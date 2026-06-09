А что на самом деле значит «Сделано в Костроме»? На прогулке по центральным улицам я раскрою для вас целый мир, где лён был не тканью, а символом чистоты и труда. Где из бересты делали и лапти, и сундуки, и даже письма. И где ювелирные промыслы Красного-на-Волге рождали украшения, достойные лучших музеев мира.
Описание экскурсии
Мы пройдём по центру древней Костромы, от кремлёвского холма до купеческих рядов. Вы не просто услышите факты — вы представите, как звенели монеты, пахло свежим хлебом и льняным полотном. И увидите:
- Костромской кремль — не только крепость и не просто обитель
- Торговые ряды на Сусанинской площади — сердце костромской торговли
- Молочную гору — одна из центральных улиц, где торговали не только молоком, но и кое-чем покрепче
- Сусанинскую площадь, которая, как в сказке, появилась по взмаху веера императрицы Екатерины II
Вы узнаете о мастерах, которые ковали славу древней Костромы:
- как лён стал душой Костромы и как из стебля рождалось полотно, которое ценили от Петербурга до Парижа
- где скрыты секреты бересты — древнего природного пластика, из которого делали всё: от лаптей до изящных туесов
- как красносельские крестьяне стали ювелирами, чьи работы сегодня хранятся в Эрмитаже
- что значит «съесть пуд соли» и как на этом сколотить состояние
- зачем в Костроме сжигали деньги
в среду, четверг и пятницу в 17:00, в субботу и воскресенье в 15:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|800 ₽
|Дети до 7 лет
|700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Советской улице
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, четверг и пятницу в 17:00, в субботу и воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Костроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Для меня Кострома — это не просто город. Это сердце, которое бьётся тише, чем мегаполисы, но искреннее. И я хочу, чтобы каждый, кто сюда приезжает, услышал этот ритм. Я не просто
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