Руслан проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

☕ Ярославль на блюдечке

Наше гастро-путешествие по городу начнется сразу с практики! Вы продегустируете продукцию известных ярославских марок: оцените местные шоколад, настойку меда на травах и сыр. Услышите «вкусные» истории 📖 предметов в музее мецената В. Ю. Орлова на экскурсии 🧭 «Умел гостей звать — умей и угощать». Затем мы погуляем по улице, на которой сосредоточились купеческие особняки с лавками. Здесь и сегодня торгуют самыми сладкими товарами: фруктами в шоколаде и сахаре, патокой, калачами, медом, а также чаем и кофе.

🍬 Сладкие сюжеты

Я расскажу о ярославском паровом кондитерском заводе «Бельфор», который в 19 веке готовил сладости для европейских королей. Открою, в чем смысл выражения «дойти до ручки», кем был калачный магнат и почему калачи стоили так дорого. А еще и взрослых, и юных путешественников порадуют две викторины — сладкая и чайная.

Организационные детали

Дополнительные расходы: