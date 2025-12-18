Обзорная экскурсия по историческому центру Ярославля из списка ЮНЕСКО с посещением Спасо-Преображенского монастыря, храмов XVII века и панорамных видов на Стрелке двух рек. Вы узнаете об истории города от основания до наших дней.
Описание экскурсии
Ярославль:
- история и архитектура древнего города.
- Эта экскурсия знакомит с богатым историческим наследием Ярославля через посещение ключевых достопримечательностей города. Маршрут проходит по центральной части, включенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
- Историческое наследие.
- Экскурсия начинается от часовни Казанской иконы Божьей Матери, расположенной напротив Спасо-Преображенского монастыря. Вы услышите легенду о возникновении города, узнаете о создании герба Ярославля и истории ополчения Минина и Пожарского.
- Архитектурные памятники.
- Маршрут включает осмотр уникальных храмовых построек, среди которых церковь Ильи Пророка середины XVII века. Вы увидите единственное в мире скульптурное изображение Троицы Ветхозаветной и самую большую в мире изразцовую икону высотой восемь метров.
- Городские панорамы.
- Экскурсия завершается у купеческой церкви Рождества Христова с уникальной колокольней. По пути вы посетите Стрелку — место слияния Волги и Которосли, и прогуляетесь по набережным с видом на исторические панорамы города.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Часовня Казанской иконы Божьей Матери
- Спасо-Преображенский монастырь
- Церковь Ильи Пророка
- Стрелка слияния Волги и Которосли
- Волжская набережная
- Церковь Рождества Христова
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Богоявленская площадь, 25
Завершение: Церковь Рождества Христова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
