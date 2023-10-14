Спасибо Александру за великолепную экскурсию! ❤️

Давно мониторила Трипстер и когда появилась эта новая программа я решила что нам нужна именно она. Здесь есть все основные достопримечательности, но он рассказал нам такое, что я и сама не слышала. Самое любимое это Шоколадный дом Sobranie, закупились вкуснейшим шоколадом и вечером в номере все съели… 😅 Завтра надо будет еще заехать туда перед отъездом.