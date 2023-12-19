Культурная прогулка по Ярославлю

Индивидуальная экскурсия в Ярославле
Добро пожаловать в Ярославль — город тысячелетней истории и невероятных приключений! Здесь нет скучных фактов и сухой статистики. Вместе мы отправимся в захватывающее путешествие сквозь время, но это не будет обычной экскурсией. Это приятное времяпрепровождение в дружеской атмосфере.
Культурная прогулка по Ярославлю
Культурная прогулка по Ярославлю
Культурная прогулка по Ярославлю
Культурная прогулка по Ярославлю
Культурная прогулка по Ярославлю
Ближайшие даты:
19
дек
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Описание

В уютной компании по славному городу Ярославлю Начнем с древних каменных стен и могущественных кремлевских башен. Но не волнуйся, здесь нет скучных лекций. Я расскажу вам о героях и событиях прошлого так, чтобы вы почувствовали себя частью истории. После этого мы погрузимся в современную жизнь города! Я покажу, как Ярославль дышит и развивается сегодня. Будем гулять, как друзья, заглядывать в уютные кафе и рестораны, чтобы пробовать местные деликатесы, и отдохнем в современных парках, где можно насладиться природой и поговорить о жизни. И, конечно же, я поделюсь своими собственными историями и впечатлениями от этого удивительного места. Ярославль стал моим вторым домом, и я горжусь им делиться с вами. Не упусти шанс отправиться в это удивительное и неформальное путешествие вместе с нами! Приходи к нам в Ярославль и дай городу рассказать тебе свои тайны и чудеса, пока мы просто хорошо проводим время. Важная информация Пожалуйста, выбирайте одежду с учетом текущей погоды, и будьте готовыми к тому, что вас могут снимать на фото и видео во время прогулки.

Понедельник по четверг с 12 до 17. С субботы по воскресенье с 9 до 22.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы туристов (покупки деликатесов, сувениры)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии на пл. Волкова у памятника
Завершение: Советская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник по четверг с 12 до 17. С субботы по воскресенье с 9 до 22.
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Приготовьтесь к дополнительным расходам на ужины в ресторанах и на покупку сувениров. Пожалуйста
  • Выбирайте одежду с учетом текущей погоды
  • И будьте готовыми к тому
  • Что вас могут снимать на фото и видео во время прогулки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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