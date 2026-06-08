Вас ждёт настоящее литературное путешествие в 15 км от Ярославля.
Вы погрузитесь в умиротворяющую атмосферу усадьбы, где рождались «Русские женщины» и «Дедушка Мазай».
Неспешно прогуляетесь по парку, заглянете в музейные залы и откроете новые грани личности народного поэта — творца, радушного хозяина, ценителя красоты.
Вы погрузитесь в умиротворяющую атмосферу усадьбы, где рождались «Русские женщины» и «Дедушка Мазай».
Неспешно прогуляетесь по парку, заглянете в музейные залы и откроете новые грани личности народного поэта — творца, радушного хозяина, ценителя красоты.
Описание экскурсии
- Погрузитесь в мир русской литературы. По дороге из Ярославля вы узнаете, как наша земля связана с творчеством Некрасова, Островского, Ошанина. И почувствуете настроение мест, которые вдохновляли русских писателей
- Посетите экспозиции и выставки музея. Познакомитесь с историей, архитектурой и бытом усадьбы, которую поэт приобрёл у Голицыных «не для доходу, а для летнего отдыха»
- Погуляете по парку и полюбуетесь каскадом прудов. Обсудим отличия французского парка от английского, вспомним некрасовские строки. А ещё я расскажу, что такое «Гремиха» и какие постройки обслуживали такую большую территорию
Перед экскурсией рекомендую почитать знаменитые стихотворения поэта («Калистрат», «Возвращение», поэму «Мороз, Красный нос» и другие), чтобы проникнуться духом русской жизни тех времён. Так получится сравнить атмосферу: стихотворную и реальную.
Организационные детали
- Территория музея (сады и парки) открыта для посетителей с мая по октябрь с 7:00 до 20:00
- Экскурсия проводится на машине Nissan Qashqai /минивэне/ микроавтобусе в зависимости от количества человек
Дополнительные расходы:
- Единый входной билет на экспозиции и выставки музея — 280 руб. /чел.
- Входной билет на территорию музея — 50 руб. /чел.
- Обед. Будет свободное время для посещения буфета в главном доме усадьбы
Цены указаны приблизительно.
в четверг в 10:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|3333 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Н.А. Некрасову
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 10:30
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Провела экскурсии для 625 туристов
Закончила исторический факультет ЯрГУ им. П. Г. Демидова. Со времён студенчества дарю впечатления, помогаю делать приятные открытия, влюбляю в Ярославию. Полуфиналист всероссийского конкурса «Проводники смыслов» 2024 года. Приоткрою мир, полный тайн,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Замечательная поездка вместе с Еленой в усадьбу Некрасова Карабиха! Мы путешествовали впятером: трое взрослых и двое детей 9 и 12 лет. Было комфортно, интересно и очень атмосферно! Благодаря Елене мы
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14 мая совершили поездку в усадьбу Карабиха с гидом-экскурсоводом Еленой. Остались очень довольны. Елена прекрасно образована, эрудирована, знаток Ярославского края. Слушали с удовольствием рассказ о нашем великом поэте Некрасове, его
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Были в на экскурсии посвященной посещению Музея-заповедника Н. А. Некрасова "Карабиха" в апреле 2026 года. Экскурсию проводила Елена, путешествие в Карабиху началось из Ярославля. Нам очень повезло, что ещё было
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Спасибо Елене! Очень интересная, информативная экскурсия. Узнали много неизвестных фактов из жизни Н. А Некрасова. Удобно передвигаться на автомобиле гида. Все прошло великолепно.
Елена
Ответ организатора:
Марина,благодарю,за добрые слова! Буду рада видеть Вас и Вашу семью снова!
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