Что вас ожидает:Едем в Кострому — колыбель Романовых, Родина Снегурочки, ювелирная и сырная столица ⭐️. Разве этого не достаточно, чтобы поехать не так далеко, но сменить обстановку, погулять по самым большим в России торговым рядам и насладиться русской провинцией?
В стоимость экскурсии 🧭 входит подорожная экскурсия ⛳, сопровождение гида-экскурсовода и посещение Ипатьевского монастыря с экскурсией. Если вам необходим трансфер, если вы не на своём транспорте, мы поможем заказать комфоратебельное авто.
Организационные детали:
Надевайте удобную одежду и обувь по погоде;
Стоимость экскурсии указана ориентировочно и может меняться, уточняйте у менеджера
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Транспортное обслуживание (свой или арендованный по желанию)
Посещение Ипатьевского монастыря (по желанию)
Посещение льняной фабрики (по желанию)
Посещение выставки художника Ефима Честнякова (по желанию)
Питание
Личные расходы (сувениры и др. ).
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.