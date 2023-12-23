Личность Екатерины II в истории России невозможно оценить однозначно. Но для Ярославля она сыграла только положительную роль. При ней фактически расформированная Петром I ярославская земля стала центром наместничества. А былое величие Ярославля золотого 17 века вновь воссияло. Благодаря Екатерине ЮНЕСКО взяло под охрану весь центр города. Благодаря ей город стал каменным.

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Описание

Что вас ожидает

Вы посетите все самые главные места, где побывала правительница, дважды посетившая наш город. Это Спасский монастырь, Успенский собор, Митрополичьи палаты, а также фабрики знаменитых ярославских промышленников Затрапезновых с их голландским садом и развалинами особняка, в котором останавливалась Екатерина II.

Вы увидите, каким был гостиный двор при императрице. Осмотрите храмы, где молилась царица: Николы Мокрого, Успенский собор, церковь Петра и Павла. Также мы съездим в Толгский монастырь, где вы увидите икону Толгской Богоматери, которой поклонялась правительница.

Всё это время мы будем говорить о значении культа личности Екатерины Великой в истории России, положительных и отрицательных сторонах её правления и, конечно, её роли в истории самого Ярославля.

Организационные детали