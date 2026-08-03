4 отзыва оставили туристы

Путешествие в миниатюрный древний город с колоритной застройкой и невероятными панорамами поможет вам глубже прочувствовать задушевность среднерусского пейзажа. Вы познакомитесь с главными памятниками Плёса и архитектурой купеческих домов, посетите дом-музей «поэта русской природы» Исаака Левитана, а еще отведаете местную гастрономическую гордость — леща плесского копчения.

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Описание экскурсии

Главная достопримечательность — сам Плёс!

Вы откроете тихий и уютный городок на берегу величавой Волги, который сохранил неповторимый облик и даже спустя века продолжает поражать не только архитектурно-ландшафтным комплексом, но и прекрасными пейзажными парками с оборонительным валом 13 в. у ансамбля Соборной горы. Я познакомлю вас с историей Успенского собора 16 в. и расскажу о памятнике гражданской архитектуры 18 века — северном корпусе здания Присутственных мест. Возле монумента основателю города князю Василию I поговорим об истоках волжской жемчужины. И, конечно, вы исследуете аутентичные жилые дома плёсского купечества — великолепные образцы русского классицизма и барокко.

Также по дороге в Плёс предусмотрена остановка у ювелирного завода «Красная Пресня» (заезд и посещение ювелирного магазина возможны по желанию всей группы).

Дачная столица и город-вдохновение Левитана

Расположение игрушечных домиков, русских храмов, в том числе и деревянных, создают идиллический пейзаж русской глубинки, что издавна привлекало творческих личностей и просто ценителей заповедных уголков. На прогулке вы посетите дом-музей гениального художника-пейзажиста Левитана, осмотрите подлинные работы мастера, увидите воссозданную обстановку быта 19 века и услышите грустную историю любви. А чуть позже у вас будет возможность попробовать ароматную копченую рыбку — одну из самых вкусных местных закусок.

Организационные детали