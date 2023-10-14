Познакомиться с городом поближе и открыть его с новой стороны
Я встречу вас с караваем из печи, и мы отправимся на поиски городских легенд.
Побываем в гостях у Масленицы, сфотографируемся у часовни с 1000-рублёвой купюры, отыщем древние языческие капища и подземную тюрьму Ивана Грозного.
Вы узнаете, где раньше находился самый злачный трактир, почему Ярославль считают сладкой столицей и какое отношение к нему имеют масоны.
Побываем в гостях у Масленицы, сфотографируемся у часовни с 1000-рублёвой купюры, отыщем древние языческие капища и подземную тюрьму Ивана Грозного.
Вы узнаете, где раньше находился самый злачный трактир, почему Ярославль считают сладкой столицей и какое отношение к нему имеют масоны.
Ближайшие даты:
20
окт
окт
21
окт
окт
22
окт
окт
27
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ноя
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Описание
Что вас ожидает
- Мы погуляем по местам бывших языческих капищ, где я расскажу вам про «лютого зверя» и покажу главных медведей города.
- Побываем у старейшего монастыря, в котором размещалась подземная тюрьма Ивана Грозного. Поговорим о тайнах братских могил 13 века и мрачных временах города. Прогуляемся по местам, где находилось страшное и зловонное Фроловское болото.
- Заглянем во двор резиденции государыни Масленицы и обсудим масленичные гулянья ярославцев. Вспомним, кто такой Афоня, и изучим памятник современной православной архитектуры — Казанскую часовню с 1000-рублёвой купюры. Я расскажу вам о династии купцов Елисеевых, ставших поставщиками Императорского двора.
- Окажемся у магического Камня основания, который овеян легендами и преданиями. А также полюбуемся атмосферными видами Ярославля, поющими фонтанами и гербом города из цветов.
- Пройдём к Вечному огню, который хранит трагическую легенду двух влюблённых, обсудим жизнь и быт первых мужских гимназий и в завершение посетим необычный арт-объект «АйТи-покрути!».
Во время прогулки вы узнаете:
- почему Ярославль считается сладкой столицей,
- куда исчезла гостиница «Бристоль»,
- где находился самый злачный трактир и зачем народ ходил «постолбиться»,
- какое отношение к Ярославлю имеют масоны,
- и многое другое!
Организационные детали
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены.
- Можно продлить экскурсию на 1 час (доплата — 1000 руб.). В расширенную программу входит посещение Шоколадного дома Sobranie (преемника фабрики «Бельфор»), посещение ярославского арбата, на котором обитает призрак сиротки, замка сладостей и бывшего капища бога Велеса на современной площади Волкова.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Богоявленской площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Ярославле
Более 5 лет стажа в качестве гида. Гид-блогер — залог красивых фотографий! С 2016 бакалавр истории ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. Действующий преподаватель истории, обществознания и географии. Окончил курсы гидов Ярославского музея-заповедника. Все учебные практики проходил в Ярославском музее-заповеднике. В свободное время занимаюсь спортом, веду свой блог и путешествую по миру. В своих экскурсиях говорю те факты, которые сам нашёл в архивах, услышал в легендах. Если вам нужно узнать всё самое интересное и сокрытое, то это ко мне!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Яна
14 окт 2023
Спасибо Александру за великолепную экскурсию! ❤️
Давно мониторила Трипстер и когда появилась эта новая программа я решила что нам нужна именно она. Здесь есть все основные достопримечательности, но он рассказал нам такое, что я и сама не слышала. Самое любимое это Шоколадный дом Sobranie, закупились вкуснейшим шоколадом и вечером в номере все съели… 😅 Завтра надо будет еще заехать туда перед отъездом.
Давно мониторила Трипстер и когда появилась эта новая программа я решила что нам нужна именно она. Здесь есть все основные достопримечательности, но он рассказал нам такое, что я и сама не слышала. Самое любимое это Шоколадный дом Sobranie, закупились вкуснейшим шоколадом и вечером в номере все съели… 😅 Завтра надо будет еще заехать туда перед отъездом.
А
Анастасия
14 окт 2023
Ярославль нас просто влюбил и спасибо за это гиду. Молодой и энергичный Александр рассказал нам нетипичную историю этого города, при этом показал исторические фото тех мест, где мы сейчас гуляем. Помимо этого он знает все места, куда можно сходить и по его рекомендации мы продолжили вечер в прекрасном ресторане, а закончили в баре 🔥 Однозначно рекомендую программу
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