальная история. Совет путешественникам - снимайте все на видео. Информации Егор выдаёт много, вся ценна, но не каждый мозг ее с ходу усвоит)))
+1
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С
Сергей
Добрый день. 2 июля 2022 г мы заказали экскурсию у гида г. Ярославля Егора Парфенкова. Сразу предупредили Егора, что устали, так как ходили по набережной реки Волги. Егор сделал нам автомобильный читать дальшеуменьшить
маршрут по центру прекрасного Ярославля. Он настолько интересно рассказывал про Федора Волкова, про храмы, про то как важно расположен Ярославль, что нашу усталость как рукой сняло. Мы узнали много интересного о здании думы, здании театра и еще множество полезной информации. Так как мы с супругом любители альтернативной истории, Егор нам рассказал не только об официальной исторической ценности зданий, но еще поведал факты альтернативной истории, а иногда мистические истории города Ярославля. Было очень интересно, как будто мы посмотрели в глубь истории города. Егор еще ведет экскурсии по Золотому кольцу и Крыму, теперь было бы здорово с ним съездить и в эти места. Спасибо Егору Парфенкову, теперь Ярославль для меня не только город Ярослава, но и город названный в честь Ярило - солнца древних славян.
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Сергей
Интересная экскурсия с прекрасным, эрудированным гидом. Много интересных фактов, наблюдений и даже откровений. Очень про Ярославский театр понравилось. Спасибо!
+2
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