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Вятское — путешествие в прошлое

НебанальныеЭкскурсии
НебанальныеЭкскурсии – Гид из Ярославля
Приглашаем вас погрузится в прошлое нашей страны, узнать чем она жила и как росла.

Для этого, предлагаем вам отправится с нами в Вятское — самое красивое 🤩 село России.

Когда-то Вятское было одним из самых богатых купеческих сёл России, а теперь здесь — историко-культурный комплекс.

Мы прогуляемся по его историческим местам, увидим памятники архитектуры и посетим самые интересные музеи 🖼, которые раскроют нам все подробности жизни села Вятское.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏛История и архитектура
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 4 700 ₽ за экскурсию

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Вятское — путешествие в прошлое
Вятское — путешествие в прошлое

Что вы увидите

  • Костромской луговой тракт
  • село Вятское
  • Исторические избы XIX века
  • 2-3 музея на выбор
Вятское — самое красивое 🤩 село России
Приглашаем вас окунуться в прошедшие эпохи! Некогда Вятское было одним из самых богатых купеческих сёл России, ныне же здесь — историко-культурный комплекс. На экскурсии 🧭 прокатимся по Некрасовским местам, увидим избы XIX века, старинную кузницу, лавку торгующего крестьянина. Узнаем все секреты засолки знаменитых вятских солёных огурчиков и, конечно, сможем взять их с собой!
Вятские музеи
А ещё, Вятское — целый мир музеев: кухонной машинерии, пожарного дела, русской предприимчивости и многих других, в которых мы обязательно побываем.
Что входит
  • Путевая экскурсия
  • Обзорная экскурсия по селу
  • Посещение двух-трех музеев (на выбор) с экскурсией.
Что не входит
  • Транспортные услуги
Начало
🚩 По договорённости с туристами, в гостинице
Место завершения
🏁 По договорённости с туристами
Вятское — путешествие в прошлое
Вятское — путешествие в прошлое
Вятское — путешествие в прошлое
Вятское — путешествие в прошлое

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
НебанальныеЭкскурсии
НебанальныеЭкскурсии
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