4 отзыва оставили туристы

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Из Ярославля в город-вдохновение Плёс

Влюбиться в идиллические пейзажи русской глубинки и прикоснуться к творчеству Левитана

5
4 отзыва
Юлия
Юлия – Гид из Ярославля
Путешествие в миниатюрный древний город 🏙️ с колоритной застройкой и невероятными панорамами поможет вам глубже прочувствовать задушевность среднерусского пейзажа.

Вы познакомитесь с главными памятниками Плёса и архитектурой купеческих домов, посетите дом-музей «поэта русской природы» Исаака Левитана, а еще отведаете местную гастрономическую гордость — леща плесского копчения.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • 2 200 ₽ за человека

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Из Ярославля в город-вдохновение Плёс
Из Ярославля в город-вдохновение Плёс

Что вас ожидает

Главная достопримечательность 🏛️ — сам Плёс!
Вы откроете тихий и уютный городок на берегу величавой Волги, который сохранил неповторимый облик и даже спустя века продолжает поражать не только архитектурно-ландшафтным комплексом, но и прекрасными пейзажными парками с оборонительным валом 13 в. у ансамбля Соборной горы ⛰️. Я познакомлю вас с историей 📖 Успенского собора 16 в. и расскажу о памятнике гражданской архитектуры 18 века — северном корпусе здания Присутственных мест. Возле монумента основателю города князю Василию I поговорим об истоках волжской жемчужины. И, конечно, вы исследуете аутентичные жилые дома плёсского купечества — великолепные образцы русского классицизма и барокко.

Дачная столица ⭐️ и город-вдохновение Левитана
Расположение игрушечных домиков, русских храмов, в том числе и деревянных, создают идиллический пейзаж русской глубинки, что издавна привлекало творческих личностей и просто ценителей заповедных уголков. На прогулке 👣 вы посетите дом-музей гениального художника-пейзажиста Левитана, осмотрите подлинные работы мастера, увидите воссозданную обстановку быта 19 века и услышите грустную историю любви. А чуть позже у вас будет возможность попробовать ароматную копченую рыбку — одну из самых вкусных местных закусок.

Организационные детали

  • В стоимость программы включен транспорт (легковой автомобиль, микроавтобус или автобус, в зависимости от количества человек в группе); посещение дома-музея Исаака Левитана
  • Другие музеи 🖼 по желанию и питание — за дополнительную плату
Начало и место завершения
🚩 возле ДК «Железнодорожник»
Из Ярославля в город-вдохновение Плёс
Из Ярославля в город-вдохновение Плёс
Из Ярославля в город-вдохновение Плёс
Из Ярославля в город-вдохновение Плёс
Из Ярославля в город-вдохновение Плёс
Из Ярославля в город-вдохновение Плёс
Из Ярославля в город-вдохновение Плёс
Из Ярославля в город-вдохновение Плёс
Из Ярославля в город-вдохновение Плёс
Из Ярославля в город-вдохновение Плёс
Из Ярославля в город-вдохновение Плёс
Из Ярославля в город-вдохновение Плёс
Из Ярославля в город-вдохновение Плёс

Экскурсия проводится в субботу в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Юлия
Юлия
Добрый день! С 2014 года я занимаюсь организацией отдыха для гостей маршрута Золотое Кольцо России, и это — моя профессия, мой образ жизни и источник вдохновения. Мне помогает историческое образование и любовь к родному городу, а самый большой подарок в каждой экскурсии для меня — опыт общения с интересными людьми.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

4 отзыва оставили туристы

27 сентября 2020
Замечательно прошла экскурсия, сразу видно, что Наталья профессионал своего дела, огромное ей спасибо за интересный и увлекательный рассказ. Всем рекомендую!
13 сентября 2020
Спасибо Дарье.
Елагина
26 июля 2020
Очень благодарна экскурсоводу Натальи. Интереснейшая экскурсия, знания на высшем уровне. Буду рекомендовать Ваши экскурсии друзьям. Спасибо Наталье и Вашему агентству.
12 июля 2020
Плес очаровал своей уникальной природной красотой. Здесь всё сошлось воедино, и месторасположение на двух холмах, и Волга, и живописная Левитановская атмосфера... Очень понравилась экскурсия.

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