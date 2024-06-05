Увидеть самое главное в Ярославле

Найдено 61 экскурсия в категории «Самое главное» в Ярославле, цены от 700 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Семейная интерактивная прогулка по Ярославлю
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
182 отзыва
Историческое исследование Ярославля для всей семьи: интерактивная экскурсия
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Ярославлю! Узнайте о древних храмах, набережных и площадях. Разгадайте загадки и откройте тайны старины
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
4 200 за всё до 5 чел.
Первые шаги в Ярославле
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
525 отзывов
Групповая экскурсия в Ярославле: история, культура и легенды
Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля, наслаждаясь видами Волги и Которосли, и узнайте тайны купеческих кварталов
Начало: На площади Волкова
Расписание: в будние дни в 13:00, в субботу и воскресенье в 10:00 и 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
750 за человека
Ярославль вдоль и поперек
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
1059 отзывов
Ярославль вдоль и поперек
Ежедневная обзорная прогулка по историческому центру и колоритным уголкам древнего города
Начало: В районе площади Волкова
Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
800 за человека
Экспресс-знакомство с Ярославлем
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
46 отзывов
Групповая экскурсия «Экспресс-знакомство с Ярославлем»: история и культура
Погрузитесь в историю и культуру Ярославля, насладитесь архитектурными шедеврами и узнайте о знаменитых личностях города
Начало: Ярославский музей-заповедник
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
750 за человека
Групповая обзорная экскурсия по Ярославлю «Путешествие во времени»
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
26 отзывов
Путешествие по Ярославлю: групповой тур с дегустацией сладостей
Ярославль - город с богатой историей. Прогуляйтесь по его значимым местам, посетите старинные улочки и главные площади, узнайте легенды и тайны города
Начало: На площади Волкова
Расписание: ежедневно в 12:30 и 15:00
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
800 за человека
Ярославль пешком
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
129 отзывов
Пешеходная экскурсия по Ярославлю: история, архитектура, культура
Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля, исследуя его знаменитые памятники и наслаждаясь величественными видами Волги
Начало: У часовни иконы Казанской Богоматери
Завтра в 08:00
10 июня в 08:30
4 000 за всё до 10 чел.
Здравствуй, Ярославль
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
454 отзыва
Здравствуй, Ярославль: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Узнайте о древних границах Ярославля, знаменитых храмах и купечестве. Погуляйте по Волжской набережной и откройте для себя символы города
Сегодня в 08:00
11 июня в 12:00
4 670 за всё до 5 чел.
Ярославль - любовь с первого взгляда
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
118 отзывов
Ярославль - любовь с первого взгляда: исторические сокровища и живая история
Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля: от старинных храмов до купеческих особняков. Уникальный формат экскурсии-спектакля
Начало: В любой гостинице города
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
7 340 за всё до 4 чел.
Знакомство с Ярославлем на авто-пешеходной экскурсии в группе
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
79 отзывов
Авто-пешеходная экскурсия по Ярославлю: погружение в историю
Погрузитесь в историю Ярославля: от медвежьих легенд до архитектурных шедевров на уникальной авто-пешеходной экскурсии
Начало: На площади Волкова
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:30
1 300 за человека
Ярославль - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
117 отзывов
Ярославль - первое знакомство: исторический центр, Успенский собор, церковь Ильи Пророка
Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля, его архитектуру и легенды, в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Волкова
Завтра в 14:00
11 июня в 09:30
3 340 за всё до 10 чел.
Вечерний Ярославль
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
136 отзывов
Вечерний Ярославль
Пешеходная экскурсия по историческим местам с акцентом на памятниках Золотого века
Начало: Возле Спасо-Преображенского монастыря
Завтра в 18:30
10 июня в 16:00
4 670 за всё до 10 чел.
О Ярославле с любовью и юмором
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
65 отзывов
О Ярославле с любовью и юмором
Душевная обзорная экскурсия по тысячелетнему городу
Начало: По договоренности с гостем
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5 000 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Ярославлю
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
418 отзывов
Обзорная экскурсия по Ярославлю: от древности до наших дней
Знакомство с Ярославлем: от исторических улиц до символов на рублевой купюре. Путешествие по городу, где каждый камень дышит историей
Начало: по договоренности
Сегодня в 07:00
Завтра в 19:00
4 000 за всё до 10 чел.
Влюбиться в Ярославль за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
228 отзывов
Влюбиться в Ярославль: от истории до современности за 2 часа
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ярославля, узнайте его тайны и легенды в компании опытного гида
Начало: У входа в музей-заповедник
11 июня в 18:00
12 июня в 19:00
4 000 за всё до 6 чел.
