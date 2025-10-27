Мои заказы

Винные дегустации – экскурсии в Ярославле

Найдено 6 экскурсий в категории «Винные дегустации» в Ярославле, цены от 4900 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Кабацкий Ярославль
Пешая
3 часа
114 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Кабацкий Ярославль
Узнать историю ресторанного дела и попробовать местные настойки и закуски
Начало: Дом моды, ул. Победы, д. 6
4 июл в 15:00
5 июл в 10:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Из Ярославля - в Углич: история, люди, легенды
На машине
8 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Ярославля - в Углич: история, люди, легенды
Увлекательное путешествие из Ярославля в Углич через древние сёла, где история оживает в каждом камне и имени. Узнайте больше о великих людях и событиях
Начало: По месту вашего проживания в Ярославле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
24 000 ₽ за всё до 4 чел.
Второй раз в Ярославле
Пешая
2 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Второй раз в Ярославле
Путешествие по Ярославлю, которое раскроет секреты Красноперекопского района, его историческое наследие и связь с космосом
Начало: У Петропавловских прудов
Завтра в 00:00
3 июл в 00:00
6350 ₽ за всё до 15 чел.
Истории ярославской гастрономии
Пешая
2.5 часа
79 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Истории ярославской гастрономии
Наливо и левишники, заедки и аржаник, трудноножки и ЯрЪУшки рыболепные - все это герои вкусных историй Ярославля и проводники в его эпохи
Начало: На площади Волкова
3 июл в 08:00
7 июл в 08:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Ярославские слободы, или Город со второго взгляда (на вашем авто)
На машине
2.5 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Ярославские слободы, или Город со второго взгляда (на вашем авто)
Изучить дивные храмы и другие достопримечательности вдали от классических троп
Начало: На Красной площади
Завтра в 08:00
3 июл в 08:00
4900 ₽ за всё до 10 чел.
Живописная русская глубинка: из Ярославля в Вятское
На машине
4 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Живописная русская глубинка: из Ярославля в Вятское
Путешествие в Вятское - это уникальная возможность окунуться в атмосферу ярославской глубинки. Вас ждут музеи, старинные храмы и целебные источники
3 июл в 10:30
4 июл в 10:30
от 11 200 ₽ за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

О
Кабацкий Ярославль
Дата посещения: 27 сен 2025
Спасибо большое Екатерине за необычную экскурсию. Время пролетело незаметно, было интересно и очень вкусно!
Очень рекомендую эту экскурсию!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Кабацкий Ярославль
Дата посещения: 3 авг 2025
Хочу поблагодарить Анну за интересное погружение в тему. Остались очень довольны.
Вам был полезен этот отзыв?
К
Кабацкий Ярославль
Дата посещения: 10 мая 2025
Огромная благодарность Екатерине за такую познавательную, эмоционально окрашенную экскурсию!)) Остались в полном восторге! Екатерина с большой любовью и теплотой рассказала
читать дальшеуменьшить

нам о такой тонкой теме!))Узнали много интересных подробностей о Ярославле. Надеемся что еще побываем на ее других экскурсиях! Экскурсия :Кабацкий Ярославль., май 2025

Вам был полезен этот отзыв?
Д
Кабацкий Ярославль
одно из самых ярких впечатлений Ярославля. Много интересных, не тривиальных фактов о жизни Ярославля, особенно зацепили истории про жителей Ярославля, особенно про Яна Левина
Вам был полезен этот отзыв?
Алексей
Истории ярославской гастрономии
Все очень интересно, увлекательно, атмосферно и вкусно! Замечательные подобраны места и варианты для знакомства с местным колоритом. Нам понравилось!
Вам был полезен этот отзыв?
Денис
Кабацкий Ярославль
лучшее впечатление от Ярославля!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Кабацкий Ярославль
Очень интересная экскурсия, всем очень советую! Посетила бы еще раз.
Екатерина рассказывает очень интересно, сразу захватила наше внимание и держала его до самого конца
Вам был полезен этот отзыв?
В
Кабацкий Ярославль
спасибо, очень понравилась экскурсия, по формату и содержанию!
спасибо, очень понравилась экскурсия, по формату и содержанию!
Вам был полезен этот отзыв?
В
Кабацкий Ярославль
Большое спасибо за экскурсию! Все очень понравилось. Всем рекомендуем! Екатерина молодец!!! Валерий.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Кабацкий Ярославль
Благодаря Екатерине, открыли для себя Ярославль с новой стороны. интересные места, заведения, рассказы про местных жителей, которые любят свой город
читать дальшеуменьшить

и делают его еще лучше как для местных жителей так и для гостей! Очень интересная экскурсия, рекомендую, особенно тем, кто приезжает в Яросласль не в первый раз!

Вам был полезен этот отзыв?
Всего 245 отзывов в Ярославле в категории "Винные дегустации"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Винные дегустации»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ярославле
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6:
  1. Кабацкий Ярославль;
  2. Из Ярославля - в Углич: история, люди, легенды;
  3. Второй раз в Ярославле;
  4. Истории ярославской гастрономии;
  5. Ярославские слободы, или Город со второго взгляда (на вашем авто).
Какие места ещё посмотреть в Ярославле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Успенский Собор;
  2. Набережная;
  3. Церковь Ильи Пророка;
  4. Золотое кольцо;
  5. Храм Ильи Пророка;
  6. Спасо-Преображенский монастырь;
  7. Парк Стрелка;
  8. Толгский монастырь;
  9. Церковь Иоанна Предтечи;
  10. Музей-заповедник.
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в июле 2026
Сейчас в Ярославле в категории "Винные дегустации" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 4900 до 24 000. Туристы уже оставили гидам 245 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Ярославле на 2026 год по теме «Винные дегустации», 245 ⭐ отзывов, цены от 4900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь