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Ростов Великий — русская древность

А-Тур
А-Тур – Гид из Ярославля
Ростов входит в топ-10 древнейших городов России, а по величию он был равен Киеву и Новгороду.

Поэтому буквально каждый метр здесь пропитан богатой историей 📖 и культурой, здесь сохранились уникальные народные промыслы.

В Ростове Великом вы увидите самое крупное и древнее озеро Ярославской области, самый древний монастырь севера-востока Руси и наиболее полно сохранившийся до наших дней ансамбль архиерейского дома — знаменитый ростовский кремль!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-14 человек

  • 7 300 ₽ за экскурсию

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Ростов Великий — русская древность
Ростов Великий — русская древность

Что вы увидите

  • Спасо-Яковлевский монастырь
  • Кремль
  • Торговые ряды
  • Старинные валы
  • Озеро Неро
Для тех, кто устал от суеты больших городов и хочет прикоснуться к настоящей русской истории 📖, Ростов обязателен к посещению.
На экскурсии 🧭 Вас ждёт
  • Ростовский Кремль — огромный ансамбль XVII века, в окружении старинных торговых рядов, конюшенного двора на берегу огромного озера в форме сердца.
  • Самое крупное и древнее озеро Ярославской области — Неро.
  • Посещение Спасо-Яковлевского монастыря, где пребывают мощи трёх святых.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Транспортное обслуживание (свой или арендованный в зависимости от кол-ва чел)
  • Питание
  • Личные расходы (сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Ростов Великий — русская древность
Ростов Великий — русская древность
Ростов Великий — русская древность
Ростов Великий — русская древность

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
А-Тур
А-Тур
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