Ярославль и Ростов Великий в один день

Узнайте, почему Ростов Великий получил своё название на экскурсии из Ярославля

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Ответы на вопросы
Прогуливаясь по уютной ярославской набережной, услышите, чем торговали местные купцы и зачем они вкладывали огромные средства в строительство церквей.

Мы поможем вам представить времена, когда небольшой город Ростов был столицей всей Северо-Восточной Руси, и расскажу об удивительных событиях, которые хранит ныне уютная провинция.
Ярославль и Ростов Великий в один день
Ярославль и Ростов Великий в один день
Ярославль и Ростов Великий в один день
Ярославль и Ростов Великий в один день
Ярославль и Ростов Великий в один день
Ярославль и Ростов Великий в один день
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Во время экскурсии вы узнаете, почему Ярославль называли Медвежьим углом, убедитесь, что Ростов Великий получил своё солидное название не зря, поразитесь количеству шедевров храмового зодчества. А также мы поговорим о славном прошлом этих старейших городов!

Важно знать:

Старт экскурсии возможен как в Ярославле, так и в Ростове.

По договорённости

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Если вы не на своем транспорте, мы организуем трансфер за дополнительную плату: легковой автомобиль — 6000 руб, минивен — 10000 руб.
  • Посещение Ростовского кремля
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место встречи по договорённости с гидом
Завершение: г. Ярославль, пл. Волкова, д. 1
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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П
17 фев 2023

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