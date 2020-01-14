22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. Ярославль — древний город символов

Пройти от капища Перуна до Волжской набережной, погружаясь в историю города через его символику

Егор
Задать вопрос
Егор – ваш гид
Этот авторский маршрут создан для эстетов, любителей истории, культурных кодов, загадок и легенд.

Вы не только увидите парадное лицо Ярославля, но и откроете его тайны, скрытые от любопытных глаз в древних символах города.

Я покажу вам, как совсем рядом могут уживаться капище богу Перуну и православный храм, проведу по следам ярославских масонов, расскажу предания Рубленого города и помогу понять неоднозначную символику церкви Рождества Христова.
3200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии22 отзыва
5
Ярославль — древний город символов
Ярославль — древний город символов

Что вас ожидает

Переплетение символов и культур в архитектуре города
Архитектура Ярославля наполнена символами язычества, христианства, ислама и буддизма, которые не просто соседствуют, но и переплетаются между собой на фасадах города. Вы побываете в местах, где располагались капища языческих славянских богов — Велеса и Перуна, а сейчас возвышаются уже христианские святыни, Власьевская башня и Ильинско-Тихоновская церковь. Раскроете символику крестов в храмовой архитектуре Ярославля, разглядите детали куполов и колоколен, а у церкви Рождества Христова (памятника Всенародного наследия) узнаете о ее связи с исламом. И, конечно, будьте готовы встретить на пути символические и архитектурные загадки, которые помогут глубже заглянуть в историю города.

Места силы и легенды Ярославля
Вы погрузитесь в историю древнего Рубленого города — Ярославского кремля, прогуляетесь по набережной Волги и Богоявленской площади и отыщете место, где располагался таинственный тотем, ставший центром драмы величественного города. Проходя по старинным улицам, вы услышите местные легенды и предания, передающиеся из поколения в поколение, а также узнаете о роли масонов в жизни Ярославля, их наследии и влиянии на жизненный уклад города.

Кому подойдет прогулка

Путешественникам, которые с вдохновением смотрели фильмы «Код да Винчи», «Ангелы и демоны», «Сокровище нации», а также любителям древней символики и городских легенд.

Организационные детали

Экскурсию также можно привести на автомобиле (вашем или взятом в аренду) — в этом случае мы успеем посетить также церковь Николы Мокрого и церковь Иоанна Предтечи. При аренде машины с водителем на 3 часа стоимость экскурсии увеличится на 2000 рублей.

Ярославль — древний город символов
Ярославль — древний город символов
Ярославль — древний город символов
Ярославль — древний город символов
Ярославль — древний город символов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Егор
Егор
Добрый день! Меня зовут Егор, я гид международного класса и опытный путешественник! Имею диплом учителя Мировой Художественной Культуры. Активно туризмом начал заниматься в 2007 году после университета и первая моя поездка за границу сразу оказалась рабочей. Два года я работал гидом в Турции, около года в Киеве и около четырёх лет в Тайланде. В 2015 году я вернулся домой, проехав на автобусах от Тайланда до Новосибирска, через Лаос, весь Китай и Монголию. Опыт проведения экскурсий 12 лет.
Напишите мне

22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

14 января 2020
Егор прекрасный экскурсовод, хорошо преподносит материал, его интересно слушать, много интересных и новых исторических фактов нам рассказал, отвечает на все вопросы. Рекомендую.
12 января 2020
Открыть Ярославль нам помог Егор - необыкновенный рассказчик, знающий историю, влюбленный в свой город. Время пролетело незаметно:прекрасно составлен маршрут, были учтены все наши пожелания. Мы ему очень благодарны.
12 января 2020
Огромное спасибо Егору за экскурсию. Три часа пролетели незаметно, несмотря на то, что стояла оттепель и на улицах были лед и вода. Рассказ был очень содержательным, с интересными историями, легендами. Было видно, что Егор хочет показать Ярославль с лучшей стороны, передать его значимость в прежние времена. При этом не было дикого количества дат, которые обычно не остаются в голове. Зато легенды в головах подрастающего поколения (в составе группы было двое подростков 13 и 14 лет) запомнились.
10 января 2020
Нам всё очень понравилось. Мы много путешествуем, составляем маршруты самостоятельно, любим и знаем историю. В этот раз ехали с грудным ребенком, решили довериться гиду и не пожалели! 3 часа пролетели незаметно, нам их не хватило :) маршрут составлен очень грамотно , мы успели посмотреть весь исторический центр города. У Егора есть ответы на ВСЕ вопросы, что лично для меня парадокс. Я в свое время отказалась от гидов и стала сама составлять маршруты ровно по причине того, что шаг влево от заученной программы повергал их в ступор. Егор с радостью и воодушевлением отвечал на все вопросы, которые даже не касались темы экскурсии. Маршрут проходил в спокойном темпе, при этом мы получили огромный объем информации. Очень понравилась подача. Видно, что человек знает и любит свой город и историю в целом. В общем,кайф:) получили больше, чем ожидали :)
6 января 2020
Было очень любопытно. Причём и взрослым, и детям 13-16 лет. Единственное ПРЕДЛОЖЕНИЕ к экскурсоводу: выделить по ходу точки с лучшими панорамными видами и точки лучшей фотофиксации.. (например, в сумерках нежнейшая подсветка Ильинской церкви, рассвет на набережной, зимнее украшение города). Так, возможно, было бы интересней и слушать рассказ, и фотографировать красоту вокруг.
6 января 2020
Большое спасибо за очень интересную экскурсию! Узнали о Ярославле очень много нового.
6 января 2020
Отлично! Все к Егору!
3 января 2020
Экскурсия очень понравилась, много интересной и необычной информации.
3 августа 2019
Замечательная экскурсия и по организации - все на высшем уровне, и по качеству подачи материала - интересно, познавательно, подошло для нашей большой компании. Рекомендуем всем!
2 августа 2019
Спасибо Егору за прекрасный рассказ о Ярославле. У нашей маленькой группы были ограничены физические возможности, но это не помешало получить массу информации, осмотреть основные достопримечательности. За 3 часа Егор рассказал множество исторических фактов, версий, спорных моментов; мелькали лица, даты, эпохи, религии, одним словом, время пролетело незаметно). рекомендую всем и каждому.
Ещё 12 отзывов

