читать дальше уменьшить

добрались от железнодорожного вокзала Ярославля до усадьбы, прогулялись по тропинкам, узнали много фактов о ее хозяевах. Елена помогла нам заранее забронировать экскурсии в главное здание и в восточный флигель. Нам также повезло побывать в бельведере - самой примечательной верхней части дома под круглой крышей со шпилем, откуда открывался великолепный вид на лужайли и на парк. Особенно большое впечатление оставила литературная часть экскурсии, где нам рассказали о нескольких самых знаковых и известных произведениях поэта. Приятно было слушать, смотреть, никуда не торопиться и просто наслаждаться эпохой русского дворянства XIX века. Рекомендуем всем, кто хочет так же!;)