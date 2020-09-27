4 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Главная достопримечательность 🏛️ — сам Плёс!

Вы откроете тихий и уютный городок на берегу величавой Волги, который сохранил неповторимый облик и даже спустя века продолжает поражать не только архитектурно-ландшафтным комплексом, но и прекрасными пейзажными парками с оборонительным валом 13 в. у ансамбля Соборной горы ⛰️. Я познакомлю вас с историей 📖 Успенского собора 16 в. и расскажу о памятнике гражданской архитектуры 18 века — северном корпусе здания Присутственных мест. Возле монумента основателю города князю Василию I поговорим об истоках волжской жемчужины. И, конечно, вы исследуете аутентичные жилые дома плёсского купечества — великолепные образцы русского классицизма и барокко.

Дачная столица ⭐️ и город-вдохновение Левитана

Расположение игрушечных домиков, русских храмов, в том числе и деревянных, создают идиллический пейзаж русской глубинки, что издавна привлекало творческих личностей и просто ценителей заповедных уголков. На прогулке 👣 вы посетите дом-музей гениального художника-пейзажиста Левитана, осмотрите подлинные работы мастера, увидите воссозданную обстановку быта 19 века и услышите грустную историю любви. А чуть позже у вас будет возможность попробовать ароматную копченую рыбку — одну из самых вкусных местных закусок.

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