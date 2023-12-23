Посетить места, в которых побывала императрица, и осознать её роль в судьбе города
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Описание
Что вас ожидает
Вы посетите все самые главные места, где побывала правительница, дважды посетившая наш город. Это Спасский монастырь, Успенский собор, Митрополичьи палаты, а также фабрики знаменитых ярославских промышленников Затрапезновых с их голландским садом и развалинами особняка, в котором останавливалась Екатерина II.
Вы увидите, каким был гостиный двор при императрице. Осмотрите храмы, где молилась царица: Николы Мокрого, Успенский собор, церковь Петра и Павла. Также мы съездим в Толгский монастырь, где вы увидите икону Толгской Богоматери, которой поклонялась правительница.
Всё это время мы будем говорить о значении культа личности Екатерины Великой в истории России, положительных и отрицательных сторонах её правления и, конечно, её роли в истории самого Ярославля.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на автомобиле Skoda Octavia
- Дополнительные расходы: посещение Спасского монастыря (это музей-заповедник) — 80 руб. за взрослого, 50 руб. — льготный билет
- Я могу провести экскурсию для большего количества участников. За трансфер более 4 человек дополнительно оплачивается: от 5 до 7 включительно — 1000 руб. /час, от 8 до 18 включительно — 1400 руб. /час.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Спасо-Преображенского монастыря
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.