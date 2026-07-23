Узнайте о знаменитых купеческих династиях Ярославля, их вкладе в архитектуру и гастрономию города. Погрузитесь в атмосферу 17 века
Старинные храмы и особняки, гастрономические традиции и исторический вес - Ярославль во многом обязан купцам и эпохе 17 века.
На прогулке по знаковым кварталам вы узнаете о знаменитых купеческих династиях и читать дальшеуменьшить
их вкладе в развитие города.
Посетите первую каменную церковь на посаде, храм Николы Надеина, церковь Ильи Пророка и Рождественскую церковь. Откройте для себя историю кондитерской фабрики «Бельфор» и знаменитых вафель купца Укропова. Прогулка обещает быть познавательной и увлекательной
Вы услышите о первой каменной церкви на посаде и о том, почему храм, выстроенный на деньги Светешникова, именуется храмом Николы Надеина. Возле церкви Ильи Пророка на главной площади Ярославля поговорим о благотворительности Вахромеева. Рождественская церковь и изразцовая храмозданная летопись станут поводом вспомнить купцов Гурьевых и Назарьевых. Также вы узнаете о связи купечества с Казанским женским монастырем. А в Спасо-Афанасиевской обители, у памятника Минину и Пожарскому, — о роли ярославских купцов в народном ополчении.
Купцы и гастрономия
Кроме того, я познакомлю вас с историей кондитерской фабрики «Бельфор» и знатных конфетчиков. У исторического дома на левом берегу Волги расскажу о знаменитых вафлях купца Укропова. Возле гастронома № 1 — легенду, как земляника помогла Касаткиным-Елисеевым. И не обойдем вниманием первый фирменный продовольственный магазин: дом Либкена с первым местным синематографом.
Другие видные купцы города
В «Пастуховском переулке» я объясню, в чем великие заслуги семьи Пастуховых, а на Волжской набережной покажу аутентичную решётку 19 века одного из их представителей. Рассматривая усадьбу Матвеевских, обсудим, на чем «поднялся» этот купеческий род. Также вы увидите особняк Сорокиной, где сейчас размещен Музей зарубежного искусства. А возле ресторана «Пивоварь» неожиданно выясните, почему финны празднуют день пива 13 октября.
Организационные детали
Во время экскурсии для большего комфорта у каждого участника будут наушники, а у гида — микрофон
Экскурсию можно провести в автомобильном формате — на вашем или арендованном транспорте (стоимость уточняйте при бронировании)
Возможно посещение бывшего погреба усадьбы Матвеевских
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Волкова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1513 туристов
Я профессиональный историк, педагог. Стаж в туризме более 20 лет. Имею лицензионное удостоверение гида по городу, Ярославской и Костромской областям; аккредитацию внештатного сотрудника музея-заповедника «Спасо-Преображенский монастырь». Победитель Всероссийского конкурса в читать дальшеуменьшить
номинации «Лучший экскурсовод-гид 2014г». Профессиональное кредо: люблю свой ярославский край и несу эту любовь людям. Работаю с самыми разными путешественниками: индивидуальные туристы, семьи, сборные группы, школьники… Хочу подарить вам Ярославль и «заразить» любовью к нему.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ольга
Нам очень понравилась экскурсия. Мы остались довольны. Огромное спасибо Ирине за столь информативную и интересную подачу материала!!!!!
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Н
Наталья
Незабываемая экскурсия! 3,5 часа на одном дыхании! Теперь Ярославль моя любовь, я увидела город по-новому. Он прекрасен! Ирина учла все мои пожелания перед экскурсией, все спланировала именно под меня. В читать дальшеуменьшить
ходе экскурсии я захотела осмотреть незапланированный об’ект, Ирина тут же все скорректировала, в этом храме провела мне полноценную экскурсию, расшифровала все фрески, изумительно! Мы были ограничены по времени (у меня круиз на теплоходе, все жестко по расписанию), несмотря на это, сумела внести коррективы и показать мне более подробно то, что я хотела. Особенно хочу отметить любовь Ирины к своему городу, это очень трогательно, берет за душу. Я рада, что познакомилась с Ириной. Это не только профессионал, что несомненно, но и очень позитивный человек. Ирина, ещё раз огромное спасибо! До встречи в Ярославле!
+2
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Artemii
По рекомендации друзей заказали экскурсию по купеческому Ярославлю с экскурсоводом Ириной. В Ярославле не первый раз, но эта экскурсия впечатлила. Ирина очень увлекательно рассказала о купцах Ярославля того времени. Провела читать дальшеуменьшить
по купеческим улицам, показала дома, в которых жили купцы. Рассказала интересные и познавательные факты простым доступным языком. Экскурсия была очень интересная. Такие Ирина провела по местам артиста Куравлева. Зашли в трактир Афоня, где отведали вкусного пива Афоня. Очень атмосферное место. Экскурсовод рассказала интересные факты про артиста Куравлева связанные с Ярославлем. Рекомендую экскурсовода Ирину как профессионала своего дела.
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Н
Надежда
Прогулку по купеческому прошлому города для нас провела лучшая гид страны, интеллигентная, обоятельная, Ирина. Профессиональнал высшего уровня, знаток города и его истории, Ирина показала нам блеск и успехи ярославского делового люда, его традиции и привычки. Время пролетело незаметно, совершенно не хотелось расставаться. Настоятельно рекомендуем прогулку, подготовленную Ириной.
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Ирина
Потрясающая получилась прогулка по яркому вечернему городу! Гуляли группой детей и взрослых. Понравилось всем без исключения. Многие были в Ярославле не первый раз и тоже открыли для себя много нового. Гулять по городу с человеком который так искренне его любит особой удовольствие! Спасибо большое Ирине за красивую экскурсию и индивидуальный подход!
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С
Светлана
Великолепная экскурсия! Ирина - замечательный гид! Удобно составлен маршрут. Экскурсия Купеческий Ярославль прекрасно дополнила обзорную. Мы узнали множество интересных фактов. Прогулка прошла на одном дыхании в атмосфере легкого непринужденного позитивного общения. Очень рады, что выбрали именно эту экскурсию! Огромная благодарность Ирине!