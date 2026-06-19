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Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по историческому центру Ярославля
Познакомьтесь с Ярославлем, его историей и культурой. Узнайте о знаковых местах, которые оставили след в судьбе России. Пройдитесь по старинным улицам
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
до 10 чел.
Исторический центр Ярославля: фотопрогулка в предзакатный час
Погрузитесь в атмосферу Ярославля и запечатлейте моменты с профессиональным фотографом. Узнайте о городе из уст коренной ярославны
Начало: У Ярославского музея-заповедник
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 17:00 и 19:00
Завтра в 17:00
3 июл в 17:00
2500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Ярославские слободы, или Город со второго взгляда (на вашем авто)
Изучить дивные храмы и другие достопримечательности вдали от классических троп
Начало: На Красной площади
Завтра в 08:00
3 июл в 08:00
4900 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Д
Дата посещения: 17 июн 2026
Сергей грамотный, эрудированный человек! Нам было интересно и комфортно с ним. Спасибо, рекомендую!
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В
Дата посещения: 5 июн 2026
Отлично провели время! Ярославль ❤️ приятное общение с гидом Наталья. Все супер
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Е
Дата посещения: 28 мая 2026
Гид Светлана все подробно и интересно рассказала. Экскурсия оставила приятные впечатления и познакомила с основными достопримечательностями города. Советую.
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Т
Дата посещения: 27 апр 2026
к СОЖАЛЕНИЮ, НЕ СМОГЛА ПОЙТИ НА ЭКСКУРСИЮ. нО БЛАГОДАРНА ОРГАНИЗАТОРАМ ЗА ОТНОШЕНИЕ
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С
Дата посещения: 16 апр 2026
Экскурсия прошла на одном дыхании. Я сама из Ярославля, живу сдесь 16 лет, часто гуляем по центру. Но в этот раз город я увидела с другой стороны. Спасибо!
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Т
Дата посещения: 4 апр 2026
Очень интересная экскурсия! Большое спасибо Андрею! Обязательно будем с ним путешествовать по родному городу ещё.
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И
Дата посещения: 23 мар 2026
Огромное спасибо нашему гиду Кериму Наврузову. Рассказ был яркий, эмоциональный с интересными подробностями. Именно такие высоко профессиональные молодые ребята должны представлять достопримечательности нашей прекрасной страны. Желаем успехов в карьере и благополучия в жизни.
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Н
Дата посещения: 4 мар 2026
Отличная экскурсия! Сергей знает и любит свое дело. Клиентоориентирован, рассказывает о том, что действительно интересует экскурсантов. Погода была снежная и ветренная, поэтому удобный и теплый автомобиль был очень кстати) пешком мы бы не осилили) Спасибо большое!
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А
Дата посещения: 27 фев 2026
Все понравилось, поездка с остановками где можно сделать фото, плюс рассказ об этом месте. Это то что мы хотели.
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Г
Дата посещения: 21 фев 2026
Огромное спасибо!! Столько эмоций, и, как сказала экскурсовод, частичка Ярославля теперь навсегда с нами! Благодарю!
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Всего 475 отзывов в Ярославле в категории "Художественный Музей"
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Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Художественный Музей»
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Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в июле 2026
Сейчас в Ярославле в категории "Художественный Музей" можно забронировать 3 экскурсии от 2500 до 5000. Туристы уже оставили гидам 475 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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