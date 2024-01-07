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По следам Екатерины Великой в Ярославле

Исследуйте Ярославль через призму истории Екатерины II, посетив места, где она оставила свой след. Узнайте больше о её влиянии на город
Экскурсия по Ярославлю раскрывает значимость Екатерины II для города. Участники посетят Спасский монастырь, Успенский собор и Митрополичьи палаты. Также предусмотрено посещение фабрик Затрапезновых и их сада. Экскурсия охватывает исторические места, связанные с императрицей, включая Толгский монастырь.

Это уникальная возможность узнать о роли Екатерины Великой в истории Ярославля и её влиянии на архитектурное наследие города
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Уникальная историческая экскурсия
  • 🏛️ Посещение ключевых достопримечательностей
  • 🚗 Комфортный трансфер на автомобиле
  • 🌿 Прогулка по историческим местам
  • 👑 Узнайте о роли Екатерины II

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В эти месяцы вы сможете насладиться красотой города в полной мере. В апреле и октябре также можно посетить экскурсию, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой экскурсия возможна, но стоит подготовиться к холодной погоде.
Сейчас август — это идеальное время.
По следам Екатерины Великой в Ярославле
По следам Екатерины Великой в Ярославле
По следам Екатерины Великой в Ярославле

Что можно увидеть

  • Спасский монастырь
  • Успенский собор
  • Митрополичьи палаты
  • Фабрики Затрапезновых
  • Толгский монастырь

Описание экскурсии

Вы посетите все самые главные места, где побывала правительница, дважды посетившая наш город. Это Спасский монастырь, Успенский собор, Митрополичьи палаты, а также фабрики знаменитых ярославских промышленников Затрапезновых с их голландским садом и развалинами особняка, в котором останавливалась Екатерина II.

Вы увидите, каким был гостиный двор при императрице. Осмотрите храмы, где молилась царица: Николы Мокрого, Успенский собор, церковь Петра и Павла. Также мы съездим в Толгский монастырь, где вы увидите икону Толгской Богоматери, которой поклонялась правительница.

Всё это время мы будем говорить о значении культа личности Екатерины Великой в истории России, положительных и отрицательных сторонах её правления и, конечно, её роли в истории самого Ярославля.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер на автомобиле Skoda Octavia с кондиционером
  • Можем поехать на вашем автомобиле, в нём должно быть место для гида. Стоимость экскурсии составит 7700 ₽
  • Дополнительные расходы: посещение Спасского монастыря (это музей-заповедник) — 80 ₽ за взрослого, 50 ₽ — льготный билет
  • Возможно провести экскурсию для большего количества участников на минивэне за доплату: 5-6 человек — 1800 ₽ за час, 7-10 человек — 2500 ₽ за час
  • Экскурсию для вас проведу лично я, Руслан

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Спасо-Преображенского монастыря
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан
Руслан — ваша команда гидов в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3288 туристов
Я объездил всю нашу великую страну: от Владивостока до Выборга; от Кавказских гор до Ледовитого океана; от Карпат до Тянь-Шаня. Жил в Красноярске, Алма-Ате, Новосибирске, Москве, Улан-Уде, а Петербург —
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мой второй дом. Но Ярославлю равных нет. Я жил здесь целый месяц, когда приехал на дипломную практику в ТЮЗ, как режиссер, и буквально влюбился в этот древний русский город. В его тихие улочки, красивейшие набережные, уникальную Стрелку, старинные храмы. И дал зарок — я буду здесь жить! С 1997 года я — в Ярославле. Вначале был театр при художественном музее, с 2008 года вожу экскурсии по городу. Получил диплом экскурсовода и теперь занимаюсь любимым делом — влюбляю туристов в свой любимый город. И поверьте, это никогда не надоест. Информации, архивных документов и тем для экскурсий все больше. Но никаких сухих дат и цифр, только главное про Ярославль. Мои эмоции — ваш восторг! Приезжайте в самый лучший город, чтобы убедиться в этом.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Елена
Первый раз в Ярославле и сразу попали на премьеру)…. а именно, премьеру экскурсии По следам Екатерины Великой. Даже мороз не смог испортить наше впечатление от невероятно интересного и познавательного экскурса в историю великого города. Спасибо Руслану за открытость и увлекательное путешествие. Однозначно рекомендуем!
Первый раз в Ярославле и сразу попали на премьеру)…. а именно, премьеру экскурсии По следам Екатерины
Первый раз в Ярославле и сразу попали на премьеру)…. а именно, премьеру экскурсии По следам Екатерины
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Нина
Все понравилось. Спасибо!
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