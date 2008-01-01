Руслан проводит ещё 2 экскурсии

☕ Ярославль на блюдечке Наше гастро-путешествие по городу начнется сразу с практики! Вы продегустируете продукцию известных ярославских марок: оцените местные шоколад, настойку меда на травах и сыр. Услышите «вкусные» истории 📖 предметов в музее мецената В. Ю. Орлова на экскурсии 🧭 «Умел гостей звать — умей и угощать». Затем мы погуляем по улице, на которой сосредоточились купеческие особняки с лавками. Здесь и сегодня торгуют самыми сладкими товарами: фруктами в шоколаде и сахаре, патокой, калачами, медом, а также чаем и кофе.
🍬 Сладкие сюжеты Я расскажу о ярославском паровом кондитерском заводе «Бельфор», который в 19 веке готовил сладости для европейских королей. Открою, в чем смысл выражения «дойти до ручки», кем был калачный магнат и почему калачи стоили так дорого. А еще и взрослых, и юных путешественников порадуют две викторины — сладкая и чайная.
Организационные детали
Дополнительные расходы:
Дегустация угощений известных ярославских марок (продолжительностью 1 час) — 300 руб. с человека
Сладости, чай и сыры в магазинах (по желанию)
Начало и место завершения
🚩 на Волжской набережной
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Руслан, я живу в Ярославле более 20 лет. Половину из них работал научным сотрудником в местном художественном музее. А в 2008 году начал водить экскурсии по городу. Со временем мне удалось вычленить из огромного объема информации о Ярославле действительно интересные путешественникам факты и детали. Так что, вы не услышите от меня никому не нужные даты и малоизвестные фамилии — вас ждет только самое важное и любопытное!