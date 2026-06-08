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В гостях у Некрасова: экскурсия в усадьбу «Карабиха»

Побывать в родовом гнезде писателя и узнать больше о его жизни и творчестве
Вас ждёт настоящее литературное путешествие в 15 км от Ярославля.

Вы погрузитесь в умиротворяющую атмосферу усадьбы, где рождались «Русские женщины» и «Дедушка Мазай».

Неспешно прогуляетесь по парку, заглянете в музейные залы и откроете новые грани личности народного поэта — творца, радушного хозяина, ценителя красоты.
5
4 отзыва
В гостях у Некрасова: экскурсия в усадьбу «Карабиха»
В гостях у Некрасова: экскурсия в усадьбу «Карабиха»
В гостях у Некрасова: экскурсия в усадьбу «Карабиха»

Описание экскурсии

  • Погрузитесь в мир русской литературы. По дороге из Ярославля вы узнаете, как наша земля связана с творчеством Некрасова, Островского, Ошанина. И почувствуете настроение мест, которые вдохновляли русских писателей
  • Посетите экспозиции и выставки музея. Познакомитесь с историей, архитектурой и бытом усадьбы, которую поэт приобрёл у Голицыных «не для доходу, а для летнего отдыха»
  • Погуляете по парку и полюбуетесь каскадом прудов. Обсудим отличия французского парка от английского, вспомним некрасовские строки. А ещё я расскажу, что такое «Гремиха» и какие постройки обслуживали такую большую территорию

Перед экскурсией рекомендую почитать знаменитые стихотворения поэта («Калистрат», «Возвращение», поэму «Мороз, Красный нос» и другие), чтобы проникнуться духом русской жизни тех времён. Так получится сравнить атмосферу: стихотворную и реальную.

Организационные детали

  • Территория музея (сады и парки) открыта для посетителей с мая по октябрь с 7:00 до 20:00
  • Экскурсия проводится на машине Nissan Qashqai /минивэне/ микроавтобусе в зависимости от количества человек

Дополнительные расходы:

  • Единый входной билет на экспозиции и выставки музея — 280 руб. /чел.
  • Входной билет на территорию музея — 50 руб. /чел.
  • Обед. Будет свободное время для посещения буфета в главном доме усадьбы

Цены указаны приблизительно.

в четверг в 10:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник3333 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Н.А. Некрасову
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 10:30
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Провела экскурсии для 625 туристов
Закончила исторический факультет ЯрГУ им. П. Г. Демидова. Со времён студенчества дарю впечатления, помогаю делать приятные открытия, влюбляю в Ярославию. Полуфиналист всероссийского конкурса «Проводники смыслов» 2024 года. Приоткрою мир, полный тайн,
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мудрости предков и интересных историй. Рассказываю умно, тонко, эмоционально, с любовью к месту и людям, которые жили здесь раньше и живут теперь. Как историк и краевед, много знаю про Ярославию и с радостью поделюсь с вами самым интересным. Знакомство с этим краем не оставит равнодушным даже самого взыскательного путешественника. Надеюсь, вам захочется приезжать сюда снова и снова!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Анастасия
Замечательная поездка вместе с Еленой в усадьбу Некрасова Карабиха! Мы путешествовали впятером: трое взрослых и двое детей 9 и 12 лет. Было комфортно, интересно и очень атмосферно! Благодаря Елене мы
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добрались от железнодорожного вокзала Ярославля до усадьбы, прогулялись по тропинкам, узнали много фактов о ее хозяевах. Елена помогла нам заранее забронировать экскурсии в главное здание и в восточный флигель. Нам также повезло побывать в бельведере - самой примечательной верхней части дома под круглой крышей со шпилем, откуда открывался великолепный вид на лужайли и на парк. Особенно большое впечатление оставила литературная часть экскурсии, где нам рассказали о нескольких самых знаковых и известных произведениях поэта. Приятно было слушать, смотреть, никуда не торопиться и просто наслаждаться эпохой русского дворянства XIX века. Рекомендуем всем, кто хочет так же!;)

Замечательная поездка вместе с Еленой в усадьбу Некрасова Карабиха! Мы путешествовали впятером: трое взрослых и двое
Замечательная поездка вместе с Еленой в усадьбу Некрасова Карабиха! Мы путешествовали впятером: трое взрослых и двое
Замечательная поездка вместе с Еленой в усадьбу Некрасова Карабиха! Мы путешествовали впятером: трое взрослых и двое
Замечательная поездка вместе с Еленой в усадьбу Некрасова Карабиха! Мы путешествовали впятером: трое взрослых и двое
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Ирина
14 мая совершили поездку в усадьбу Карабиха с гидом-экскурсоводом Еленой. Остались очень довольны. Елена прекрасно образована, эрудирована, знаток Ярославского края. Слушали с удовольствием рассказ о нашем великом поэте Некрасове, его
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жизни и творчестве в этих прекрасных местах. Посетили главный дом, Восточный флигель, в котором очень достойный аудиогид. Елена в ходе дорожной экскурсии познакомила с местами, зародилась Ярославская мануфактура, и где реставрируется прекрасный храм Петра и Павла. Елене успехов!

14 мая совершили поездку в усадьбу Карабиха с гидом-экскурсоводом Еленой. Остались очень довольны. Елена прекрасно образована,
14 мая совершили поездку в усадьбу Карабиха с гидом-экскурсоводом Еленой. Остались очень довольны. Елена прекрасно образована,
14 мая совершили поездку в усадьбу Карабиха с гидом-экскурсоводом Еленой. Остались очень довольны. Елена прекрасно образована,
14 мая совершили поездку в усадьбу Карабиха с гидом-экскурсоводом Еленой. Остались очень довольны. Елена прекрасно образована,
14 мая совершили поездку в усадьбу Карабиха с гидом-экскурсоводом Еленой. Остались очень довольны. Елена прекрасно образована,
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Людмила
Были в на экскурсии посвященной посещению Музея-заповедника Н. А. Некрасова "Карабиха" в апреле 2026 года. Экскурсию проводила Елена, путешествие в Карабиху началось из Ярославля. Нам очень повезло, что ещё было
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мало туристов и экскурсия получилась практически индивидуальной. Елена отличный рассказчик, рассказала много интересного, в том числе и на территории усадебного парка, цитировала стихи поэта. В самом музее было очень увлекательная и интересная экскурсия местного экскурсовода. В музее есть кафе. где можно попробовать свежую выпечку и выпить чай.

Были в на экскурсии посвященной посещению Музея-заповедника Н. А. Некрасова &quot;Карабиха&quot; в апреле 2026 года. Экскурсию
Были в на экскурсии посвященной посещению Музея-заповедника Н. А. Некрасова &quot;Карабиха&quot; в апреле 2026 года. Экскурсию
Были в на экскурсии посвященной посещению Музея-заповедника Н. А. Некрасова &quot;Карабиха&quot; в апреле 2026 года. Экскурсию
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Марина
Спасибо Елене! Очень интересная, информативная экскурсия. Узнали много неизвестных фактов из жизни Н. А Некрасова. Удобно передвигаться на автомобиле гида. Все прошло великолепно.
Елена
Елена
Ответ организатора:
Марина,благодарю,за добрые слова! Буду рада видеть Вас и Вашу семью снова!
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