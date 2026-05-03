1 отзыв оставили туристы

Представляем эксклюзивную индивидуальную экскурсию «Золото Ярославля: путешествие в Древнюю Русь», которая позволит вам насладиться красотой и величием одного из самых старинных городов России.Прогулка по центральным улочкам Ярославля откроет перед вами

шедевры древнерусской архитектуры XVII-XIX веков. Вы узнаете о выдающихся жителях города, их вкладе в историю и культуру, а также сможете прикоснуться к многоликому миру ярославских фресок. Экскурсия предлагает не только знакомство с историческими памятниками, но и возможность посетить Спасо-Преображенский монастырь, Ярославский художественный музей и уникальные храмы XVII века. Для желающих расширить свой маршрут предусмотрена возможность экскурсии на автомобиле с посещением старинных слобод. Ваше путешествие в прошлое будет не только познавательным, но и незабываемым

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по октябрь. В это время доступны для посещения многие храмы и музеи, что делает поездку максимально насыщенной и интересной.

Сейчас август — это идеальное время.