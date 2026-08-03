4 отзыва оставили туристы

Влюбиться в идиллические пейзажи русской глубинки и прикоснуться к творчеству Левитана
Путешествие в миниатюрный древний город с колоритной застройкой и невероятными панорамами поможет вам глубже прочувствовать задушевность среднерусского пейзажа.
Вы познакомитесь с главными памятниками Плёса и архитектурой купеческих домов, посетите дом-музей «поэта русской природы» Исаака Левитана, а еще отведаете местную гастрономическую гордость — леща плесского копчения.
Вы откроете тихий и уютный городок на берегу величавой Волги, который сохранил неповторимый облик и даже спустя века продолжает поражать не только архитектурно-ландшафтным комплексом, но и прекрасными пейзажными парками с оборонительным валом 13 в. у ансамбля Соборной горы. Я познакомлю вас с историей Успенского собора 16 в. и расскажу о памятнике гражданской архитектуры 18 века — северном корпусе здания Присутственных мест. Возле монумента основателю города князю Василию I поговорим об истоках волжской жемчужины. И, конечно, вы исследуете аутентичные жилые дома плёсского купечества — великолепные образцы русского классицизма и барокко.
Также по дороге в Плёс предусмотрена остановка у ювелирного завода «Красная Пресня» (заезд и посещение ювелирного магазина возможны по желанию всей группы).
Дачная столица и город-вдохновение Левитана
Расположение игрушечных домиков, русских храмов, в том числе и деревянных, создают идиллический пейзаж русской глубинки, что издавна привлекало творческих личностей и просто ценителей заповедных уголков. На прогулке вы посетите дом-музей гениального художника-пейзажиста Левитана, осмотрите подлинные работы мастера, увидите воссозданную обстановку быта 19 века и услышите грустную историю любви. А чуть позже у вас будет возможность попробовать ароматную копченую рыбку — одну из самых вкусных местных закусок.
Организационные детали
В стоимость программы включен транспорт (легковой автомобиль, микроавтобус или автобус, в зависимости от количества человек в группе); посещение дома-музея Исаака Левитана
Другие музеи по желанию и питание — за дополнительную плату
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный
5200 ₽
Дети до 18 лет
5100 ₽
Пенсионеры
5100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле ДК «Железнодорожник»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 4314 туристов
Мы — группа компаний, создающая качественные и яркие туры. Путешествия — наша страсть, и, не без гордости, признаёмся, что организуем экскурсии во всех 85 субъектах РФ без исключения.
Предметом нашего особенного читать дальшеуменьшить
и трепетного внимания является приём гостей в родных стенах — городе Ярославле, Ярославской области и ближайших окрестностях. Выезды в однодневные сборные поездки по этим направлениям с нашими лучшими краеведами осуществляются каждый день (даже по понедельникам)!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 55 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Отличная экскурсия! Удобный транспорт, эрудированный экскурсовод Наталья, у которой все продумано. Даже поиск заблудившихся туристов. 😄
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Ольга
Экскурсия -Супер! Очень интересно, позновательно, красиво!
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Мороз
Отличная,насыщенная и очень интересная экскурсия. Наталья замечательный экскурсовод,очень много знает и интересно рассказывает! И еще отличный водитель.
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Мария
9 марта 2025 я поехала на экскурсию с экскурсоводом-водителем Натальей! Кроме меня на экскурсию в Плес Ивановской области ездила женщина по имени Анна с двумя детьми. Поездка удалась. Все было читать дальшеуменьшить
легко и просто, интересно. 5 часовая экскурсия по Плесу прошла на одном дыхании. Накануне поездки прочитала отзыв одной неблагодарной Дамы, которая раскритиковала поездку с Натальей, я чуть не повелась на этот негатив. Конечно, есть люди, которым нравится и которым не нравится что-либо, но нужно во всем находить положительные моменты! Ведь все же прошло отлично: спокойная езда, интересный рассказ, необходимые остановки и прекрасная погода с замечательным настроением! Рекомендую! Спасибо!
+2
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Андрей
Необычное путешествие в чудесный городок на Волге. Несмотря на неблизкое расстояние до Плеса (около 250 км) поездка туда-обратно далась удивительно легко, комфортабельный транспорт и рассказы гида сделали дорогу максимально близкой читать дальшеуменьшить
и комфортной. Нас провели не стандартным маршрутом вдали от основных групп туристов. Мы прогулялись по маленьким улочкам Плеса с его удивительными по красоте и аккуратности домиками, посетили дом Левитана (ныне музей). Закончили экскурсию на набережной с лавками и кафе, где мы вкусно пообедали. Спасибо гиду и организаторам за прекрасную прогулку.
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Ирина
Нам очень повезло, поскольку экскурсия в Плёс, запланированная, как групповая, оказалась индивидуальной, а погода, очень солнечной, хотя и морозной. Огромное спасибо нашему гиду Наталье за увлекательный рассказ и прекрасное вождение автомобиля по весьма не простой дороге. Плёс зимой не менее прекрасен и однозначно достоин посещения!
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