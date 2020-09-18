1 отзыв оставили туристы

Центральные улочки Ярославль сохранил множество интересных зданий XVII — XIX веков, так что прогулка 👣 по городу станет настоящей экскурсией в музее под открытым небом. Вы увидите настоящие шедевры древнерусской архитектуры и искусства, отметите уникальные черты храмов Николы Надеина и Ильи Пророка, церквей Рождества Христова и Богоявления. Я поделюсь интересными историческими фактами и городскими легендами, а также расскажу об утратах и приобретениях последних лет, реставрации памятников и знаменитом «стенном письме».
Экскурсия-конструктор Далее, при желании, мы можем отправиться в:
Спасо-Преображенский монастырь, один из старейших в Северо-Восточной Руси
Ярославский художественный музей 🖼, где вас ждет знакомство с историей 📖 ярославской иконописи
Ярославские храмы XVII века (на выбор)
Организационные детали
При желании посещения музеев, входные билеты 🎫 оплачиваются отдельно
Экскурсия также может проходить на автомобиле 🚘, в этом случае мы сможем дополнительно посетить старинные слободы Ярославля с великолепными храмами XVII века — Иоанна Златоуста в Коровниках и Иоанна Предтечи в Толчково. Стоимость уточняйте в переписке.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Люблю родной Ярославль, любознательных путешественников, необычные маршруты, нестандартные решения, профессионализм. Краевед, внештатный экскурсовод Ярославского музея-заповедника и отдела древнерусского искусства Ярославского художественного музея. До встречи в тысячелетнем городе!
Если было бы можно, мы бы поставили Ольге все 100 баллов! Профессионал с академическим запасом знаний, при этом лёгкая и интересная подача материала. Помогла организовать нам и следующий день. Впечатления от Ярославля превзошли все ожидания, потому что общение с умным, интеллигентным человеком стоит многого! Надо ей повысить процент)!