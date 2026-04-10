На индивидуальной экскурсии по Ростову Великому вы посетите местный кремль с пятью храмами, где снимался фильм «Иван Васильевич меняет профессию», прогуляетесь по берегу озера Неро, узнаете богатую историю ростовских земель и попробуете местной медовухи. Это словно путешествие во времени.
Описание экскурсииВ пути до Ростова гид расскажет всё об истории и географии этих мест, о Ричарде Ченслере и фино-угорских племенах, ямских станциях и реке Которосли. Экскурсия в Ростов Великий — классика жанра для путешествия по Золотому кольцу Ростов Великий — древнейший город Ярославской области, основанный в IX веке! Мы прогуляемся по средневековым валам с чудесным видом на озеро Неро. Попробуем местную медовуху и узнаем секреты производства финифти. Знакомые кадры из фильма Нас ждёт знаменитый Ростовский Кремль и знакомые с детства кадры фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Му успеем поговорить о старинной архитектуре, поднимемся на смотровую площадку и заглянем в храм, построенный более 500 лет назад. А ещё, конечно, увидим торговые ряды, Спасо-Яковлевский монастырь и многое многое другое!
Вы сами выбираете дату и время
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Московско-Архангельский торговый тракт
- Озеро Неро
- Ростовский кремль
- Спасо-Яковлевский монастырь
- Исторический центр Ростова
Что включено
- Путевая экскурсия
- Обзорная экскурсия по Ростову
- Посещение Ростовского кремля и Спасо-Яковлевского монастыря с экскурсией
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договорённости с туристами, в гостинице
Завершение: По договорённости с туристами
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Достопримечательности Ростова и Ростовский Кремль.
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Т
Что за прекрасную экскурсию мы посетили сегодня в дивный град Ростов Великий. И И его величество с полна раскрыл нам Алексей - экскурсовод. Меня всегда радует и впечатляет профессионализм людей. Молодой человек с масштабным багажом исторических знаний, с отличной речью, доброжелательный и комфортный в общении. Короче - ПРОФИ! Спасибо Алексею. Отдельное спасибо организаторам, все было отлично.
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А
Экскурсия очень понравилась. Ростовский кремль поразил своими масштабами. Интересные экспозиции внутри самого кремля. Это однозначно надо увидеть своими глазами хотя бы раз в жизни. Особенно поклонникам творчества Леонида Гайдая и любителям истории.
Спасибо нашему гиду Алексею за обширную информацию и прекрасно проведенное с пользой время!
Спасибо нашему гиду Алексею за обширную информацию и прекрасно проведенное с пользой время!
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О
Заказали поездку в Ростов Великий во время длительной круизной стоянки в Ярославле. Наш гид Нина и водитель Алексей сделали эту поездку незабываемой: Нина в течение всех 5 часов вела с
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К
Замечательная экскурсия! Алексей, наш гид, рассказывал нам всю дорогу начиная с Ярославля о тех местах, по которым проезжаем, событиях, которые сопровождали тот или иной об,ект. Кроме Ростова Великого посетили ещё и монастыри и последний деревянный храм. Глубокое знание предмета и увлекательное изложение сделали экскурсию интересной не только для меня, но и для моего внука. Спасибо!
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М
Замечательная экскурсия! Алексей, наш гид, рассказывал нам всю дорогу начиная с Ярославля о тех местах, по которым проезжаем, событиях, которые сопровождали тот или иной об,ект. Кроме Ростова Великого посетили ещё и монастыри и последний деревянный храм. Глубокое знание предмета и увлекательное изложение сделали экскурсию интересной не только для меня, но и для моего внука. Спасибо!
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