Мыльная мастерская в Ярославле: создаём 3D-фигурку своими руками

На нашем творческом занятии посещение мастерской превращается в увлекательное путешествие в мир ручной работы! Сначала вы увидите, как создаются мыльные фигурки и букеты, услышите интересные факты об истории и производстве мыла. А затем под руководством мастера перейдёте к практике и создадите собственную объёмную фигурку из мыльной основы.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание мастер-класса

Экскурсия по творческой мастерской

Вы познакомитесь с пространством, где рождаются авторские изделия ручной работы, и увидите, как создаются мыльные фигурки и декоративные букеты.

Секреты мыловарения

Мастер расскажет об особенностях работы с мыльной основой, поделится профессиональными приёмами и интересными фактами о производстве мыла.

Создание 3D-фигурки

После экскурсии вы приступите к мастер-классу и изготовите объёмную фигурку из мыла. Затем сможете оформить её по своему вкусу, добавив индивидуальные детали. В финале вашу фигурку аккуратно упакуют, чтобы вы могли забрать её сразу после занятия.

Магазин авторских изделий и уютная кофейня

После мастер-класса при желании можно заглянуть в торговый зал мастерской, выбрать сувениры ручной работы, а также выпить чашку натурального кофе или какао.

Организационные детали