4 отзыва оставили туристы

  1. Россия
  2. Экскурсии

На велосипеде по зоне ЮНЕСКО

5
4 отзыва
НебанальныеЭкскурсии
НебанальныеЭкскурсии – Гид из Ярославля
Индивидуальная велосипедная прогулка 👣 по историческому центру Ярославля.

Вы познакомитесь с памятниками, которые включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, проедете по городским набережным и улицам, увидите важные достопримечательности 🏛️ и при этом отлично отдохнёте.

Подготовленные путешественники могут отправиться в старинные слободы, где узнают истории 📖 о Средневековых кожевенниках.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 2 700 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
На велосипеде по зоне ЮНЕСКО
На велосипеде по зоне ЮНЕСКО
В Ярославле огромное количество велодорожек и свободных для пешеходов и велосипедистов зон. Перед экскурсией оценим физическую подготовку всех участников путешествия, подберём комфортный темп движения и в путь!

Максимальный охват за одну экскурсию:

  • Мы побываем на Волжской и Которосльной набережных;
  • На стрелке, где тысячу лет назад стоял «во имя Ярослава град», то есть деревянный кремль;
  • Поговорим об истории 📖 первого русского профессионального театра — нашего ярославского театра им. Ф. Волкова;
  • Увидим храмы XVII века и керамические «муравлёные» изразцы на них, выясним, зачем в храмах делали подклет и что в нём хранили;
  • Конечно, прокатимся на главной «гулятельной» улице Ярославля — улице Кирова.
Для подготовленных путешественников мы предлагаем поездку в старинные слободы — Коровники и Толчково, где нас ждут истории о кожевенниках времён Средневековья и многое другое!
Важно знать
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
Что не входит
  • Прокат 1 велосипеда – 500 руб. на всё время экскурсии (можно на своём)
Начало и место завершения
🚩 По договорённости с туристами
На велосипеде по зоне ЮНЕСКО
На велосипеде по зоне ЮНЕСКО
На велосипеде по зоне ЮНЕСКО
На велосипеде по зоне ЮНЕСКО

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
НебанальныеЭкскурсии
НебанальныеЭкскурсии
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

4 отзыва оставили туристы

НебанальныеЭкскурсии проводит ещё 5 экскурсий

Путешествие в Толгский монастырь
3 200
3 часа
Путешествие в Толгский монастырь
12 отзывов
Ярославские слободы: экскурсия по нетуристическим местам
3 200
3 часа
Ярославские слободы: экскурсия по нетуристическим местам
5 отзывов
Конный исторический спектакль «Живая история Ярославля»
7 200
2 часа
Конный исторический спектакль «Живая история Ярославля»
3 отзыва
Храмовое ожерелье Ярославля
5 200
4.5 часов
Храмовое ожерелье Ярославля
2 отзыва
По следам Ивана Васильевича: экскурсия в Ростов Великий
5 200
5 часов
По следам Ивана Васильевича: экскурсия в Ростов Великий
1 отзыв

Еще несколько необычных экскурсий в Ярославле

Ярославль вдоль и поперек
700
2.5 часа
Ярославль вдоль и поперек
309 отзывов
Ежедневная обзорная прогулка по историческому центру и колоритным уголкам древнего города
Обзорная экскурсия по Ярославлю
2 600
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Ярославлю
282 отзыва
Прогулка по историческому центру города — объекту наследия ЮНЕСКО
Обзорная экскурсия по центру Ярославля
3 900
2 часа
Обзорная экскурсия по центру Ярославля
173 отзыва
Красота и уникальность города в его набережных, монастырях и бульварах — прогулка с историком
Ярославль по-настоящему
2 600
2.5 часа
Ярославль по-настоящему
82 отзыва
Нескучно о храмах, древностях и современной жизни одного из самых старых городов России
Ярославль: невыдуманные истории
3 000
2 часа
Ярославль: невыдуманные истории
80 отзывов
Интересные сюжеты, ярославская смекалка и секреты города в незаметных деталях
Вечерний Ярославль
2 500
2 часа
Вечерний Ярославль
64 отзыва
Пешеходная экскурсия по историческим местам с акцентом на памятниках Золотого века