4 отзыва оставили туристы

Главная достопримечательность 🏛️ — сам Плёс! Вы откроете тихий и уютный городок на берегу величавой Волги, который сохранил неповторимый облик и даже спустя века продолжает поражать не только архитектурно-ландшафтным комплексом, но и прекрасными пейзажными парками с оборонительным валом 13 в. у ансамбля Соборной горы ⛰️. Я познакомлю вас с историей 📖 Успенского собора 16 в. и расскажу о памятнике гражданской архитектуры 18 века — северном корпусе здания Присутственных мест. Возле монумента основателю города князю Василию I поговорим об истоках волжской жемчужины. И, конечно, вы исследуете аутентичные жилые дома плёсского купечества — великолепные образцы русского классицизма и барокко.
Дачная столица ⭐️ и город-вдохновение Левитана Расположение игрушечных домиков, русских храмов, в том числе и деревянных, создают идиллический пейзаж русской глубинки, что издавна привлекало творческих личностей и просто ценителей заповедных уголков. На прогулке 👣 вы посетите дом-музей гениального художника-пейзажиста Левитана, осмотрите подлинные работы мастера, увидите воссозданную обстановку быта 19 века и услышите грустную историю любви. А чуть позже у вас будет возможность попробовать ароматную копченую рыбку — одну из самых вкусных местных закусок.
Организационные детали
В стоимость программы включен транспорт (легковой автомобиль, микроавтобус или автобус, в зависимости от количества человек в группе); посещение дома-музея Исаака Левитана
Другие музеи 🖼 по желанию и питание — за дополнительную плату
Начало и место завершения
🚩 возле ДК «Железнодорожник»
Экскурсия проводится в субботу в 10:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 40 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день! С 2014 года я занимаюсь организацией отдыха для гостей маршрута Золотое Кольцо России, и это — моя профессия, мой образ жизни и источник вдохновения. Мне помогает историческое образование и любовь к родному городу, а самый большой подарок в каждой экскурсии для меня — опыт общения с интересными людьми.