Старинные храмы и особняки, гастрономические традиции и исторический вес - Ярославль во многом обязан купцам и эпохе 17 века.На прогулке по знаковым кварталам вы узнаете о знаменитых купеческих династиях и

их вкладе в развитие города. Посетите первую каменную церковь на посаде, храм Николы Надеина, церковь Ильи Пророка и Рождественскую церковь. Откройте для себя историю кондитерской фабрики «Бельфор» и знаменитых вафель купца Укропова. Прогулка обещает быть познавательной и увлекательной

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Купцы и ярославские святыни

Вы услышите о первой каменной церкви на посаде и о том, почему храм, выстроенный на деньги Светешникова, именуется храмом Николы Надеина. Возле церкви Ильи Пророка на главной площади Ярославля поговорим о благотворительности Вахромеева. Рождественская церковь и изразцовая храмозданная летопись станут поводом вспомнить купцов Гурьевых и Назарьевых. Также вы узнаете о связи купечества с Казанским женским монастырем. А в Спасо-Афанасиевской обители, у памятника Минину и Пожарскому, — о роли ярославских купцов в народном ополчении.

Купцы и гастрономия

Кроме того, я познакомлю вас с историей кондитерской фабрики «Бельфор» и знатных конфетчиков. У исторического дома на левом берегу Волги расскажу о знаменитых вафлях купца Укропова. Возле гастронома № 1 — легенду, как земляника помогла Касаткиным-Елисеевым. И не обойдем вниманием первый фирменный продовольственный магазин: дом Либкена с первым местным синематографом.

Другие видные купцы города

В «Пастуховском переулке» я объясню, в чем великие заслуги семьи Пастуховых, а на Волжской набережной покажу аутентичную решётку 19 века одного из их представителей. Рассматривая усадьбу Матвеевских, обсудим, на чем «поднялся» этот купеческий род. Также вы увидите особняк Сорокиной, где сейчас размещен Музей зарубежного искусства. А возле ресторана «Пивоварь» неожиданно выясните, почему финны празднуют день пива 13 октября.

Организационные детали