4 отзыва оставили туристы

В Ярославле огромное количество велодорожек и свободных для пешеходов и велосипедистов зон. Перед экскурсией оценим физическую подготовку всех участников путешествия, подберём комфортный темп движения и в путь!

Максимальный охват за одну экскурсию:

Мы побываем на Волжской и Которосльной набережных;

На стрелке, где тысячу лет назад стоял «во имя Ярослава град», то есть деревянный кремль;

Поговорим об истории 📖 первого русского профессионального театра — нашего ярославского театра им. Ф. Волкова;

Увидим храмы XVII века и керамические «муравлёные» изразцы на них, выясним, зачем в храмах делали подклет и что в нём хранили;

Конечно, прокатимся на главной «гулятельной» улице Ярославля — улице Кирова.

Для подготовленных путешественников мы предлагаем поездку в старинные слободы — Коровники и Толчково, где нас ждут истории о кожевенниках времён Средневековья и многое другое!

Важно знать

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.