4 отзыва оставили туристы

В Ярославле огромное количество велодорожек и свободных для пешеходов и велосипедистов зон. Перед экскурсией оценим физическую подготовку всех участников путешествия, подберём комфортный темп движения и в путь!
Максимальный охват за одну экскурсию:
Мы побываем на Волжской и Которосльной набережных;
На стрелке, где тысячу лет назад стоял «во имя Ярослава град», то есть деревянный кремль;
Поговорим об истории 📖 первого русского профессионального театра — нашего ярославского театра им. Ф. Волкова;
Увидим храмы XVII века и керамические «муравлёные» изразцы на них, выясним, зачем в храмах делали подклет и что в нём хранили;
Конечно, прокатимся на главной «гулятельной» улице Ярославля — улице Кирова.
Для подготовленных путешественников мы предлагаем поездку в старинные слободы — Коровники и Толчково, где нас ждут истории о кожевенниках времён Средневековья и многое другое!
Важно знать
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
Экскурсионное сопровождение
Что не входит
Прокат 1 велосипеда – 500 руб. на всё время экскурсии (можно на своём)
Начало и место завершения
🚩 По договорённости с туристами
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.