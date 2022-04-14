Купеческий Ярославль

Осознать вклад ярославского купечества в историю, архитектуру и особый дух города

Индивидуальная
Старинные храмы и особняки, гастрономические традиции и исторический вес — во многом своеобразие Ярославля обязано именно купцам и эпохе 17 века.

На прогулке по знаковым кварталам я расскажу о знаменитых купеческих династиях и покажу, каким даром городу стало их трудолюбие, особый «ген» деловитости, преданность родине и неравнодушие к ее будущему.
Купеческий Ярославль
Купеческий Ярославль
Купеческий Ярославль
Купеческий Ярославль
Купеческий Ярославль
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Что вас ожидает

Купцы и ярославские святыни

Вы услышите о первой каменной церкви на посаде и о том, почему храм, выстроенный на деньги Светешникова, именуется храмом Николы Надеина. Возле церкви Ильи Пророка на главной площади Ярославля поговорим о благотворительности Вахромеева. Рождественская церковь и изразцовая храмозданная летопись станут поводом вспомнить купцов Гурьевых и Назарьевых. Также вы узнаете о связи купечества с Казанским женским монастырем. А в Спасо-Афанасиевской обители, у памятника Минину и Пожарскому, — о роли ярославских купцов в народном ополчении.

Купцы и гастрономия

Кроме того, я познакомлю вас с историей кондитерской фабрики «Бельфор» и знатных конфетчиков. У исторического дома на левом берегу Волги расскажу о знаменитых вафлях купца Укропова. Возле гастронома № 1 раскрою, как земляника помогла Касаткиным-Елисеевым. И не обойдем вниманием первый фирменный продовольственный магазин — дом Либкена с первым местным синематографом.

Другие видные купцы города

В «Пастуховском переулке» я объясню, в чем великие заслуги семьи Пастуховых, а на Волжской набережной покажу аутентичную решётку 19 века одного из их представителей. Рассматривая усадьбу Матвеевских, обсудим, на чем «поднялся» этот купеческий род. Также вы увидите особняк Сорокиной, где сейчас размещен Музей зарубежного искусства. А возле ресторана «Пивоварь» неожиданно выясните, почему финны празднуют день пива 13 октября.

Организационные детали

  • Экскурсию можно провести в автомобильном формате — на вашем или арендованном транспорте (стоимость уточняйте при бронировании)
  • Возможно посещение бывшего погреба усадьбы Матвеевских

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Волкова
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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