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По следам Ивана Васильевича: экскурсия в Ростов Великий

5
1 отзыв
НебанальныеЭкскурсии
НебанальныеЭкскурсии – Гид из Ярославля
На индивидуальной экскурсии 🧭 по Ростову Великому вы посетите местный кремль с пятью храмами, где снимался фильм 🎥 «Иван Васильевич меняет профессию», прогуляетесь 👣 по берегу озера Неро, узнаете богатую историю 📖 ростовских земель и попробуете местной медовухи.

Это словно путешествие во времени.
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По следам Ивана Васильевича: экскурсия в Ростов Великий
По следам Ивана Васильевича: экскурсия в Ростов Великий

Что вы увидите

  • Московско-Архангельский торговый тракт
  • озеро Неро
  • Ростовский кремль
  • Спасо-Яковлевский монастырь
  • Исторический центр Ростова
В пути до Ростова гид расскажет всё об истории 📖 и географии этих мест, о Ричарде Ченслере и фино-угорских племенах, ямских станциях и реке Которосли.
Экскурсия в Ростов Великий — классика жанра для путешествия по Золотому кольцу
Ростов Великий — древнейший город 🏙️ Ярославской области, основанный в IX веке! Мы прогуляемся по средневековым валам с чудесным видом на озеро Неро. Попробуем местную медовуху и узнаем секреты производства финифти.
Знакомые кадры из фильма
Нас ждёт знаменитый Ростовский Кремль и знакомые с детства кадры фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Му успеем поговорить о старинной архитектуре, поднимемся на смотровую площадку и заглянем в храм, построенный более 500 лет назад. А ещё, конечно, увидим торговые ряды, Спасо-Яковлевский монастырь и многое многое другое!
Что входит
  • Путевая экскурсия
  • Обзорная экскурсия по Ростову
  • Посещение Ростовского кремля и Спасо-Яковлевского монастыря с экскурсией
Что не входит
  • Транспортные услуги
Начало
🚩 По договорённости с туристами, в гостинице
Место завершения
🏁 По договорённости с туристами
По следам Ивана Васильевича: экскурсия в Ростов Великий
По следам Ивана Васильевича: экскурсия в Ростов Великий
По следам Ивана Васильевича: экскурсия в Ростов Великий
По следам Ивана Васильевича: экскурсия в Ростов Великий

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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НебанальныеЭкскурсии
НебанальныеЭкскурсии
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1 отзыв оставили туристы

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