1 отзыв оставили туристы

Представляем эксклюзивную индивидуальную экскурсию «Золото Ярославля: путешествие в Древнюю Русь», которая позволит вам насладиться красотой и величием одного из самых старинных городов России.
Прогулка по центральным улочкам Ярославля откроет перед вами
Прогулка по центральным улочкам Ярославля откроет перед вами
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура XVII - XIX веков
- 🕍 Шедевры древнерусского искусства
- 📜 Интересные исторические факты и легенды
- 🖼️ Посещение музеев и храмов
- 🚗 Возможность экскурсии на автомобиле
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по октябрь. В это время доступны для посещения многие храмы и музеи, что делает поездку максимально насыщенной и интересной.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Центральные улочки Ярославля
- Храм Николы Надеина
- Храм Ильи Пророка
- Церковь Рождества Христова
- Церковь Богоявления
- Спасо-Преображенский монастырь
- Ярославский художественный музей
- Храмы XVII века
Описание экскурсии
Центральные улочки
Ярославль сохранил множество интересных зданий XVII — XIX веков, так что прогулка по городу станет настоящей экскурсией в музее под открытым небом. Вы увидите настоящие шедевры древнерусской архитектуры и искусства, отметите уникальные черты храмов Николы Надеина и Ильи Пророка, церквей Рождества Христова и Богоявления. Я поделюсь интересными историческими фактами и городскими легендами, а также расскажу об утратах и приобретениях последних лет, реставрации памятников и знаменитом «стенном письме».
Экскурсия-конструктор
Далее, при желании, мы можем отправиться в:
- Спасо-Преображенский монастырь, один из старейших в Северо-Восточной Руси
- Ярославский художественный музей, где вас ждет знакомство с историей ярославской иконописи
- Ярославские храмы XVII века (на выбор, в период с 1 мая по 1 октября)
Организационные детали
- При желании посещения музеев, входные билеты оплачиваются отдельно
- Экскурсия также может проходить на автомобиле, в этом случае мы сможем дополнительно посетить старинные слободы Ярославля с великолепными храмами XVII века — Иоанна Златоуста в Коровниках и Иоанна Предтечи в Толчково. Стоимость уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Улица Кедрова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 5043 туристов
Люблю родной Ярославль, любознательных путешественников, необычные маршруты, нестандартные решения и профессионализм. Я историк, кандидат наук, внештатный экскурсовод музеев Ярославля. Веду семейный краеведческий клуб «Загадки древнего города», обожаю неспешные семейные экскурсии, вдохновляюсь вопросами и рассуждениями юных экскурсантов! Зимой люблю посидеть в архиве — публикую находки и подбираю жемчужины для своих авторских экскурсий. А летом — жду встречи с вами в Ярославле!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 40 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
большое спасибо Ольге! красивые места, интересные факты. мы остались очень довольны
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Е
Великолепная женщина, с точными знаниями и продуманной программой. С заботой о нас на таком холоде) думали не выдержим два часа, но в итоге пролетели не заметили!
Понравился маршрут, удалось проникнуться историей и пониманием того как тут все это зарождалось, какие традиции были у горожан, как город зарождался и процветал… Рекомендуем 100% От Питерских с 🫶
Понравился маршрут, удалось проникнуться историей и пониманием того как тут все это зарождалось, какие традиции были у горожан, как город зарождался и процветал… Рекомендуем 100% От Питерских с 🫶
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга увлекательно поведала о городе. Мы уже были на экскурсии, но её рассказ раскрыл новые грани знакомых мест. Она делилась интересными фактами и историями, оживляя наш маршрут. Мы не пожалели, что выбрали её в качестве гида.
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Е
24 июля были на экскурсии. Прошлись по не только по туристическим тропам и увидели смену веков, запечатлённую в архитектуре. Спасибо за интересный рассказ, красивые места.
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А
Потрясающая экскурсия от знатока Ярославля. Слушал бы и слушал)
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Экскурсия очень интересная и емкая! Ольга за два часа дала огромное количество информации! Прекрасный рассказчик, великолепно знающий свой предмет! Узнала много нового и интересного. Всем рекомендую!
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