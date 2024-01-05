Сейчас в Йошкар-Оле в категории "Марийский национальный театр драмы им. М. Шкетана" можно забронировать 3 тура от 20 000 до 60 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5