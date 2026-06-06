Мыльная мастерская в Ярославле: создаём 3D-фигурку своими руками

На нашем творческом занятии посещение мастерской превращается в увлекательное путешествие в мир ручной работы! Сначала вы увидите, как создаются мыльные фигурки и букеты, услышите интересные факты об истории и производстве мыла.
А затем под руководством мастера перейдёте к практике и создадите собственную объёмную фигурку из мыльной основы.
А затем под руководством мастера перейдёте к практике и создадите собственную объёмную фигурку из мыльной основы.
Описание мастер-класса
Экскурсия по творческой мастерской
Вы познакомитесь с пространством, где рождаются авторские изделия ручной работы, и увидите, как создаются мыльные фигурки и декоративные букеты.
Секреты мыловарения
Мастер расскажет об особенностях работы с мыльной основой, поделится профессиональными приёмами и интересными фактами о производстве мыла.
Создание 3D-фигурки
После экскурсии вы приступите к мастер-классу и изготовите объёмную фигурку из мыла. Затем сможете оформить её по своему вкусу, добавив индивидуальные детали. В финале вашу фигурку аккуратно упакуют, чтобы вы могли забрать её сразу после занятия.
Магазин авторских изделий и уютная кофейня
После мастер-класса при желании можно заглянуть в торговый зал мастерской, выбрать сувениры ручной работы, а также выпить чашку натурального кофе или какао.
Организационные детали
- К участию приглашаются дети от 7 лет в сопровождении взрослых
- Все необходимые материалы предоставляются
- Готовую работу вы заберёте с собой сразу после окончания программы
- С вами будет один из наших мастеров
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Свердлова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарьяна — ваша команда гидов в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Приглашаем на мастер-классы по направлениям: изготовление фигурок из мыла, натурального мыла ручной работы, шипучек для ванн и букетов из мыла. На наши мастер-классы приходят и дети, и взрослые. Готовы принять индивидуальных путешественников и группы до 8 человек.
Входит в следующие категории Ярославля
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