Что вы увидите
- Спасо-Яковлевский монастырь
- Кремль
- Торговые ряды
- Старинные валы
- Озеро Неро
Для тех, кто устал от суеты больших городов и хочет прикоснуться к настоящей русской истории 📖, Ростов обязателен к посещению.
На экскурсии 🧭 Вас ждёт
- Ростовский Кремль — огромный ансамбль XVII века, в окружении старинных торговых рядов, конюшенного двора на берегу огромного озера в форме сердца.
- Самое крупное и древнее озеро Ярославской области — Неро.
- Посещение Спасо-Яковлевского монастыря, где пребывают мощи трёх святых.
Что входит
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит
- Транспортное обслуживание (свой или арендованный в зависимости от кол-ва чел)
- Питание
- Личные расходы (сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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А-Тур
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