Отправляемся исследовать духовный, исторический и культурный облик Ярославля — одного из главных портов Великого волжского торгового пути и памятника градостроения русского зодчества. Поговорим о роли города в Смутное время, архитектуре золотого 17 века и отце русского театра. Пройдём по старинным улицам, где каждый шаг позволяет ощутить дух времени.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Стрелку — место слияния двух рек, где началась история города
- ансамбль бывшей Ильинской площади — образец радиально-кольцевой системы планировки Ярославского посада
- Казанский монастырь, чья история обретения чудотворной Ярославской-Казанской иконы поражает
- площадь Волкова — творческий центр культурной жизни города
- памятник основателю города Ярославу Мудрому и храм Иоанна Предтечи, изображённые на 1000-рублёвой купюре
- храмы Михаила Архангела, Спаса на Городу, Николы Рубленого, Ильи Пророка, Николы Надеина, Рождества Христова и Богоявления
И узнаете:
- почему Ярославль называют городом первых и городом семи Никол
- где находятся нулевой километр Золотого кольца и рычащий медведь
- как копейка спасла Россию
- кто такой белорусский Пушкин и кто написал саундтрек к сериалу «Бедная Настя»
- как Ярослав Мудрый искоренил кровную месть, а купеческий сын Фёдор Волков Екатерину II выручил
- где стоит творческая лаборатория поэта Некрасова и кто являлся прототипами героев его произведений
- кто обнаружил памятник древнерусской литературы «Слово о полку Игореве»
Организационные детали
Интересно будет взрослым и детям от 10 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Ярославле
В Ярославле живу с раннего детства, сколько себя помню. С каждым годом проникаюсь гордостью за Ярославль и благодарностью к тем горожанам, которые сумели создать уникальную среду и оставить нам такое
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Руслана
27 окт 2025
Наталья приятный и доброжелательный человек! Она любит свой город и прекрасно владеет знаниями о нем. Мы познавательно прогулялись по Ярославлю и получили рекомендации о местах, которые стоит посетить. Рекомендуем!
Входит в следующие категории Ярославля
Похожие экскурсии из Ярославля
Индивидуальная
до 6 чел.
Ярославль: история на каждом шагу
Погрузитесь в атмосферу старинного Ярославля, прогуливаясь по его историческим улицам и набережным. Узнайте о событиях, изменивших ход истории
Начало: В районе Ярославского музея-заповедника, который н...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4000 ₽ за всё до 6 чел.
Квест
до 15 чел.
Игра-квест «Тайны и загадки старинного Ярославля»
Познакомьтесь с историей Ярославля через увлекательные задания и загадки. Узнайте о купечестве, оборонительных укреплениях и знаменитых храмах
Начало: На площади Волкова
Сегодня в 08:00
Завтра в 10:00
10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Ярославль - история и современность: индивидуальная экскурсия
Узнайте о Ярославле: его истории, знаменитых купцах и важнейших достопримечательностях. Полюбуйтесь видами с лучших смотровых площадок города
Начало: На Красной площади
Сегодня в 08:30
Завтра в 14:00
3650 ₽ за всё до 8 чел.