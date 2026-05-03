1 отзыв оставили туристы

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Золото Ярославля: путешествие в Древнюю Русь

Познайте историческое наследие Ярославля, открывая двери в прошлое через эксклюзивные рассказы и уникальные памятники
Представляем эксклюзивную индивидуальную экскурсию «Золото Ярославля: путешествие в Древнюю Русь», которая позволит вам насладиться красотой и величием одного из самых старинных городов России.

Прогулка по центральным улочкам Ярославля откроет перед вами
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шедевры древнерусской архитектуры XVII-XIX веков.

Вы узнаете о выдающихся жителях города, их вкладе в историю и культуру, а также сможете прикоснуться к многоликому миру ярославских фресок.

Экскурсия предлагает не только знакомство с историческими памятниками, но и возможность посетить Спасо-Преображенский монастырь, Ярославский художественный музей и уникальные храмы XVII века.

Для желающих расширить свой маршрут предусмотрена возможность экскурсии на автомобиле с посещением старинных слобод. Ваше путешествие в прошлое будет не только познавательным, но и незабываемым

5
40 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальная архитектура XVII - XIX веков
  • 🕍 Шедевры древнерусского искусства
  • 📜 Интересные исторические факты и легенды
  • 🖼️ Посещение музеев и храмов
  • 🚗 Возможность экскурсии на автомобиле

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по октябрь. В это время доступны для посещения многие храмы и музеи, что делает поездку максимально насыщенной и интересной.
Сейчас август — это идеальное время.
Золото Ярославля: путешествие в Древнюю Русь
Золото Ярославля: путешествие в Древнюю Русь
Золото Ярославля: путешествие в Древнюю Русь

Что можно увидеть

  • Центральные улочки Ярославля
  • Храм Николы Надеина
  • Храм Ильи Пророка
  • Церковь Рождества Христова
  • Церковь Богоявления
  • Спасо-Преображенский монастырь
  • Ярославский художественный музей
  • Храмы XVII века

Описание экскурсии

Центральные улочки

Ярославль сохранил множество интересных зданий XVII — XIX веков, так что прогулка по городу станет настоящей экскурсией в музее под открытым небом. Вы увидите настоящие шедевры древнерусской архитектуры и искусства, отметите уникальные черты храмов Николы Надеина и Ильи Пророка, церквей Рождества Христова и Богоявления. Я поделюсь интересными историческими фактами и городскими легендами, а также расскажу об утратах и приобретениях последних лет, реставрации памятников и знаменитом «стенном письме».

Экскурсия-конструктор

Далее, при желании, мы можем отправиться в:

  • Спасо-Преображенский монастырь, один из старейших в Северо-Восточной Руси
  • Ярославский художественный музей, где вас ждет знакомство с историей ярославской иконописи
  • Ярославские храмы XVII века (на выбор, в период с 1 мая по 1 октября)

Организационные детали

  • При желании посещения музеев, входные билеты оплачиваются отдельно
  • Экскурсия также может проходить на автомобиле, в этом случае мы сможем дополнительно посетить старинные слободы Ярославля с великолепными храмами XVII века — Иоанна Златоуста в Коровниках и Иоанна Предтечи в Толчково. Стоимость уточняйте в переписке.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Улица Кедрова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 5043 туристов
Люблю родной Ярославль, любознательных путешественников, необычные маршруты, нестандартные решения и профессионализм. Я историк, кандидат наук, внештатный экскурсовод музеев Ярославля. Веду семейный краеведческий клуб «Загадки древнего города», обожаю неспешные семейные экскурсии, вдохновляюсь вопросами и рассуждениями юных экскурсантов! Зимой люблю посидеть в архиве — публикую находки и подбираю жемчужины для своих авторских экскурсий. А летом — жду встречи с вами в Ярославле!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 40 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
38
4
2
3
2
1
Светлана
большое спасибо Ольге! красивые места, интересные факты. мы остались очень довольны
большое спасибо Ольге! красивые места, интересные факты. мы остались очень довольны
большое спасибо Ольге! красивые места, интересные факты. мы остались очень довольны
большое спасибо Ольге! красивые места, интересные факты. мы остались очень довольны
большое спасибо Ольге! красивые места, интересные факты. мы остались очень довольны
большое спасибо Ольге! красивые места, интересные факты. мы остались очень довольны
большое спасибо Ольге! красивые места, интересные факты. мы остались очень довольны
большое спасибо Ольге! красивые места, интересные факты. мы остались очень довольны
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Е
Великолепная женщина, с точными знаниями и продуманной программой. С заботой о нас на таком холоде) думали не выдержим два часа, но в итоге пролетели не заметили!
Понравился маршрут, удалось проникнуться историей и пониманием того как тут все это зарождалось, какие традиции были у горожан, как город зарождался и процветал… Рекомендуем 100% От Питерских с 🫶
Великолепная женщина, с точными знаниями и продуманной программой. С заботой о нас на таком холоде) думали
Великолепная женщина, с точными знаниями и продуманной программой. С заботой о нас на таком холоде) думали
Великолепная женщина, с точными знаниями и продуманной программой. С заботой о нас на таком холоде) думали
Великолепная женщина, с точными знаниями и продуманной программой. С заботой о нас на таком холоде) думали
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IRINA
Ольга увлекательно поведала о городе. Мы уже были на экскурсии, но её рассказ раскрыл новые грани знакомых мест. Она делилась интересными фактами и историями, оживляя наш маршрут. Мы не пожалели, что выбрали её в качестве гида.
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Е
24 июля были на экскурсии. Прошлись по не только по туристическим тропам и увидели смену веков, запечатлённую в архитектуре. Спасибо за интересный рассказ, красивые места.
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А
Потрясающая экскурсия от знатока Ярославля. Слушал бы и слушал)
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Ильмира
Экскурсия очень интересная и емкая! Ольга за два часа дала огромное количество информации! Прекрасный рассказчик, великолепно знающий свой предмет! Узнала много нового и интересного. Всем рекомендую!
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