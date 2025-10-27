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Индивидуальная
до 4 чел.
Кабацкий Ярославль
Узнать историю ресторанного дела и попробовать местные настойки и закуски
Начало: Дом моды, ул. Победы, д. 6
4 июл в 15:00
5 июл в 10:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Ярославля - в Углич: история, люди, легенды
Увлекательное путешествие из Ярославля в Углич через древние сёла, где история оживает в каждом камне и имени. Узнайте больше о великих людях и событиях
Начало: По месту вашего проживания в Ярославле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
24 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Второй раз в Ярославле
Путешествие по Ярославлю, которое раскроет секреты Красноперекопского района, его историческое наследие и связь с космосом
Начало: У Петропавловских прудов
Завтра в 00:00
3 июл в 00:00
6350 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Истории ярославской гастрономии
Наливо и левишники, заедки и аржаник, трудноножки и ЯрЪУшки рыболепные - все это герои вкусных историй Ярославля и проводники в его эпохи
Начало: На площади Волкова
3 июл в 08:00
7 июл в 08:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Ярославские слободы, или Город со второго взгляда (на вашем авто)
Изучить дивные храмы и другие достопримечательности вдали от классических троп
Начало: На Красной площади
Завтра в 08:00
3 июл в 08:00
4900 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Живописная русская глубинка: из Ярославля в Вятское
Путешествие в Вятское - это уникальная возможность окунуться в атмосферу ярославской глубинки. Вас ждут музеи, старинные храмы и целебные источники
3 июл в 10:30
4 июл в 10:30
от 11 200 ₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
О
Дата посещения: 27 сен 2025
Спасибо большое Екатерине за необычную экскурсию. Время пролетело незаметно, было интересно и очень вкусно!
Очень рекомендую эту экскурсию!
Очень рекомендую эту экскурсию!
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Е
Дата посещения: 3 авг 2025
Хочу поблагодарить Анну за интересное погружение в тему. Остались очень довольны.
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К
Дата посещения: 10 мая 2025
Огромная благодарность Екатерине за такую познавательную, эмоционально окрашенную экскурсию!)) Остались в полном восторге! Екатерина с большой любовью и теплотой рассказала
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Д
одно из самых ярких впечатлений Ярославля. Много интересных, не тривиальных фактов о жизни Ярославля, особенно зацепили истории про жителей Ярославля, особенно про Яна Левина
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Все очень интересно, увлекательно, атмосферно и вкусно! Замечательные подобраны места и варианты для знакомства с местным колоритом. Нам понравилось!
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лучшее впечатление от Ярославля!
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А
Очень интересная экскурсия, всем очень советую! Посетила бы еще раз.
Екатерина рассказывает очень интересно, сразу захватила наше внимание и держала его до самого конца
Екатерина рассказывает очень интересно, сразу захватила наше внимание и держала его до самого конца
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В
спасибо, очень понравилась экскурсия, по формату и содержанию!
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В
Большое спасибо за экскурсию! Все очень понравилось. Всем рекомендуем! Екатерина молодец!!! Валерий.
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Е
Благодаря Екатерине, открыли для себя Ярославль с новой стороны. интересные места, заведения, рассказы про местных жителей, которые любят свой город
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Всего 245 отзывов в Ярославле в категории "Винные дегустации"
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Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Винные дегустации»
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