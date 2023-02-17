Узнайте, почему Ростов Великий получил своё название на экскурсии из Ярославля
Прогуливаясь по уютной ярославской набережной, услышите, чем торговали местные купцы и зачем они вкладывали огромные средства в строительство церквей.
Мы поможем вам представить времена, когда небольшой город Ростов был столицей всей Северо-Восточной Руси, и расскажу об удивительных событиях, которые хранит ныне уютная провинция.
Мы поможем вам представить времена, когда небольшой город Ростов был столицей всей Северо-Восточной Руси, и расскажу об удивительных событиях, которые хранит ныне уютная провинция.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Во время экскурсии вы узнаете, почему Ярославль называли Медвежьим углом, убедитесь, что Ростов Великий получил своё солидное название не зря, поразитесь количеству шедевров храмового зодчества. А также мы поговорим о славном прошлом этих старейших городов!
Важно знать:
Старт экскурсии возможен как в Ярославле, так и в Ростове.
По договорённости
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Если вы не на своем транспорте, мы организуем трансфер за дополнительную плату: легковой автомобиль — 6000 руб, минивен — 10000 руб.
- Посещение Ростовского кремля
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Место встречи по договорённости с гидомЗавершение: г. Ярославль, пл. Волкова, д. 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: По договорённостиЭкскурсия длится около 8 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Петр Гаврищук
17 фев 2023
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