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Индивидуальная экскурсия в Кострому из Ярославля

А-Тур
А-Тур – Гид из Ярославля
Едем в Кострому — колыбель Романовых, Родина Снегурочки, ювелирная и сырная столица ⭐️.

Разве этого не достаточно, чтобы поехать не так далеко, но сменить обстановку, погулять по самым большим в России торговым рядам и насладиться русской провинцией?
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-8 человек

  • 10 200 ₽ за экскурсию

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Индивидуальная экскурсия в Кострому из Ярославля
Индивидуальная экскурсия в Кострому из Ярославля

Что вы увидите

  • Памятник Ивану Сусанину
  • «Скороводока»
  • Торговые ряды
  • Ленин «с радикулитом»
  • Пожарная каланча
  • Памятник Юрию Долгорукому
  • Феодоровская икона
  • Храм Воскресения на дебре
  • Костромской кремль
Что вас ожидает:Едем в Кострому — колыбель Романовых, Родина Снегурочки, ювелирная и сырная столица ⭐️. Разве этого не достаточно, чтобы поехать не так далеко, но сменить обстановку, погулять по самым большим в России торговым рядам и насладиться русской провинцией?
В стоимость экскурсии 🧭 входит подорожная экскурсия ⛳, сопровождение гида-экскурсовода и посещение Ипатьевского монастыря с экскурсией. Если вам необходим трансфер, если вы не на своём транспорте, мы поможем заказать комфоратебельное авто.

Организационные детали:

  • Надевайте удобную одежду и обувь по погоде;
  • Стоимость экскурсии указана ориентировочно и может меняться, уточняйте у менеджера
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Транспортное обслуживание (свой или арендованный по желанию)
  • Посещение Ипатьевского монастыря (по желанию)
  • Посещение льняной фабрики (по желанию)
  • Посещение выставки художника Ефима Честнякова (по желанию)
  • Питание
  • Личные расходы (сувениры и др. ).
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Индивидуальная экскурсия в Кострому из Ярославля
Индивидуальная экскурсия в Кострому из Ярославля
Индивидуальная экскурсия в Кострому из Ярославля
Индивидуальная экскурсия в Кострому из Ярославля

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
А-Тур
А-Тур
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