1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Центральные улочки

Ярославль сохранил множество интересных зданий XVII — XIX веков, так что прогулка 👣 по городу станет настоящей экскурсией в музее под открытым небом. Вы увидите настоящие шедевры древнерусской архитектуры и искусства, отметите уникальные черты храмов Николы Надеина и Ильи Пророка, церквей Рождества Христова и Богоявления. Я поделюсь интересными историческими фактами и городскими легендами, а также расскажу об утратах и приобретениях последних лет, реставрации памятников и знаменитом «стенном письме».

Экскурсия-конструктор

Далее, при желании, мы можем отправиться в:

Спасо-Преображенский монастырь, один из старейших в Северо-Восточной Руси

Ярославский художественный музей 🖼, где вас ждет знакомство с историей 📖 ярославской иконописи

Ярославские храмы XVII века (на выбор)

Организационные детали