По следам Екатерины Великой в Ярославле
Индивидуальная экскурсия в Ярославле

Посетить места, в которых побывала императрица, и осознать её роль в судьбе города

Личность Екатерины II в истории России невозможно оценить однозначно. Но для Ярославля она сыграла только положительную роль. При ней фактически расформированная Петром I ярославская земля стала центром наместничества. А былое величие Ярославля золотого 17 века вновь воссияло. Благодаря Екатерине ЮНЕСКО взяло под охрану весь центр города. Благодаря ей город стал каменным.
По следам Екатерины Великой в Ярославле
По следам Екатерины Великой в Ярославле
По следам Екатерины Великой в Ярославле
По следам Екатерины Великой в Ярославле
По следам Екатерины Великой в Ярославле
По следам Екатерины Великой в Ярославле
По следам Екатерины Великой в Ярославле
По следам Екатерины Великой в Ярославле
По следам Екатерины Великой в Ярославле
По следам Екатерины Великой в Ярославле
По следам Екатерины Великой в Ярославле
По следам Екатерины Великой в Ярославле
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Описание

Что вас ожидает

Вы посетите все самые главные места, где побывала правительница, дважды посетившая наш город. Это Спасский монастырь, Успенский собор, Митрополичьи палаты, а также фабрики знаменитых ярославских промышленников Затрапезновых с их голландским садом и развалинами особняка, в котором останавливалась Екатерина II.

Вы увидите, каким был гостиный двор при императрице. Осмотрите храмы, где молилась царица: Николы Мокрого, Успенский собор, церковь Петра и Павла. Также мы съездим в Толгский монастырь, где вы увидите икону Толгской Богоматери, которой поклонялась правительница.

Всё это время мы будем говорить о значении культа личности Екатерины Великой в истории России, положительных и отрицательных сторонах её правления и, конечно, её роли в истории самого Ярославля.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер на автомобиле Skoda Octavia
  • Дополнительные расходы: посещение Спасского монастыря (это музей-заповедник) — 80 руб. за взрослого, 50 руб. — льготный билет
  • Я могу провести экскурсию для большего количества участников. За трансфер более 4 человек дополнительно оплачивается: от 5 до 7 включительно — 1000 руб. /час, от 8 до 18 включительно — 1400 руб. /час.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Спасо-Преображенского монастыря
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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