В пути до Ростова гид расскажет всё об истории 📖 и географии этих мест, о Ричарде Ченслере и фино-угорских племенах, ямских станциях и реке Которосли.

Экскурсия в Ростов Великий — классика жанра для путешествия по Золотому кольцу

Ростов Великий — древнейший город 🏙️ Ярославской области, основанный в IX веке! Мы прогуляемся по средневековым валам с чудесным видом на озеро Неро. Попробуем местную медовуху и узнаем секреты производства финифти.

Знакомые кадры из фильма

Нас ждёт знаменитый Ростовский Кремль и знакомые с детства кадры фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Му успеем поговорить о старинной архитектуре, поднимемся на смотровую площадку и заглянем в храм, построенный более 500 лет назад. А ещё, конечно, увидим торговые ряды, Спасо-Яковлевский монастырь и многое многое другое!