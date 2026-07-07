Я встречу вас с караваем из печи, и мы отправимся на поиски городских легенд.
Побываем в гостях у Масленицы, сфотографируемся у часовни с 1000-рублёвой купюры, отыщем древние языческие капища и подземную тюрьму Ивана Грозного.
Вы узнаете, где раньше находился самый злачный трактир, почему Ярославль считают сладкой столицей и какое отношение к нему имеют масоны.
Побываем в гостях у Масленицы, сфотографируемся у часовни с 1000-рублёвой купюры, отыщем древние языческие капища и подземную тюрьму Ивана Грозного.
Вы узнаете, где раньше находился самый злачный трактир, почему Ярославль считают сладкой столицей и какое отношение к нему имеют масоны.
Описание экскурсии
- Мы погуляем по местам бывших языческих капищ, где я расскажу вам про «лютого зверя» и покажу главных медведей города.
- Побываем у старейшего монастыря, в котором размещалась подземная тюрьма Ивана Грозного. Поговорим о тайнах братских могил 13 века и мрачных временах города. Прогуляемся по местам, где находилось страшное и зловонное Фроловское болото.
- Заглянем во двор резиденции государыни Масленицы и обсудим масленичные гулянья ярославцев. Вспомним, кто такой Афоня, и изучим памятник современной православной архитектуры — Казанскую часовню с 1000-рублёвой купюры. Я расскажу вам о династии купцов Елисеевых, ставших поставщиками Императорского двора.
- Окажемся у магического Камня основания, который овеян легендами и преданиями. А также полюбуемся атмосферными видами Ярославля, поющими фонтанами и гербом города из цветов.
- Пройдём к Вечному огню, который хранит трагическую легенду двух влюблённых, обсудим жизнь и быт первых мужских гимназий.
Во время прогулки вы узнаете:
- почему Ярославль считается сладкой столицей
- куда исчезла гостиница «Бристоль»
- где находился самый злачный трактир и зачем народ ходил «постолбиться»
- и многое другое!
Организационные детали
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
- Доплата за каждого дополнительного человека — 750 ₽
- За дополнительную плату можем сделать остановку для дегустации настоек
- Можно продлить экскурсию на 1-2 часа (доплата за каждый час — 3500 ₽). В расширенной программе на 3 часа прогуляемся по ярославскому «Арбату», зайдём в Шоколадный дом «Sobranie» за самыми изысканными сладостями, пройдём мимо сырной костромской биржи. А в 4-часовой программе исследуем мистические тайны города — пройдём к бывшему капищу языческого бога Велеса, а ныне площади имени Фёдора Волкова, разузнаем, какой призрак живёт около Знаменской башни в самом центре города
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Богоявленской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 471 туриста
Аттестованный гид, стаж с 2013 года. Гид-блогер — залог красивых фотографий! С 2016 года бакалавр истории ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. Действующий преподаватель высшей категории по истории, обществознанию и географии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 60 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Дата посещения: 3 июл 2026
Александр просто поразил нас своей харизмой! Обзорная экскурсия очень понравилась, два часа пролетели очень быстро! Даже мой муж, которого мне с трудом удается затащить на экскурсии, был вовлечен все это время, задавал вопросы)) Спасибо! Обязательно еще приедем с детьми и внуками).
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Несомненно рекомендую данную экскурсию. Вы точно не будуте перегружены скучной информацией. Александр настолько эрудирован и так сильно любит свой край, что вы будете полностью захвачены его энергией. Плюс ко всему
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К
Дата посещения: 4 янв 2026
За такую экскурсию однозначно стоит ставить не пятёрку, а десятку.
Много езжу по России, и могу с полной уверенностью сказать, что такие экскурсоводы, как Александр - большая редкость. Однозначно рекомендую.
Начнём с
Много езжу по России, и могу с полной уверенностью сказать, что такие экскурсоводы, как Александр - большая редкость. Однозначно рекомендую.
Начнём с
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Е
Небольшой компанией, активные пенсионеры и подросток девочка 15 лет, гостили в славном городе Ярославле. И огромное спасибо Александру. С его помощью мы узнали столько нового, интересного как о городе, так
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К
Впервые решил взять экскурсию и с первого раза удачно! Александр - харизматичный, знаток своего дела и просто хороший человек. С первой минуты располагает к себе - идея с караваем бомба! Знает много интересных исторических фактов и дает хорошие рекомендации по местной кухне и атмосферным местам. Есть желание вернуться не только в город, но и обратиться снова🙌🏻
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Александр- это образец гида! Ведь какое основное качество первокласного гида? Правильно - не быть занудным сборником исторических фактов)
Александр провёл экскурсию настолько легко и непринуждённо, что 2 часа пролетели как 1 миг. Смело рекомендую молодым компаниям, которые хотят отлично провести время, а не слушать занудные факты 👍
Александр провёл экскурсию настолько легко и непринуждённо, что 2 часа пролетели как 1 миг. Смело рекомендую молодым компаниям, которые хотят отлично провести время, а не слушать занудные факты 👍
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