По Ярославлю - на самокате
🛴 На самокатах
Индивидуальная
2.5 часа
82 отзыва
По Ярославлю - на самокате: индивидуальная экскурсия
В легком темпе и дружеском формате объедете главные достопримечательности Ярославля, узнаете о его истории и архитектуре, почувствуете дух города
Начало: У стадиона «Спартаковец»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
2 670 за всё до 5 чел.
Добро пожаловать в Ярославль
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
272 отзыва
Популярное предложение
Добро пожаловать в Ярославль: Погружение в историю и культуру
Приглашаем на захватывающую прогулку по Ярославлю, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Богоявления или по договорённости
Завтра в 14:00
11 июня в 16:00
4 000 за всё до 6 чел.
Ярославль - история и современность
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
139 отзывов
Ярославль - история и современность
Погулять по старинному центру, посетить главные храмы и услышать о вехах развития города
Начало: На Красной площади
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
3 650 за всё до 8 чел.
Тысячерублёвый Ярославль
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
2.5 часа
20 отзывов
Исторический центр Ярославля и его старинные слободы: путешествие в прошлое
Погрузитесь в историю Ярославля, открывая секреты кремля и древних слобод. Уникальный маршрут на микроавтобусе с профессиональным гидом
Начало: Богоявленская площадь (парковка у стен церкви Бого...
Расписание: в пятницу в 14:00, в воскресенье в 11:00
12 июня в 14:00
14 июня в 14:00
2 000 за человека
Ярославль сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
36 отзывов
Ярославль сквозь века: путешествие от древности до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ярославля, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет путешествие от древних времен до современности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 000 за всё до 6 чел.
Ярославль - первая встреча
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
215 отзывов
Ярославль - первая встреча: путешествие в историю и архитектуру
Откройте для себя уникальный Ярославль: его историю, архитектуру и легенды в индивидуальной экскурсии, полной открытий
Начало: У Святых ворот Спасо-Преображенского монастыря
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
Нескучная прогулка по древнему Ярославлю
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
89 отзывов
Нескучная прогулка по древнему Ярославлю: история, культура, архитектура
Погрузитесь в удивительный мир древнего Ярославля, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли
Начало: На площади Богоявления
16 июня в 10:00
17 июня в 10:00
4 000 за всё до 10 чел.
Теплая встреча с Ярославлем
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Теплая встреча с Ярославлем: экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в историю Ярославля, узнайте о его архитектуре XVII века и посетите знаковые места города. Без дополнительных расходов
10 июня в 10:00
11 июня в 12:00
4 600 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по центру Ярославля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
235 отзывов
Обзорная экскурсия по историческому центру Ярославля
Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля: его исторические уголки, набережные и уютные дворы ждут вас
Начало: Богоявленская площадь
Сегодня в 08:00
Завтра в 18:00
от 4 000 за всё до 7 чел.
Ярославль для новичков
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
117 отзывов
Ярославль для новичков: историческое путешествие по древним храмам
Откройте для себя уникальную историю Ярославля, прогуливаясь по его живописным набережным и древним храмам с профессиональным гидом
13 июня в 14:00
15 июня в 14:00
3 500 за всё до 10 чел.
Ярославль по-настоящему
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
175 отзывов
Ярославль по-настоящему: путешествие в сердце России
Откройте для себя душу Ярославля в увлекательной индивидуальной экскурсии, полной историй, легенд и архитектурных шедевров
Начало: в районе Богоявленской площади
13 июля в 10:30
14 июля в 10:30
5 250 за всё до 8 чел.
Ярославль: лица, истории и байки
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
83 отзыва
Ярославль: лица, истории и байки
Познакомьтесь с историей Ярославля, его архитектурой и традициями. Узнайте, почему ярославцы так любят медведей и какие тайны скрывает город
Завтра в 14:00
10 июня в 13:00
4 620 за всё до 20 чел.
Древний Ярославль, устремлённый в будущее
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
79 отзывов
Древний Ярославль и его современное обличие: путешествие во времени
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ярославля, где древние легенды переплетаются с современностью, на экскурсии, полной открытий
11 июня в 08:00
4 июля в 08:00
3 900 за всё до 10 чел.
Ярославский феномен: глубокий взгляд в историю
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
48 отзывов
Ярославский феномен: уникальное путешествие в историю Ярославля
Приглашаем на экскурсию, где Ярославль 17 века раскроется перед вами как никогда ранее. Откройте город, ставший символом эпохи
Начало: У театра Волкова
15 июня в 14:00
1 авг в 10:00
3 900 за всё до 10 чел.
