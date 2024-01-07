Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В эти месяцы вы сможете насладиться красотой города в полной мере. В апреле и октябре также можно посетить экскурсию, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой экскурсия возможна, но стоит подготовиться к холодной погоде.

Экскурсия по Ярославлю раскрывает значимость Екатерины II для города. Участники посетят Спасский монастырь, Успенский собор и Митрополичьи палаты. Также предусмотрено посещение фабрик Затрапезновых и их сада. Экскурсия охватывает исторические места, связанные с императрицей, включая Толгский монастырь. Это уникальная возможность узнать о роли Екатерины Великой в истории Ярославля и её влиянии на архитектурное наследие города

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Вы посетите все самые главные места, где побывала правительница, дважды посетившая наш город. Это Спасский монастырь, Успенский собор, Митрополичьи палаты, а также фабрики знаменитых ярославских промышленников Затрапезновых с их голландским садом и развалинами особняка, в котором останавливалась Екатерина II.

Вы увидите, каким был гостиный двор при императрице. Осмотрите храмы, где молилась царица: Николы Мокрого, Успенский собор, церковь Петра и Павла. Также мы съездим в Толгский монастырь, где вы увидите икону Толгской Богоматери, которой поклонялась правительница.

Всё это время мы будем говорить о значении культа личности Екатерины Великой в истории России, положительных и отрицательных сторонах её правления и, конечно, её роли в истории самого Ярославля.

Организационные детали