Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы На индивидуальной экскурсии по Ростову Великому вы посетите местный кремль с пятью храмами, где снимался фильм «Иван Васильевич меняет профессию», прогуляетесь по берегу озера Неро, узнаете богатую историю ростовских земель и попробуете местной медовухи. Это словно путешествие во времени. 4.7 16 отзывов

Небанальные Экскурсии Ваш гид в Ярославле Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 8500 ₽ за экскурсию Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.7 16 отзывов 5 часов 1-2 человека На автомобиле Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии В пути до Ростова гид расскажет всё об истории и географии этих мест, о Ричарде Ченслере и фино-угорских племенах, ямских станциях и реке Которосли. Экскурсия в Ростов Великий — классика жанра для путешествия по Золотому кольцу Ростов Великий — древнейший город Ярославской области, основанный в IX веке! Мы прогуляемся по средневековым валам с чудесным видом на озеро Неро. Попробуем местную медовуху и узнаем секреты производства финифти. Знакомые кадры из фильма Нас ждёт знаменитый Ростовский Кремль и знакомые с детства кадры фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Му успеем поговорить о старинной архитектуре, поднимемся на смотровую площадку и заглянем в храм, построенный более 500 лет назад. А ещё, конечно, увидим торговые ряды, Спасо-Яковлевский монастырь и многое многое другое!

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Московско-Архангельский торговый тракт

Озеро Неро

Ростовский кремль

Спасо-Яковлевский монастырь

Исторический центр Ростова Что включено Путевая экскурсия

Обзорная экскурсия по Ростову

Посещение Ростовского кремля и Спасо-Яковлевского монастыря с экскурсией Где начинаем и завершаем? Начало: По договорённости с туристами, в гостинице Завершение: По договорённости с туристами Когда и сколько длится? Когда: Вы сами выбираете дату и время Экскурсия длится около 5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.