Эта прогулка для тех, кому обычная обзорная экскурсия кажется слишком парадной.
Если вы хотите заглянуть в купеческую «глубинку» и увидеть за фасадами живых людей — с их страстью к делу и любовью к роскоши — добро пожаловать! Никаких скучных лекций — только яркие истории.
Если вы хотите заглянуть в купеческую «глубинку» и увидеть за фасадами живых людей — с их страстью к делу и любовью к роскоши — добро пожаловать! Никаких скучных лекций — только яркие истории.
Описание экскурсии
Мы пройдём по тихим кварталам, которые обычно остаются за рамками классических обзорных маршрутов. Именно здесь, в тени парадных проспектов, сохранились родовые гнезда ярославской элиты:
- усадьбы фамилий, чьи имена гремели по всей России — Сорокины, Вахрамеевы, Понизовкины, Соболевы
- дома «табачных», «мучных» и «винных» королей, чьи капиталы вращали колёса местной промышленности
- владения фабрикантов и меценатов, построивших не только заводы, но и храмы, театры и гостиницы
На экскурсии вы узнаете:
- на чём зарабатывали миллионы: как ярославские купцы умудрялись делать состояния буквально из воздуха — от хлебной торговли до первого в России кинопроката. Разберём гениальные бизнес-схемы 19 века, которые сработали бы и сегодня
- как жили и о чём мечтали «капитаны» старого Ярославля: как развлекались и почему тратили баснословные суммы на строительство школ, больниц и храмов
- где искать следы ярославских меценатов сегодня: вы научитесь «читать» биографии купцов по кирпичной кладке, лепнине и кованым решёткам. Мы покажем, где спрятаны символы их удачи и где до сих пор чувствуется их присутствие
Организационные детали
- Экскурсия завершится в магазине «Шоколадный дом». Напитки и сладости в стоимость не входят
- Можем провести экскурсию для компании до 15 чел. — 700 ₽ за каждого последующего
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Дмитриевский сквер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваша команда гидов в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 6492 туристов
Будем знакомы. Меня зовут Полина. Родилась и получила высшее историческое образование в городе Ярославле. За плечами опыт работы в туризме более 15 лет. Работала гидом в Турции, Доминикане, на нашем
Входит в следующие категории Ярославля
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