Это путешествие по Ярославлю через архитектурные стили и эпохи.
Мы исследуем, как город развивался в разные исторические периоды, какие архитектурные решения применялись и как они отражали культурные, религиозные и социальные изменения.
От древних деревянных построек до величественных каменных соборов и особняков в стиле модерн — каждый уголок города хранит свою историю.
Мы исследуем, как город развивался в разные исторические периоды, какие архитектурные решения применялись и как они отражали культурные, религиозные и социальные изменения.
От древних деревянных построек до величественных каменных соборов и особняков в стиле модерн — каждый уголок города хранит свою историю.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
- Храмы 17–19 веков: Спасо-Преображенский монастырь, церковь Ильи Пророка, Казанский женский монастырь, Рождественская церковь и многие другие.
- Дворянские усадьбы, классицистические особняки, модерновая каланча, «пряничная часовня».
- Уютные провинциальные улочки с «ярославским колоритом».
Вам предстоит:
- узнать, как менялась архитектура Ярославля на протяжении веков.
- исследовать древнерусские храмы с их уникальными каменными и деревянными конструкциями.
- погрузиться в барокко и классицизм, отмечая, как эти стили привнесли элегантность и новые формы в городской ландшафт.
- познакомиться с эклектикой и псевдорусским стилем, характерными для конца 19 — начала 20 века.
- открыть новую грань архитектурного дизайна благодаря модерну с его изогнутыми линиями и декоративными элементами.
- увидеть, как наследие и инновации переплетаются, создавая уникальный облик города, на примере современных проектов и советского конструктивизма.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Фёдору Волкову
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Ярославле
Провёл экскурсии для 118 туристов
Привет! Меня зовут Роман. Живу в Ярославле уже 5 лет. Влюбился в этот город с первого взгляда и решил поделиться его удивительной историей с другими. Мои экскурсии — это неЗадать вопрос
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