Во время экскурсии вы узнаете, почему Ярославль называли Медвежьим углом, убедитесь, что Ростов Великий получил своё солидное название не зря, поразитесь количеству шедевров храмового зодчества. А также мы поговорим о славном прошлом этих старейших городов!

Важно знать:

Старт экскурсии возможен как в Ярославле, так и в Ростове.