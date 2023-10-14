Нескучная прогулка по Ярославлю с караваем

Познакомиться с городом поближе и открыть его с новой стороны

5
2 отзыва
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Я встречу вас с караваем из печи, и мы отправимся на поиски городских легенд.

Побываем в гостях у Масленицы, сфотографируемся у часовни с 1000-рублёвой купюры, отыщем древние языческие капища и подземную тюрьму Ивана Грозного.

Вы узнаете, где раньше находился самый злачный трактир, почему Ярославль считают сладкой столицей и какое отношение к нему имеют масоны.
Нескучная прогулка по Ярославлю с караваем
Нескучная прогулка по Ярославлю с караваем
Нескучная прогулка по Ярославлю с караваем
Нескучная прогулка по Ярославлю с караваем
Нескучная прогулка по Ярославлю с караваем
Нескучная прогулка по Ярославлю с караваем
Нескучная прогулка по Ярославлю с караваем
Нескучная прогулка по Ярославлю с караваем
Нескучная прогулка по Ярославлю с караваем
Нескучная прогулка по Ярославлю с караваем
Нескучная прогулка по Ярославлю с караваем
Нескучная прогулка по Ярославлю с караваем
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Описание

Что вас ожидает

  • Мы погуляем по местам бывших языческих капищ, где я расскажу вам про «лютого зверя» и покажу главных медведей города.
  • Побываем у старейшего монастыря, в котором размещалась подземная тюрьма Ивана Грозного. Поговорим о тайнах братских могил 13 века и мрачных временах города. Прогуляемся по местам, где находилось страшное и зловонное Фроловское болото.
  • Заглянем во двор резиденции государыни Масленицы и обсудим масленичные гулянья ярославцев. Вспомним, кто такой Афоня, и изучим памятник современной православной архитектуры — Казанскую часовню с 1000-рублёвой купюры. Я расскажу вам о династии купцов Елисеевых, ставших поставщиками Императорского двора.
  • Окажемся у магического Камня основания, который овеян легендами и преданиями. А также полюбуемся атмосферными видами Ярославля, поющими фонтанами и гербом города из цветов.
  • Пройдём к Вечному огню, который хранит трагическую легенду двух влюблённых, обсудим жизнь и быт первых мужских гимназий и в завершение посетим необычный арт-объект «АйТи-покрути!».

Во время прогулки вы узнаете:

  • почему Ярославль считается сладкой столицей,
  • куда исчезла гостиница «Бристоль»,
  • где находился самый злачный трактир и зачем народ ходил «постолбиться»,
  • какое отношение к Ярославлю имеют масоны,
  • и многое другое!

Организационные детали

  • Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены.
  • Можно продлить экскурсию на 1 час (доплата — 1000 руб.). В расширенную программу входит посещение Шоколадного дома Sobranie (преемника фабрики «Бельфор»), посещение ярославского арбата, на котором обитает призрак сиротки, замка сладостей и бывшего капища бога Велеса на современной площади Волкова.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Богоявленской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Яна
14 окт 2023
Спасибо Александру за великолепную экскурсию! ❤️
Давно мониторила Трипстер и когда появилась эта новая программа я решила что нам нужна именно она. Здесь есть все основные достопримечательности, но он рассказал нам такое, что я и сама не слышала. Самое любимое это Шоколадный дом Sobranie, закупились вкуснейшим шоколадом и вечером в номере все съели… 😅 Завтра надо будет еще заехать туда перед отъездом.
А
14 окт 2023
Ярославль нас просто влюбил и спасибо за это гиду. Молодой и энергичный Александр рассказал нам нетипичную историю этого города, при этом показал исторические фото тех мест, где мы сейчас гуляем. Помимо этого он знает все места, куда можно сходить и по его рекомендации мы продолжили вечер в прекрасном ресторане, а закончили в баре 🔥 Однозначно рекомендую программу

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