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Художественный Музей – экскурсии в Ярославле

Найдено 3 экскурсии в категории «Художественный Музей» в Ярославле, цены от 2500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Обзорная экскурсия по историческому центру Ярославля
Пешая
2.5 часа
453 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по историческому центру Ярославля
Познакомьтесь с Ярославлем, его историей и культурой. Узнайте о знаковых местах, которые оставили след в судьбе России. Пройдитесь по старинным улицам
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Исторический центр Ярославля: фотопрогулка в предзакатный час
Пешая
1.5 часа
9 отзывов
Фотопрогулка
до 10 чел.
Исторический центр Ярославля: фотопрогулка в предзакатный час
Погрузитесь в атмосферу Ярославля и запечатлейте моменты с профессиональным фотографом. Узнайте о городе из уст коренной ярославны
Начало: У Ярославского музея-заповедник
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 17:00 и 19:00
Завтра в 17:00
3 июл в 17:00
2500 ₽ за человека
Ярославские слободы, или Город со второго взгляда (на вашем авто)
На машине
2.5 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Ярославские слободы, или Город со второго взгляда (на вашем авто)
Изучить дивные храмы и другие достопримечательности вдали от классических троп
Начало: На Красной площади
Завтра в 08:00
3 июл в 08:00
4900 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Д
Ярославль известный и неизведанный
Дата посещения: 17 июн 2026
Сергей грамотный, эрудированный человек! Нам было интересно и комфортно с ним. Спасибо, рекомендую!
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В
Гармония древнерусской старины и современности в Ярославле
Дата посещения: 5 июн 2026
Отлично провели время! Ярославль ❤️ приятное общение с гидом Наталья. Все супер
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Е
Ярославль вдоль и поперёк (в группе)
Дата посещения: 28 мая 2026
Гид Светлана все подробно и интересно рассказала. Экскурсия оставила приятные впечатления и познакомила с основными достопримечательностями города. Советую.
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Т
О самом главном в Ярославле
Дата посещения: 27 апр 2026
к СОЖАЛЕНИЮ, НЕ СМОГЛА ПОЙТИ НА ЭКСКУРСИЮ. нО БЛАГОДАРНА ОРГАНИЗАТОРАМ ЗА ОТНОШЕНИЕ
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С
Ярославль вдоль и поперёк (в группе)
Дата посещения: 16 апр 2026
Экскурсия прошла на одном дыхании. Я сама из Ярославля, живу сдесь 16 лет, часто гуляем по центру. Но в этот раз город я увидела с другой стороны. Спасибо!
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Т
Неспешная прогулка по Ярославлю
Дата посещения: 4 апр 2026
Очень интересная экскурсия! Большое спасибо Андрею! Обязательно будем с ним путешествовать по родному городу ещё.
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И
Ярославль вдоль и поперёк (в группе)
Дата посещения: 23 мар 2026
Огромное спасибо нашему гиду Кериму Наврузову. Рассказ был яркий, эмоциональный с интересными подробностями. Именно такие высоко профессиональные молодые ребята должны представлять достопримечательности нашей прекрасной страны. Желаем успехов в карьере и благополучия в жизни.
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Н
Ярославль известный и неизведанный
Дата посещения: 4 мар 2026
Отличная экскурсия! Сергей знает и любит свое дело. Клиентоориентирован, рассказывает о том, что действительно интересует экскурсантов. Погода была снежная и ветренная, поэтому удобный и теплый автомобиль был очень кстати) пешком мы бы не осилили) Спасибо большое!
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А
Ярославль известный и неизведанный
Дата посещения: 27 фев 2026
Все понравилось, поездка с остановками где можно сделать фото, плюс рассказ об этом месте. Это то что мы хотели.
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Г
О самом главном в Ярославле
Дата посещения: 21 фев 2026
Огромное спасибо!! Столько эмоций, и, как сказала экскурсовод, частичка Ярославля теперь навсегда с нами! Благодарю!
Огромное спасибо!! Столько эмоций, и, как сказала экскурсовод, частичка Ярославля теперь навсегда с нами! Благодарю!
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Всего 475 отзывов в Ярославле в категории "Художественный Музей"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Художественный Музей»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ярославле
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Обзорная экскурсия по историческому центру Ярославля;
  2. Исторический центр Ярославля: фотопрогулка в предзакатный час;
  3. Ярославские слободы, или Город со второго взгляда (на вашем авто).
Какие места ещё посмотреть в Ярославле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Успенский Собор;
  2. Набережная;
  3. Церковь Ильи Пророка;
  4. Золотое кольцо;
  5. Храм Ильи Пророка;
  6. Спасо-Преображенский монастырь;
  7. Парк Стрелка;
  8. Толгский монастырь;
  9. Церковь Иоанна Предтечи;
  10. Музей-заповедник.
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в июле 2026
Сейчас в Ярославле в категории "Художественный Музей" можно забронировать 3 экскурсии от 2500 до 5000. Туристы уже оставили гидам 475 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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