Вятское — самое красивое 🤩 село России

Приглашаем вас окунуться в прошедшие эпохи! Некогда Вятское было одним из самых богатых купеческих сёл России, ныне же здесь — историко-культурный комплекс. На экскурсии 🧭 прокатимся по Некрасовским местам, увидим избы XIX века, старинную кузницу, лавку торгующего крестьянина. Узнаем все секреты засолки знаменитых вятских солёных огурчиков и, конечно, сможем взять их с собой!

Вятские музеи

А ещё, Вятское — целый мир музеев: кухонной машинерии, пожарного дела, русской предприимчивости и многих других, в которых мы обязательно побываем.