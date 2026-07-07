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Нескучная прогулка по Ярославлю с караваем

Познакомиться с городом поближе и открыть его с новой стороны
Я встречу вас с караваем из печи, и мы отправимся на поиски городских легенд.

Побываем в гостях у Масленицы, сфотографируемся у часовни с 1000-рублёвой купюры, отыщем древние языческие капища и подземную тюрьму Ивана Грозного.

Вы узнаете, где раньше находился самый злачный трактир, почему Ярославль считают сладкой столицей и какое отношение к нему имеют масоны.
5
60 отзывов
Нескучная прогулка по Ярославлю с караваем
Нескучная прогулка по Ярославлю с караваем
Нескучная прогулка по Ярославлю с караваем

Описание экскурсии

  • Мы погуляем по местам бывших языческих капищ, где я расскажу вам про «лютого зверя» и покажу главных медведей города.
  • Побываем у старейшего монастыря, в котором размещалась подземная тюрьма Ивана Грозного. Поговорим о тайнах братских могил 13 века и мрачных временах города. Прогуляемся по местам, где находилось страшное и зловонное Фроловское болото.
  • Заглянем во двор резиденции государыни Масленицы и обсудим масленичные гулянья ярославцев. Вспомним, кто такой Афоня, и изучим памятник современной православной архитектуры — Казанскую часовню с 1000-рублёвой купюры. Я расскажу вам о династии купцов Елисеевых, ставших поставщиками Императорского двора.
  • Окажемся у магического Камня основания, который овеян легендами и преданиями. А также полюбуемся атмосферными видами Ярославля, поющими фонтанами и гербом города из цветов.
  • Пройдём к Вечному огню, который хранит трагическую легенду двух влюблённых, обсудим жизнь и быт первых мужских гимназий.

Во время прогулки вы узнаете:

  • почему Ярославль считается сладкой столицей
  • куда исчезла гостиница «Бристоль»
  • где находился самый злачный трактир и зачем народ ходил «постолбиться»
  • и многое другое!

Организационные детали

  • Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
  • Доплата за каждого дополнительного человека — 750 ₽
  • За дополнительную плату можем сделать остановку для дегустации настоек
  • Можно продлить экскурсию на 1-2 часа (доплата за каждый час — 3500 ₽). В расширенной программе на 3 часа прогуляемся по ярославскому «Арбату», зайдём в Шоколадный дом «Sobranie» за самыми изысканными сладостями, пройдём мимо сырной костромской биржи. А в 4-часовой программе исследуем мистические тайны города — пройдём к бывшему капищу языческого бога Велеса, а ныне площади имени Фёдора Волкова, разузнаем, какой призрак живёт около Знаменской башни в самом центре города

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Богоявленской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 471 туриста
Аттестованный гид, стаж с 2013 года. Гид-блогер — залог красивых фотографий! С 2016 года бакалавр истории ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. Действующий преподаватель высшей категории по истории, обществознанию и географии.
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Окончил обучение программы гидов в Ярославском музее-заповеднике. Все учебные практики проходил в Ярославском музее-заповеднике с самыми опытными историками и краеведами области. В свободное время занимаюсь спортом, веду свой блог и путешествую по миру. В своих экскурсиях говорю те факты, которые сам нашёл в архивах, услышал в легендах. Если вам нужно узнать всё самое интересное и сокрытое, то это ко мне!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 60 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
60
4
3
2
1
А
Дата посещения: 3 июл 2026
Александр просто поразил нас своей харизмой! Обзорная экскурсия очень понравилась, два часа пролетели очень быстро! Даже мой муж, которого мне с трудом удается затащить на экскурсии, был вовлечен все это время, задавал вопросы)) Спасибо! Обязательно еще приедем с детьми и внуками).
Александр просто поразил нас своей харизмой! Обзорная экскурсия очень понравилась, два часа пролетели очень быстро! Даже
Александр просто поразил нас своей харизмой! Обзорная экскурсия очень понравилась, два часа пролетели очень быстро! Даже
Александр просто поразил нас своей харизмой! Обзорная экскурсия очень понравилась, два часа пролетели очень быстро! Даже
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POLINA
Несомненно рекомендую данную экскурсию. Вы точно не будуте перегружены скучной информацией. Александр настолько эрудирован и так сильно любит свой край, что вы будете полностью захвачены его энергией. Плюс ко всему
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вас ждёт приятный бонус в виде фото, видео и монтажа с экскурсии, ну и обалденно вкусный каравай, который Александр делает собственноручно. Он даст вам лучшие рекомендации мест, которые стоит посетить. Мы с супругом остались очень довольны.

