Путешествие из Ярославля в Углич предлагает уникальную возможность погрузиться в историю России. Дорога пролегает через сёла, где родились известные личности, такие как Валентина Терешкова и Иван Суриков. В Угличе вас ждёт знакомство с историческим центром, включая Храм царевича Димитрия и Спасо-Преображенский собор. Посещение монастырей с их уникальной атмосферой добавит впечатлений. Прогулка по Успенской площади и Волжской набережной завершит день

Описание экскурсии

По пути в Углич

Во время дороги из Ярославля вы узнаете много интересного о местах и знаменитых уроженцах этого края. Мы проедем через село Никульское — родину первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Следом — Большое Село. Здесь родились:

Первая русская актриса Прасковья Жемчугова, вдохновившая князя Шереметьева

Стратонавт Илья Усыскин, покорявший высоту с риском для жизни

Поэт Иван Суриков, чьи строки «Вот моя деревня, вот мой дом родной» знают с детства

Тайны древнего города

В Угличе мы начнём с исторического центра города. Нас ждёт прогулка по территории кремля, где каждый камень дышит прошлым. Вы увидите:

Храм царевича Димитрия на крови — и услышите все версии этой трагической и до сих пор спорной истории

Палаты Андрея Большого — старейшее гражданское здание на Волге

Спасо-Преображенский собор с росписями «русского Рафаэля» — Тимофея Медведева

Памятники царевичу Димитрию и князю Андрею, которого опасался сам Иван III.

Монастыри, образы, судьбы

Мы посетим три монастыря, каждый — с уникальной атмосферой:

Алексеевский монастырь, где хранится главная святыня Углича — икона Богородицы Вратарницы.

Богоявленский монастырь, где провела часть детства поэтесса Ольга Берггольц. На территории — храмы трёх веков, включая собор архитектора Константина Тона

Воскресенский монастырь — редкий пример гармонии архитектуры с ландшафтом. Рядом — храм Рождества Иоанна Предтечи, где в 17 веке произошла трагедия, оставившая след в судьбе города.

И ещё немного впечатлений

Пройдём по Успенской площади с памятниками гражданской архитектуры 19 века.

Полюбуемся видами с Волжской набережной и парка Победы

При желании можно заглянуть в музей гидроэнергетики или выбрать любой другой из множества угличских музеев

Организационные детали