Что вас ожидает:Едем в Кострому — колыбель Романовых, Родина Снегурочки, ювелирная и сырная столица ⭐️. Разве этого не достаточно, чтобы поехать не так далеко, но сменить обстановку, погулять по самым большим в России торговым рядам и насладиться русской провинцией?

В стоимость экскурсии 🧭 входит подорожная экскурсия ⛳, сопровождение гида-экскурсовода и посещение Ипатьевского монастыря с экскурсией. Если вам необходим трансфер, если вы не на своём транспорте, мы поможем заказать комфоратебельное авто.

Организационные детали: