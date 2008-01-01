Руслан проводит ещё 2 экскурсии

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Сладкая жизнь и вкусные истории Ярославля

Тематическая прогулка по городу с любопытными фактами и дегустацией

Руслан
Руслан – Гид из Ярославля
Ярославская кондитерская фабрика «Бельфор» трижды побеждала на всемирных выставках 19-20 вв, поставляла сладости в королевские дома Европы.

Как тут не пролистать сладкие страницы истории 📖 города! Взрослые и юные путешественники, вы узнаете о многолетних гастрономических традициях и предприимчивых купцах, а также попробуете ярославские шоколад, сыр и другие вкусности.
Задать вопросОбычно отвечает за 30 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 39003 510 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Сладкая жизнь и вкусные истории Ярославля
Сладкая жизнь и вкусные истории Ярославля

Что вас ожидает

Ярославль на блюдечке
Наше гастро-путешествие по городу начнется сразу с практики! Вы продегустируете продукцию известных ярославских марок: оцените местные шоколад, настойку меда на травах и сыр. Услышите «вкусные» истории 📖 предметов в музее мецената В. Ю. Орлова на экскурсии 🧭 «Умел гостей звать — умей и угощать». Затем мы погуляем по улице, на которой сосредоточились купеческие особняки с лавками. Здесь и сегодня торгуют самыми сладкими товарами: фруктами в шоколаде и сахаре, патокой, калачами, медом, а также чаем и кофе.

🍬 Сладкие сюжеты
Я расскажу о ярославском паровом кондитерском заводе «Бельфор», который в 19 веке готовил сладости для европейских королей. Открою, в чем смысл выражения «дойти до ручки», кем был калачный магнат и почему калачи стоили так дорого. А еще и взрослых, и юных путешественников порадуют две викторины — сладкая и чайная.

Организационные детали

Дополнительные расходы:

  • Дегустация угощений известных ярославских марок (продолжительностью 1 час) — 300 руб. с человека
  • Сладости, чай и сыры в магазинах (по желанию)
Начало и место завершения
🚩 на Волжской набережной
Сладкая жизнь и вкусные истории Ярославля
Сладкая жизнь и вкусные истории Ярославля
Сладкая жизнь и вкусные истории Ярославля
Сладкая жизнь и вкусные истории Ярославля
Сладкая жизнь и вкусные истории Ярославля
Сладкая жизнь и вкусные истории Ярославля

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Руслан
Руслан
Меня зовут Руслан, я живу в Ярославле более 20 лет. Половину из них работал научным сотрудником в местном художественном музее. А в 2008 году начал водить экскурсии по городу. Со временем мне удалось вычленить из огромного объема информации о Ярославле действительно интересные путешественникам факты и детали. Так что, вы не услышите от меня никому не нужные даты и малоизвестные фамилии — вас ждет только самое важное и любопытное!
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Руслан проводит ещё 2 экскурсии

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