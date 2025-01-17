Роман — ваш гид в Ярославле

Провёл экскурсии для 118 туристов

читать дальше просто обзор достопримечательностей, а погружение в атмосферу. Мои специализации: история, искусство и мировая художественная культура. Я стараюсь сделать экскурсии интересными и неформальными, чтобы каждый путешественник почувствовал уют и вдохновение, и унёс воспоминания на долгие годы. Давайте путешествовать вместе!

Привет! Меня зовут Роман. Живу в Ярославле уже 5 лет. Влюбился в этот город с первого взгляда и решил поделиться его удивительной историей с другими. Мои экскурсии — это не