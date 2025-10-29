Путешествие из Ярославля в Углич предлагает уникальную возможность погрузиться в историю России.
Дорога пролегает через сёла, где родились известные личности, такие как Валентина Терешкова и Иван Суриков.
В Угличе вас ждёт знакомство с историческим центром, включая Храм царевича Димитрия и Спасо-Преображенский собор. Посещение монастырей с их уникальной атмосферой добавит впечатлений. Прогулка по Успенской площади и Волжской набережной завершит день
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Погружение в историю России
- 🏛️ Посещение древних храмов и монастырей
- 🚗 Комфортное путешествие на кроссовере
- 👨👩👧👦 Подходит для семей с детьми от 12 лет
- 🌿 Живописные виды и архитектура
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Что можно увидеть
- Храм царевича Димитрия на крови
- Палаты Андрея Большого
- Спасо-Преображенский собор
- Алексеевский монастырь
- Богоявленский монастырь
- Воскресенский монастырь
- Успенская площадь
- Волжская набережная
Описание экскурсии
По пути в Углич
Во время дороги из Ярославля вы узнаете много интересного о местах и знаменитых уроженцах этого края. Мы проедем через село Никульское — родину первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Следом — Большое Село. Здесь родились:
- Первая русская актриса Прасковья Жемчугова, вдохновившая князя Шереметьева
- Стратонавт Илья Усыскин, покорявший высоту с риском для жизни
- Поэт Иван Суриков, чьи строки «Вот моя деревня, вот мой дом родной» знают с детства
Тайны древнего города
В Угличе мы начнём с исторического центра города. Нас ждёт прогулка по территории кремля, где каждый камень дышит прошлым. Вы увидите:
- Храм царевича Димитрия на крови — и услышите все версии этой трагической и до сих пор спорной истории
- Палаты Андрея Большого — старейшее гражданское здание на Волге
- Спасо-Преображенский собор с росписями «русского Рафаэля» — Тимофея Медведева
- Памятники царевичу Димитрию и князю Андрею, которого опасался сам Иван III.
Монастыри, образы, судьбы
Мы посетим три монастыря, каждый — с уникальной атмосферой:
- Алексеевский монастырь, где хранится главная святыня Углича — икона Богородицы Вратарницы.
- Богоявленский монастырь, где провела часть детства поэтесса Ольга Берггольц. На территории — храмы трёх веков, включая собор архитектора Константина Тона
- Воскресенский монастырь — редкий пример гармонии архитектуры с ландшафтом. Рядом — храм Рождества Иоанна Предтечи, где в 17 веке произошла трагедия, оставившая след в судьбе города.
И ещё немного впечатлений
- Пройдём по Успенской площади с памятниками гражданской архитектуры 19 века.
- Полюбуемся видами с Волжской набережной и парка Победы
- При желании можно заглянуть в музей гидроэнергетики или выбрать любой другой из множества угличских музеев
Организационные детали
- Экскурсия проводится на современном кроссовере Haval Julian
- Если поедем на вашем транспорте, стоимость будет ниже (подробности в переписке)
- Экскурсия занимает весь день, маленьким детям может быть тяжело. Рекомендуемый возраст участников — от 12 лет
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в Палаты князей и церковь Царевича Димитрия (от 300 ₽ с чел.)
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания в Ярославле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Егор — ваш гид в Ярославле
Провёл экскурсии для 2681 туриста
Добрый день! Меня зовут Егор, я гид международного класса и опытный путешественник! Имею диплом учителя Мировой Художественной Культуры. Активно туризмом начал заниматься в 2007 году после университета
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
29 окт 2025
Спасибо большое, все очень понравилось. Егор - историк, который заставляет думать о всех событиях, очень насыщенная программа. Браво.
т
татьяна
20 июн 2025
Огромное спасибо Егору за увлекательную экскурсию по Угличу. С самого начала экскурсовод захватил наше внимание, от рассказа было не оторваться. Большое количество информации мы впитали как губки благодаря профессиональной подаче.
Хочу отметить грамотно построенный маршрут. Спасибо за чудесно проведенный день в древнем Угличе.
Входит в следующие категории Ярославля
