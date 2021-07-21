Руслан проводит ещё 2 экскурсии

Индивидуальная экскурсия по Ярославлю предлагает погружение в сладкие традиции города. Узнайте о кондитерской фабрике «Бельфор», чьи сладости украшали столы европейских королей.
Прогулка по купеческим улицам, где до сих пор продаются сладости, завершится дегустацией местного шоколада и сыра.
Это уникальная возможность для взрослых и детей открыть для себя гастрономическое наследие Ярославля и насладиться вкусными угощениями
Прогулка по купеческим улицам, где до сих пор продаются сладости, завершится дегустацией местного шоколада и сыра.
Это уникальная возможность для взрослых и детей открыть для себя гастрономическое наследие Ярославля и насладиться вкусными угощениями
5 причин купить эту экскурсию
- 🍬 Узнать о ярославской фабрике «Бельфор»
- 🍫 Дегустация местного шоколада и сыра
- 🏛 Прогулка по купеческим улицам
- 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Лучшее время для посещения
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июн
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авг
сен
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ноя
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Лучшее время для экскурсии «Сладкая жизнь и вкусные истории Ярославля» - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город радует яркими красками и свежими фруктами. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, тоже можно насладиться путешествием, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, несмотря на холод, прогулка по заснеженному Ярославлю может быть интересной, однако некоторые угощения могут быть недоступны.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Купеческие особняки
Описание экскурсии
☕ Ярославль на блюдечке
Вначале вы услышите «вкусные» истории Ярославля, гуляя по улице, на которой сосредоточились купеческие особняки с лавками. Здесь и сегодня торгуют самыми сладкими товарами: фруктами в шоколаде и сахаре, патокой, калачами, медом, а также чаем и кофе. А после прогулки перейдём к практике: вы продегустируете продукцию известных ярославских марок: оцените местные шоколад и сыр.
🍬 Сладкие сюжеты
Я расскажу о ярославском паровом кондитерском заводе «Бельфор», который в 19 веке готовил сладости для европейских королей. Открою, в чём смысл выражения «дойти до ручки», кем был калачный магнат и почему калачи стоили так дорого.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Skoda Octavia Tour
- Можем поехать на вашем авто, в нём должно быть место для гида. Стоимость экскурсии составит 7700 ₽
- Возможно провести экскурсию для группы до 10 человек за доплату. Стоимость уточняйте в переписке с гидом
- Экскурсию для вас проведу лично я, Руслан
Дополнительные расходы:
- Дегустация угощений известных ярославских марок (продолжительностью 1 час) — от 300 ₽ с чел.
- Сладости, чай и сыры в магазинах (по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваша команда гидов в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3288 туристов
Я объездил всю нашу великую страну: от Владивостока до Выборга; от Кавказских гор до Ледовитого океана; от Карпат до Тянь-Шаня. Жил в Красноярске, Алма-Ате, Новосибирске, Москве, Улан-Уде, а Петербург —
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Экскурсия очень понравилась! Руслан-отличный экскурсовод и очень приятный в общении. Ответил на все интересующие вопросы. Сначала мы посетили музей, а затем была прогулка по городу. Маршрут выбран прекрасный, отличается от стандартных по городу, что нам понравилось. Единственное, дегустация вкусная, но мы надеялись попробовать большее количество продуктов из Ярославля)
Всем советуем данного гида!
Всем советуем данного гида!
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М
Несмотря на то, что город был перекрыт из-за праздников, экскурсия получилась интересная и запоминающаяся. Многое узнали как из обычной истории Ярославля, так и из специфических «сладких» её страниц)
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О
Очень интересная и познавательная экскурсия. Дегустация тоже очень понравилась детям.
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И
Интересная и увлекательная экскурсия! Всем рекомендую!
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Как-то не впечатлил музей Орлова, а пешая экскурсия по "сладким" местам Ярославля исправила положение, хотя гид предложил за дополнительную плату услуги личного авто. Вот этого тоже не надо было делать.
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