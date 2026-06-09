А что на самом деле значит «Сделано в Костроме»? На прогулке по центральным улицам я раскрою для вас целый мир, где лён был не тканью, а символом чистоты и труда. Где из бересты делали и лапти, и сундуки, и даже письма. И где ювелирные промыслы Красного-на-Волге рождали украшения, достойные лучших музеев мира.

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Описание экскурсии

Мы пройдём по центру древней Костромы, от кремлёвского холма до купеческих рядов. Вы не просто услышите факты — вы представите, как звенели монеты, пахло свежим хлебом и льняным полотном. И увидите:

Костромской кремль — не только крепость и не просто обитель

Торговые ряды на Сусанинской площади — сердце костромской торговли

Молочную гору — одна из центральных улиц, где торговали не только молоком, но и кое-чем покрепче

Сусанинскую площадь, которая, как в сказке, появилась по взмаху веера императрицы Екатерины II

Вы узнаете о мастерах, которые ковали славу древней Костромы: