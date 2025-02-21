Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Добро пожаловать в Ярославль — город тысячелетней истории и невероятных приключений! Здесь нет скучных фактов и сухой статистики. Вместе мы отправимся в захватывающее путешествие сквозь время, но это не будет обычной экскурсией. Это приятное времяпрепровождение в дружеской атмосфере. 4.9 23 отзыва

Роман Ваш гид в Ярославле Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 3500 ₽ за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.9 23 отзыва 2 часа 1-10 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии В уютной компании по славному городу Ярославлю Начнем с древних каменных стен и могущественных кремлевских башен. Но не волнуйся, здесь нет скучных лекций. Я расскажу вам о героях и событиях прошлого так, чтобы вы почувствовали себя частью истории. После этого мы погрузимся в современную жизнь города! Я покажу, как Ярославль дышит и развивается сегодня. Будем гулять, как друзья, заглядывать в уютные кафе и рестораны, чтобы пробовать местные деликатесы, и отдохнем в современных парках, где можно насладиться природой и поговорить о жизни. И, конечно же, я поделюсь своими собственными историями и впечатлениями от этого удивительного места. Ярославль стал моим вторым домом, и я горжусь им делиться с вами. Не упусти шанс отправиться в это удивительное и неформальное путешествие вместе с нами! Приходи к нам в Ярославль и дай городу рассказать тебе свои тайны и чудеса, пока мы просто хорошо проводим время. Важная информация Пожалуйста, выбирайте одежду с учетом текущей погоды, и будьте готовыми к тому, что вас могут снимать на фото и видео во время прогулки.

Понедельник по четверг с 12 до 17. С субботы по воскресенье с 9 до 22. Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы туристов (покупки деликатесов, сувениры) Где начинаем и завершаем? Начало: Начало экскурсии на пл. Волкова у памятника Завершение: Советская площадь Когда и сколько длится? Когда: Понедельник по четверг с 12 до 17. С субботы по воскресенье с 9 до 22. Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел. Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.