Несомненно рекомендую данную экскурсию. Вы точно не будуте перегружены скучной информацией. Александр настолько эрудирован и так
Несомненно рекомендую данную экскурсию. Вы точно не будуте перегружены скучной информацией. Александр настолько эрудирован и так
Несомненно рекомендую данную экскурсию. Вы точно не будуте перегружены скучной информацией. Александр настолько эрудирован и так
Несомненно рекомендую данную экскурсию. Вы точно не будуте перегружены скучной информацией. Александр настолько эрудирован и так
Несомненно рекомендую данную экскурсию. Вы точно не будуте перегружены скучной информацией. Александр настолько эрудирован и так
Несомненно рекомендую данную экскурсию. Вы точно не будуте перегружены скучной информацией. Александр настолько эрудирован и так
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К
Дата посещения: 4 янв 2026
За такую экскурсию однозначно стоит ставить не пятёрку, а десятку.
Много езжу по России, и могу с полной уверенностью сказать, что такие экскурсоводы, как Александр - большая редкость. Однозначно рекомендую.
Начнём с
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того, что я в Ярославле далеко не первый и даже не пятый раз. Как мне казалось, знаю всё. В этот раз были в Ярославле, практически, проездом, решила показать Ярославль друзьям, поэтому и выбор пал на экскурсовода, который, по моему мнению, может провести и рассказать о самых значительных местах города. Поэтому взяли вечернюю экскурсию на 2 часа. Но Александр не повёл в Кремль по давно исхоженным тропам и не стал загружать нас миллионами, никому не нужных, дат. Мы прошли по центру города, и про каждый уголок Александр рассказал интересные, и точно неизвестные большинству людей, факты (как оказалось, я про Ярославль не знала ничего). Мы абсолютно не заметили как прошло 2 часа, при этом погода в новогодние праздники нас совсем не радовала. По окончанию экскурсии, мы поинтересовались, какие программы у него ещё есть, на что получили ответ, что он полностью импровизирует, исходя из состава группы и наших интересов. Именно Александр стал причиной того, что мы полностью изменили свои планы и взяли у него ещё одну экскурсию в последний день своего пребывания в Ярославле.
А чувство того, что мы не увидели большую часть города, осталось.
Александр, мы обязательно ещё вернёмся к вам.

За такую экскурсию однозначно стоит ставить не пятёрку, а десятку.
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Е
Небольшой компанией, активные пенсионеры и подросток девочка 15 лет, гостили в славном городе Ярославле. И огромное спасибо Александру. С его помощью мы узнали столько нового, интересного как о городе, так
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и общие сведения об истории России. 3 часа прогулки пролетели незаметно. Артистизм, огромная любовь и знание истории, умение эти знания донести до гостей, именно этим Александр завоевал нашу искреннюю любовь. Это было великолепно. Спасибо огромное, Александр. Всем кто захочет прогуляться по прекрасному, красивому Ярославлю, буду советовать совершить эту прогулку только с Александром!

Небольшой компанией, активные пенсионеры и подросток девочка 15 лет, гостили в славном городе Ярославле. И огромное
Небольшой компанией, активные пенсионеры и подросток девочка 15 лет, гостили в славном городе Ярославле. И огромное
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К
Впервые решил взять экскурсию и с первого раза удачно! Александр - харизматичный, знаток своего дела и просто хороший человек. С первой минуты располагает к себе - идея с караваем бомба! Знает много интересных исторических фактов и дает хорошие рекомендации по местной кухне и атмосферным местам. Есть желание вернуться не только в город, но и обратиться снова🙌🏻
Впервые решил взять экскурсию и с первого раза удачно! Александр - харизматичный, знаток своего дела и
Впервые решил взять экскурсию и с первого раза удачно! Александр - харизматичный, знаток своего дела и
Впервые решил взять экскурсию и с первого раза удачно! Александр - харизматичный, знаток своего дела и
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Эльдар
Александр- это образец гида! Ведь какое основное качество первокласного гида? Правильно - не быть занудным сборником исторических фактов)
Александр провёл экскурсию настолько легко и непринуждённо, что 2 часа пролетели как 1 миг. Смело рекомендую молодым компаниям, которые хотят отлично провести время, а не слушать занудные факты 👍
Александр- это образец гида! Ведь какое основное качество первокласного гида? Правильно - не быть занудным сборником исторических фактов)
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