Егор проводит ещё 1 экскурсию

Неизведанный ЯрославльНеизведанный ЯрославльНеизведанный Ярославль
3200 за экскурсию
3 часа
6 отзывов
Необычные церкви, живописные виды и места-свидетели истории за пределами туристического центра
Из более чем 500 достопримечательностей Ярославля только 354 находятся в историческом центре. Вам предстоит познакомиться с самыми интересными. Вы побываете в средневековых слободах Ярославля — Толчковской, Коровницкой, Стрелецкой, Тверицкой других. Узнаете об архитектурных особенностях многочисленных церквей, прикоснётесь к главным эпохам в истории города и увидите те живописные места, куда редко добираются туристы.

Необычные маршруты по Ярославлю

Ярославль: невыдуманные историиЯрославль: невыдуманные историиЯрославль: невыдуманные истории
3000 за экскурсию
2 часа
73 отзыва
Интересные сюжеты, ярославская смекалка и секреты города в незаметных деталях
Часто, приезжая в Ярославль, путешественники видят набор стандартных достопримечательностей из списка must have, «храмы-купола-монастыри», слышат имена выдающихся, но не очень знакомых деятелей, нескольких князей из учебника и узнают о визитах императоров. На самом деле Ярославль живет практически по законам романа: уже не одну сотню лет здесь случается масса удивительных историй — забавных, невероятных, трагических... За всем этим стоят реальные люди, которые жили здесь — строили эти храмы, совершали глупости из-за любви, зарабатывали миллионы. И все эти события происходили на живописных ярославских улицах, бульварах и площадях, по которым предлагаю вам со мной прогуляться!
Ярославль — город богатырей и воиновЯрославль — город богатырей и воиновЯрославль — город богатырей и воинов
От 2800 за экскурсию
4 часа
7 отзывов
Узнать старейший город России на «воинственной» пешеходной экскурсии
Поездка в Ярославль — это не только походы по церквям, храмам и музеям ремесел. Я покажу вам другую сторону города Золотого кольца — мужественную, богатырскую, героическую. Вы узнаете, почему Ярославль называют «городом бравых людей», разберетесь, почему на памятнике Ярославу Мудрому спрятан меч, и поймете, что символизируют серп и молот на советском банке. А в музее Боевой славы я напомню вам о главных сражениях, где город сыграл важную роль, и помогу увидеть историческую перспективу Ярославля.
Второй раз в ЯрославлеВторой раз в ЯрославлеВторой раз в Ярославле
2860 за экскурсию
2 часа
5 отзывов
Увидеть город без глянца и узнать историю нетуристических, но знаковых мест
Мне хочется показать вам настоящий Ярославль без идеальных картинок из путеводителей. Таким вы увидите город в самобытном Красноперекопском районе. Погрузитесь в историю и быт рабочих Ярославской мануфактуры, заглянете в старинные церкви, оцените эстетику полузаброшенных мест и поймете, как возрождается великое прошлое. Эти два часа помогут взглянуть на Ярославль глазами его жителей и добавят нотку ностальгии в путешествие.
Ярославль романтическийЯрославль романтическийЯрославль романтический
2700 за экскурсию
2 часа
20 отзывов
Посмотреть на город с другой стороны и узнать о его любовных историях
В своих путевых очерках Александр Дюма писал: «Ярославль славится красивыми женщинами и исключительными страстями: за два года пять молодых людей там сошли с ума от любви». На этой необычной экскурсии вы узнаете, какие романтические события происходили в городе, сможете прикоснуться к памятнику вечной любви и познакомитесь с интересными фактами и легендами, дополненными старыми фотографиями.
Неизведанный ЯрославльНеизведанный ЯрославльНеизведанный Ярославль
2600 за экскурсию
3 часа
Авторская экскурсия по малоизвестным местам города, хранящим большую историю
Вы побываете в одном из первых регулярных парков России, познакомитесь с аналогом Петропавловского собора в Петербурге и узнаете об одной из старейших мануфактур страны. А в старинных слободах откроете храмы 17 века с ценными фресками, услышите о быте кожевников и посетите погреб, где основатель русского театра ставил первые спектакли.

Выбирайте и другие экскурсии в Ярославле

ОбзорныеНеобычные маршрутыХрам Ильи ПророкаГубернаторский домПешкомЗа городомВечерниеПарк СтрелкаИстория и архитектураВсеНа велосипедеВ другой городТолгский монастырьХрам Иоанна ПредтечиМузей-заповедникСо скидкойНа автомобилеКвестыДля детейЯрославский кремльНабережнаяГрупповыеИндивидуальные