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того, что я в Ярославле далеко не первый и даже не пятый раз. Как мне казалось, знаю всё. В этот раз были в Ярославле, практически, проездом, решила показать Ярославль друзьям, поэтому и выбор пал на экскурсовода, который, по моему мнению, может провести и рассказать о самых значительных местах города. Поэтому взяли вечернюю экскурсию на 2 часа. Но Александр не повёл в Кремль по давно исхоженным тропам и не стал загружать нас миллионами, никому не нужных, дат. Мы прошли по центру города, и про каждый уголок Александр рассказал интересные, и точно неизвестные большинству людей, факты (как оказалось, я про Ярославль не знала ничего). Мы абсолютно не заметили как прошло 2 часа, при этом погода в новогодние праздники нас совсем не радовала. По окончанию экскурсии, мы поинтересовались, какие программы у него ещё есть, на что получили ответ, что он полностью импровизирует, исходя из состава группы и наших интересов. Именно Александр стал причиной того, что мы полностью изменили свои планы и взяли у него ещё одну экскурсию в последний день своего пребывания в Ярославле.

А чувство того, что мы не увидели большую часть города, осталось.

Александр, мы обязательно ещё вернёмся к вам.