Ярославль: история, сладости и чай
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
90 отзывов
Ярославль: путешествие через историю, сладости и чайные традиции
Погрузитесь в мир истории и гастрономии Ярославля, где каждый шаг раскрывает новые удивительные факты и вкусы
Начало: На Богоявленской площади
15 июня в 14:00
30 июля в 09:30
3 900 за всё до 10 чел.
Ярославль тысячелетний
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
110 отзывов
Ярославль тысячелетний: погружение в историю и культуру древнего города
Познакомьтесь с Ярославлем не как обычный турист, а как исследователь его тайн и историй. Откройте для себя душу России в одном из её древнейших городов
Начало: На Богоявленской площади
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
4 000 за всё до 6 чел.
Ярославль впервые
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
52 отзыва
Ярославль впервые
Погулять по историческому центру тысячелетнего города и увидеть его самые интересные места
Начало: На площади Богоявления
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:30
3 900 за всё до 8 чел.
Ярославль, который вас удивит
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
61 отзыв
Ярославль, который вас удивит: путешествие в прошлое
Ярославль ждет вас: откройте город с богатой историей и уникальными памятниками в индивидуальной экскурсии
23 июня в 08:30
29 июня в 08:00
4 000 за всё до 10 чел.
Ярославль: история на каждом шагу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Ярославль: история на каждом шагу
Увидеть главные достопримечательности города и прикоснуться к его прошлому с профессиональным гидом
Начало: В районе Ярославского музея-заповедника, который н...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 200 за всё до 8 чел.
Вечерний Ярославль: обзорная групповая экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
14 отзывов
Вечерний Ярославль: обзорная групповая экскурсия
Начать знакомство с городом в лучах предзакатного солнца и завершить при свете фонарей
Начало: У Знаменской башни
Расписание: в пятницу и субботу в 17:00
Сегодня в 17:00
11 июня в 17:00
1 200 за человека
Многоликий Ярославль
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Многоликий Ярославль»: путешествие в историю
Исследуйте Ярославль: от императорского величия до ярославской Венеции в уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Богоявления
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
4 000 за всё до 8 чел.
Интерактивная экскурсия для детей «Сердце Ярославля»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
7 отзывов
Интерактивная экскурсия для детей «Сердце Ярославля»
Увлекательное знакомство с городом в игровом формате
Начало: На площади Волкова
Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
11 июня в 15:00
1 000 за человека
Ярославль, до чего же ты хорош
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
194 отзыва
Ярославль, до чего же ты хорош
Узнать больше о городе через площади, церкви, набережные и смотровые
Начало: На площади Волкова
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:30 и 15:30
22 июня в 11:30
23 июня в 11:30
700 за человека
Ярославль купеческий: тайны и традиции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Ярославль купеческий: тайны и традиции
Перечислить достижения ярославских купцов и узнать секреты их успеха
Начало: Возле Ярославского музея-заповедника
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
3 500 за всё до 10 чел.
Ярославль - живая сказка России
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
148 отзывов
Ярославль - живая сказка России: экскурсия по историческим местам
Проникнуться чарующей атмосферой города на дружеской прогулке с местным жителем
Начало: В районе Волковского театра
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 700 за всё до 10 чел.
Ярославль: городские легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Ярославль: путешествие по легендам и историческим сокровищам
Вас ждет погружение в атмосферу старинного Ярославля, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: На Богоявленской площади
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
3 200 за всё до 5 чел.
Фотоэкскурсия по Ярославлю
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
5 отзывов
Фотоэкскурсия по Ярославлю
Влюбиться в город и сохранить яркие фотовоспоминания на память о путешествии
Начало: на стрелке
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
6 000 за всё до 5 чел.
Ярославль в лицах
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
2 отзыва
Ярославль в лицах
Познакомится с городом через воспоминания о нём великих авторов (в группе)
Начало: На Богоявленской площади
Расписание: в понедельник в 16:00, в среду в 12:45, в пятницу в 17:15, в субботу и воскресенье в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
1 000 за человека
Ярославль - древний город символов
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
139 отзывов
Ярославль: путешествие по древнему городу символов
Откройте для себя тайны Ярославля, где каждый символ и легенда оживают в увлекательной истории
Начало: Волковская площадь. Знаменская башня. Вход со стор...
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
70006 650 за всё до 6 чел.
А это ли кремль? Экскурсия по Спасо-Преображенскому монастырю
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
А это ли кремль? Экскурсия по Спасо-Преображенскому монастырю
Узнать историю обители, познакомиться с её архитектурой и вспомнить, где вы видели Святые ворота
Начало: На Богоявленской площади (это центр Ярославля)
16 июня в 10:00
17 июня в 10:00
2 600 за всё до 10 чел.
