1 отзыв оставили туристы

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Золото Ярославля: путешествие в Древнюю Русь

Посетить старинные храмы Ярославля и перенестись в 17 век, осматривая шедевры древнерусских зодчих

5
1 отзыв
Ольга
Ольга – Гид из Ярославля
Я погружу вас в историю 📖 города от основания до наших дней, сделав отдельный акцент на «золотом» XVII веке.

Мы поговорим о выдающихся жителях Ярославского града, его храмоздателях и иконописцах; осмотрим уникальные древние храмы и приоткроем «многоликий мир» ярославских фресок.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 250 ₽ за экскурсию

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Золото Ярославля: путешествие в Древнюю Русь
Золото Ярославля: путешествие в Древнюю Русь

Что вас ожидает

Центральные улочки
Ярославль сохранил множество интересных зданий XVIIXIX веков, так что прогулка 👣 по городу станет настоящей экскурсией в музее под открытым небом. Вы увидите настоящие шедевры древнерусской архитектуры и искусства, отметите уникальные черты храмов Николы Надеина и Ильи Пророка, церквей Рождества Христова и Богоявления. Я поделюсь интересными историческими фактами и городскими легендами, а также расскажу об утратах и приобретениях последних лет, реставрации памятников и знаменитом «стенном письме».

Экскурсия-конструктор
Далее, при желании, мы можем отправиться в:

  • Спасо-Преображенский монастырь, один из старейших в Северо-Восточной Руси
  • Ярославский художественный музей 🖼, где вас ждет знакомство с историей 📖 ярославской иконописи
  • Ярославские храмы XVII века (на выбор)

Организационные детали

  • При желании посещения музеев, входные билеты 🎫 оплачиваются отдельно
  • Экскурсия также может проходить на автомобиле 🚘, в этом случае мы сможем дополнительно посетить старинные слободы Ярославля с великолепными храмами XVII века — Иоанна Златоуста в Коровниках и Иоанна Предтечи в Толчково. Стоимость уточняйте в переписке.
Золото Ярославля: путешествие в Древнюю Русь
Золото Ярославля: путешествие в Древнюю Русь
Золото Ярославля: путешествие в Древнюю Русь
Золото Ярославля: путешествие в Древнюю Русь
Золото Ярославля: путешествие в Древнюю Русь
Золото Ярославля: путешествие в Древнюю Русь
Золото Ярославля: путешествие в Древнюю Русь
Золото Ярославля: путешествие в Древнюю Русь
Золото Ярославля: путешествие в Древнюю Русь
Золото Ярославля: путешествие в Древнюю Русь

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Люблю родной Ярославль, любознательных путешественников, необычные маршруты, нестандартные решения, профессионализм. Краевед, внештатный экскурсовод Ярославского музея-заповедника и отдела древнерусского искусства Ярославского художественного музея. До встречи в тысячелетнем городе!
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1 отзыв оставили туристы

18 сентября 2020
Если было бы можно, мы бы поставили Ольге все 100 баллов! Профессионал с академическим запасом знаний, при этом лёгкая и интересная подача материала. Помогла организовать нам и следующий день. Впечатления от Ярославля превзошли все ожидания, потому что общение с умным, интеллигентным человеком стоит многого! Надо ей повысить процент)!

Ольга проводит ещё 2 экскурсии

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