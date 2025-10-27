читать дальше

богатое культурное наследие. Активно провожу увлекательные и эмоционально-восторженные экскурсии с 2019 года. Очень приятно бывает слышать аплодисменты благодарных путешественников. Это так вдохновляет! Значит, живу не зря! Очень люблю путешествовать по городам и весям России и за рубежом и не представляю себе жизни без этой пламенной страсти. Окончила ЯрГУ в 1996 году, Академию туризма в 2004 году и Ярославское училище культуры в 2013 году. Окончила долгосрочные курсы экскурсоводов от Ярославского музея-заповедника. Прошла аттестацию гидов в 2023 году.