Авторская прогулка по Ярославлю
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
Авторская прогулка по Ярославлю
Следовать за нескучной историей, открывать тайны и легенды, влюбляться в древний город
Начало: На площади Богоявления
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 900 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Ярославль тысячелетний
    Восхитительная экскурсия, были вчетвером, всем очень понравилось. Рекомендуем от души.
  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Ярославль - первое знакомство
    Татьяна очень интересно рассказала нам о городе, факты и легенды, остались довольны прогулкой😇
  • А
    Алла
    5 июня 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Ярославлю «Путешествие во времени»
    Несмотря на то, что вся группа отказалась от экскурсии из-за дождя, мне согласились её провести индивидуально. Экскурсовод Анастасия внимательный и
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    зажигательный человек) Она говорила с большим увеличением, меняя интонацию, с эмоциями, поэтому ливень практически не мешал в этом путешествии по истории города) Маршрут также хорошо продуман - проходя по дворам с памятниками и церквями, в итоге оказываемся на стрелке, где экскурсия завершается и далее можно по ней прогуляться самостоятельно. В общем однозначно рекомендую))

  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Первые шаги в Ярославле
    Большое спасибо гиду Илье за интересную и познавательную прогулку по Ярославлю!
  • В
    Валентина
    5 июня 2024
    Экспресс-знакомство с Ярославлем
    Все супер. Очень понравилась экскурсия!
  • A
    Anatoly
    4 июня 2024
    Ярославль - любовь с первого взгляда
    Профессионал, влюблённый в историю страны и города. Углублённые знания и желание передать это гостям! Даже дождь не смог помешать. СПАСИБО!
  • Н
    Наталия
    4 июня 2024
    Ярославль - живая сказка России
    Несмотря на морозную погоду в новогодние праздники, экскурсия прошла отлично. Экскурсовод учел все наши пожелания, заводил погреться. Нам очень понравилось.
  • Я
    Яна
    4 июня 2024
    Влюбиться в Ярославль за 2 часа
    Светлана, от всей души благодарим Вас за экскурсию! Мы счастливы, что выбрали именно Вас! Сегодня мы узнали столько всего интересного,
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    обогатились духовно и интеллектуально! Спасибо Вам за особое внимание к нашему юному туристу, 11 лет, который не привык ходить по музеям, но Вы нашли к нему подход и сейчас он с удовольствием делится своими впечатлениями 😄. Два часа пролетели незаметно. Обязательно будем рекомендовать Вас своим друзьям и знакомым. ❤

    Светлана, от всей души благодарим Вас за экскурсию! Мы счастливы, что выбрали именно Вас! Сегодня мы
  • М
    Марина
    4 июня 2024
    Ярославль пешком
    Спасибо Елене за познавательную прогулку по городу. Мы задавали вопросы и получали полноценные ответы. Благодарим, что быстро отозвались и не смотря на погодные условия провели нам эту экскурсию.
  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Ярославль - первая встреча
    Отличная экскурсия. Рашид проявил индивидуальный подход и внимание к нам в соответствии с обстоятельствами. А обстоятельства были непростые: нас было
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    трое взрослых и ребенок 2,5 лет на 3-х часовой экскурсии☝🏼, нужно было уложиться в период до дневного сна ребенка, да еще и пообедать, погода была непредсказуемо холодной, минус 1 и это 9 мая🤪🫣! Но Рашид учел всё, для остановки и рассказа выбирал места, где можно было спрятаться от ветра! Маршрут был очень грамотно спланирован, так, чтобы были остановки в местах (храмах, сувенирном магазине), где можно было согреться, чтобы продолжить экскурсию дальше. Сам маршрут интересный, а рассказ еще интереснее, что мы практически не заметили, как пролетело время. И если уж и поглядывали на часы, то в основном это из-за холода. Отличные знания истории и превосходная подача материала Рашидом располагают к тому, чтобы вернуться сюда еще раз. Благодарим за интересную экскурсию. Однозначно рекомендуем.

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Самое главное»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ярославле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Семейная интерактивная прогулка по Ярославлю
  2. Первые шаги в Ярославле
  3. Ярославль вдоль и поперек
  4. Экспресс-знакомство с Ярославлем
  5. Групповая обзорная экскурсия по Ярославлю «Путешествие во времени»
Какие места ещё посмотреть в Ярославле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Успенский Собор
  3. Набережная
  4. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  5. Музей-заповедник
  6. Церковь Ильи Пророка
  7. Храм Ильи Пророка
  8. Советская площадь
  9. Парк Стрелка
  10. Спасо-Преображенский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в июне 2024
Сейчас в Ярославле в категории "Самое главное" можно забронировать 61 экскурсию от 700 до 11 800 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 6194 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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