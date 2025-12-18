Мои заказы

Обзорная экскурсия по историческому центру Ярославля

Обзорная экскурсия по историческому центру Ярославля из списка ЮНЕСКО с посещением Спасо-Преображенского монастыря, храмов XVII века и панорамных видов на Стрелке двух рек. Вы узнаете об истории города от основания до наших дней.
Обзорная экскурсия по историческому центру Ярославля
Обзорная экскурсия по историческому центру Ярославля
Обзорная экскурсия по историческому центру Ярославля

Описание экскурсии

Ярославль:

  • история и архитектура древнего города.
  • Эта экскурсия знакомит с богатым историческим наследием Ярославля через посещение ключевых достопримечательностей города. Маршрут проходит по центральной части, включенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
  • Историческое наследие.
  • Экскурсия начинается от часовни Казанской иконы Божьей Матери, расположенной напротив Спасо-Преображенского монастыря. Вы услышите легенду о возникновении города, узнаете о создании герба Ярославля и истории ополчения Минина и Пожарского.
  • Архитектурные памятники.
  • Маршрут включает осмотр уникальных храмовых построек, среди которых церковь Ильи Пророка середины XVII века. Вы увидите единственное в мире скульптурное изображение Троицы Ветхозаветной и самую большую в мире изразцовую икону высотой восемь метров.
  • Городские панорамы.
  • Экскурсия завершается у купеческой церкви Рождества Христова с уникальной колокольней. По пути вы посетите Стрелку — место слияния Волги и Которосли, и прогуляетесь по набережным с видом на исторические панорамы города.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Часовня Казанской иконы Божьей Матери
  • Спасо-Преображенский монастырь
  • Церковь Ильи Пророка
  • Стрелка слияния Волги и Которосли
  • Волжская набережная
  • Церковь Рождества Христова
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Богоявленская площадь, 25
Завершение: Церковь Рождества Христова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Ярославля

Похожие экскурсии из Ярославля

Обзорная экскурсия по центру Ярославля
Пешая
2 часа
266 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по центру Ярославля
Красота и уникальность города в его набережных, монастырях и бульварах - на прогулке с историком
Начало: На Богоявленской площади
Завтра в 00:00
20 дек в 00:00
5600 ₽ за всё до 10 чел.
Неспешная прогулка по Ярославлю
Пешая
3 часа
50 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Неспешная прогулка по Ярославлю
Погрузитесь в атмосферу Ярославля на индивидуальной экскурсии. Узнайте о его истории, полюбуйтесь архитектурой и насладитесь видами на набережные
Начало: В сквере у Знаменской башни
Завтра в 10:00
20 дек в 10:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по историческому центру Ярославля
Пешая
2.5 часа
447 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по историческому центру Ярославля
Познакомьтесь с Ярославлем, его историей и культурой. Узнайте о знаковых местах, которые оставили след в судьбе России. Пройдитесь по старинным улицам
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ярославле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ярославле