А-Тур – Гид из Ярославля

Ростов входит в топ-10 древнейших городов России, а по величию он был равен Киеву и Новгороду.



Поэтому буквально каждый метр здесь пропитан богатой историей 📖 и культурой, здесь сохранились уникальные народные промыслы.



В Ростове Великом вы увидите самое крупное и древнее озеро Ярославской области, самый древний монастырь севера-востока Руси и наиболее полно сохранившийся до наших дней ансамбль архиерейского дома — знаменитый ростовский кремль!