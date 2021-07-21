Руслан проводит ещё 2 экскурсии

Индивидуальная экскурсия по Ярославлю предлагает погружение в сладкие традиции города. Узнайте о кондитерской фабрике «Бельфор», чьи сладости украшали столы европейских королей.



Прогулка по купеческим улицам, где до сих пор продаются сладости, завершится дегустацией местного шоколада и сыра.



Это уникальная возможность для взрослых и детей открыть для себя гастрономическое наследие Ярославля и насладиться вкусными угощениями

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии «Сладкая жизнь и вкусные истории Ярославля» - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город радует яркими красками и свежими фруктами. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, тоже можно насладиться путешествием, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, несмотря на холод, прогулка по заснеженному Ярославлю может быть интересной, однако некоторые угощения могут быть недоступны.

Сейчас август — это идеальное время.