Добро пожаловать в Ярославль — город тысячелетней истории и невероятных приключений! Здесь нет скучных фактов и сухой статистики. Вместе мы отправимся в захватывающее путешествие сквозь время, но это не будет обычной экскурсией. Это приятное времяпрепровождение в дружеской атмосфере.
Описание экскурсииВ уютной компании по славному городу Ярославлю Начнем с древних каменных стен и могущественных кремлевских башен. Но не волнуйся, здесь нет скучных лекций. Я расскажу вам о героях и событиях прошлого так, чтобы вы почувствовали себя частью истории. После этого мы погрузимся в современную жизнь города! Я покажу, как Ярославль дышит и развивается сегодня. Будем гулять, как друзья, заглядывать в уютные кафе и рестораны, чтобы пробовать местные деликатесы, и отдохнем в современных парках, где можно насладиться природой и поговорить о жизни. И, конечно же, я поделюсь своими собственными историями и впечатлениями от этого удивительного места. Ярославль стал моим вторым домом, и я горжусь им делиться с вами. Не упусти шанс отправиться в это удивительное и неформальное путешествие вместе с нами! Приходи к нам в Ярославль и дай городу рассказать тебе свои тайны и чудеса, пока мы просто хорошо проводим время. Важная информация Пожалуйста, выбирайте одежду с учетом текущей погоды, и будьте готовыми к тому, что вас могут снимать на фото и видео во время прогулки.
Понедельник по четверг с 12 до 17. С субботы по воскресенье с 9 до 22.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы туристов (покупки деликатесов, сувениры)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии на пл. Волкова у памятника
Завершение: Советская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник по четверг с 12 до 17. С субботы по воскресенье с 9 до 22.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Экскурсия прошла очень познавательно. Роман адаптировал ее под наш запрос, чтобы было интересно для подростков. Прошли пешком по всем значимым историческим местам. Время пролетело незаметно. Роман рассказывал увлекательно, где-то с
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Е
Отличная экскурсия! Прекрасное умение гида общаться, увлекательно рассказывать об истории Ярославля, знаменитых храмах, памятниках. Роман показал самые заповедные уголки любимого им города.
Экскурсия вызвала огромый интерес к исории России, чудесному городу Ярославлю. Благодарны Роману и желаем нашему гиду успехов на этом поприще!
Экскурсия вызвала огромый интерес к исории России, чудесному городу Ярославлю. Благодарны Роману и желаем нашему гиду успехов на этом поприще!
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О
Очень рекомендую экскурсовода Романа! Лёгкое общение, интересно рассказывает, компетентен по всем вопросам об истории Ярославля. Видно, что человек любит свой город! Прогулка проходит неторопливо, что позволяет и послушать Романа и разглядеть объекты экскурсии. Желаем Роману дальнейшего успеха в работе!
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А
Очень рекомендую экскурсовода Романа! Лёгкое общение, интересно рассказывает, компетентен по всем вопросам об истории Ярославля. Видно, что человек любит свой город! Прогулка проходит неторопливо, что позволяет и послушать Романа и разглядеть объекты экскурсии. Желаем Роману дальнейшего успеха в работе!
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М
Роман интересно, доступно, с чувством юмора провел экскурсию - прогулку по центру города, не перегружал датами (их все равно никто не запоминает), зато показал интеревные детали, на которые я, как коренной житель Ярославля, не обращала раньше никакого внимания:). Гости остались очень довольны.
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А
Роман интересно, доступно, с чувством юмора провел экскурсию - прогулку по центру города, не перегружал датами (их все равно никто не запоминает), зато показал интеревные детали, на которые я, как коренной житель Ярославля, не обращала раньше никакого внимания:). Гости остались очень довольны.
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