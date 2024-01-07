Исследуйте Ярославль через призму истории Екатерины II, посетив места, где она оставила свой след. Узнайте больше о её влиянии на город
Экскурсия по Ярославлю раскрывает значимость Екатерины II для города. Участники посетят Спасский монастырь, Успенский собор и Митрополичьи палаты. Также предусмотрено посещение фабрик Затрапезновых и их сада. Экскурсия охватывает исторические места, связанные с императрицей, включая Толгский монастырь.
Это уникальная возможность узнать о роли Екатерины Великой в истории Ярославля и её влиянии на архитектурное наследие города
Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В эти месяцы вы сможете насладиться красотой города в полной мере. В апреле и октябре также можно посетить экскурсию, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой экскурсия возможна, но стоит подготовиться к холодной погоде.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Спасский монастырь
Успенский собор
Митрополичьи палаты
Фабрики Затрапезновых
Толгский монастырь
Описание экскурсии
Вы посетите все самые главные места, где побывала правительница, дважды посетившая наш город. Это Спасский монастырь, Успенский собор, Митрополичьи палаты, а также фабрики знаменитых ярославских промышленников Затрапезновых с их голландским садом и развалинами особняка, в котором останавливалась Екатерина II.
Вы увидите, каким был гостиный двор при императрице. Осмотрите храмы, где молилась царица: Николы Мокрого, Успенский собор, церковь Петра и Павла. Также мы съездим в Толгский монастырь, где вы увидите икону Толгской Богоматери, которой поклонялась правительница.
Всё это время мы будем говорить о значении культа личности Екатерины Великой в истории России, положительных и отрицательных сторонах её правления и, конечно, её роли в истории самого Ярославля.
Организационные детали
В стоимость включён трансфер на автомобиле Skoda Octavia с кондиционером
Можем поехать на вашем автомобиле, в нём должно быть место для гида. Стоимость экскурсии составит 7700 ₽
Дополнительные расходы: посещение Спасского монастыря (это музей-заповедник) — 80 ₽ за взрослого, 50 ₽ — льготный билет
Возможно провести экскурсию для большего количества участников на минивэне за доплату: 5-6 человек — 1800 ₽ за час, 7-10 человек — 2500 ₽ за час
Экскурсию для вас проведу лично я, Руслан
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Спасо-Преображенского монастыря
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваша команда гидов в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3288 туристов
Я объездил всю нашу великую страну: от Владивостока до Выборга; от Кавказских гор до Ледовитого океана; от Карпат до Тянь-Шаня. Жил в Красноярске, Алма-Ате, Новосибирске, Москве, Улан-Уде, а Петербург — читать дальшеуменьшить
мой второй дом. Но Ярославлю равных нет.
Я жил здесь целый месяц, когда приехал на дипломную практику в ТЮЗ, как режиссер, и буквально влюбился в этот древний русский город. В его тихие улочки, красивейшие набережные, уникальную Стрелку, старинные храмы. И дал зарок — я буду здесь жить!
С 1997 года я — в Ярославле. Вначале был театр при художественном музее, с 2008 года вожу экскурсии по городу. Получил диплом экскурсовода и теперь занимаюсь любимым делом — влюбляю туристов в свой любимый город. И поверьте, это никогда не надоест.
Информации, архивных документов и тем для экскурсий все больше. Но никаких сухих дат и цифр, только главное про Ярославль. Мои эмоции — ваш восторг! Приезжайте в самый лучший город, чтобы убедиться в этом.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
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Елена
Первый раз в Ярославле и сразу попали на премьеру)…. а именно, премьеру экскурсии По следам Екатерины Великой. Даже мороз не смог испортить наше впечатление от невероятно интересного и познавательного экскурса в историю великого города. Спасибо Руслану за открытость и увлекательное путешествие. Однозначно рекомендуем!
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Нина
Все понравилось. Спасибо!
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