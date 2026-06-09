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Сделано в Костроме: история купеческого города и его ремёсел

Рассказы о костромском льне, бересте, серебре и других старинных промыслах и вещах
А что на самом деле значит «Сделано в Костроме»? На прогулке по центральным улицам я раскрою для вас целый мир, где лён был не тканью, а символом чистоты и труда. Где из бересты делали и лапти, и сундуки, и даже письма. И где ювелирные промыслы Красного-на-Волге рождали украшения, достойные лучших музеев мира.
Сделано в Костроме: история купеческого города и его ремёсел
Сделано в Костроме: история купеческого города и его ремёсел
Сделано в Костроме: история купеческого города и его ремёсел

Описание экскурсии

Мы пройдём по центру древней Костромы, от кремлёвского холма до купеческих рядов. Вы не просто услышите факты — вы представите, как звенели монеты, пахло свежим хлебом и льняным полотном. И увидите:

  • Костромской кремль — не только крепость и не просто обитель
  • Торговые ряды на Сусанинской площади — сердце костромской торговли
  • Молочную гору — одна из центральных улиц, где торговали не только молоком, но и кое-чем покрепче
  • Сусанинскую площадь, которая, как в сказке, появилась по взмаху веера императрицы Екатерины II

Вы узнаете о мастерах, которые ковали славу древней Костромы:

  • как лён стал душой Костромы и как из стебля рождалось полотно, которое ценили от Петербурга до Парижа
  • где скрыты секреты бересты — древнего природного пластика, из которого делали всё: от лаптей до изящных туесов
  • как красносельские крестьяне стали ювелирами, чьи работы сегодня хранятся в Эрмитаже
  • что значит «съесть пуд соли» и как на этом сколотить состояние
  • зачем в Костроме сжигали деньги

в среду, четверг и пятницу в 17:00, в субботу и воскресенье в 15:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный800 ₽
Дети до 7 лет700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Советской улице
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, четверг и пятницу в 17:00, в субботу и воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила
Людмила — ваш гид в Костроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Для меня Кострома — это не просто город. Это сердце, которое бьётся тише, чем мегаполисы, но искреннее. И я хочу, чтобы каждый, кто сюда приезжает, услышал этот ритм. Я не просто
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рассказываю о Костроме. Я хочу оживлять её: показывать не только Ипатьевский монастырь или памятник Сусанину, но и тихие улочки, где каждый дом — как страница романа. Чтобы люди, гуляя со мной на экскурсии, чувствовали: они не туристы. Они — мои гости.

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