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Флирт с Европой: архитектурный и исторический код Йошкар-Олы

Увидеть Царевококшайский кремль, Патриаршую площадь, площадь Ленина, набережные Брюгге и Амстердам
Йошкар-Ола: Европа или Азия? На протяжении маршрута, опираясь на научные факты, фольклор и мифы, я буду отвечать на этот вопрос.

Ещё расскажу, почему Йошкар-Олу называют вторым Иерусалимом и как столица Марий-Эл связана с космосом.

Вместе мы исследуем архитектурный стиль местной набережной и найдём сходства и отличия с европейскими столицами.
5
5 отзывов
Флирт с Европой: архитектурный и исторический код Йошкар-Олы
Флирт с Европой: архитектурный и исторический код Йошкар-Олы
Флирт с Европой: архитектурный и исторический код Йошкар-Олы

Описание экскурсии

Царевококшайский кремль — самый новый в России. Познакомлю с историей основания города, расскажу о гербе и развитии Йошкар-Олы с 16 века до сегодняшнего дня.

Патриаршая площадь со скульптурно-динамической композицией «Вход Господень в Иерусалим». Вы узнаете о кукольном театре и легенду о Петре и Февронии.

Набережная Брюгге — жемчужина марийской столицы. Поймёте, есть ли что-то общее с бельгийским городом. Коснёмся детского образования и развития промышленности в крае.

Площадь Республики и Пресвятой Девы Марии — двойное название как символ двух столиц России.

Набережная Амстердам — частичка Голландии в Марий Эл. Разберёмся, что общего с архитектурой Нидерландов. Здесь погрузимся в творчество, культуру и обычаи местных.

Площадь Ленина — символ советского конструктивизма. Поговорим о стремительном развитии промышленности в СССР.

Площадь Оболенского-Ноготкова как маленькая Венеция в Приволжье. Вы увидите динамическую композицию «Явление иконы Божьей Матери».

ежедневно в 11:45, 14:45 и 17:45

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник1590 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Царевококшайского кремля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:45, 14:45 и 17:45
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий
Виталий — ваш гид в Йошкар-Оле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 30 туристов
Я живу и работаю в своём родном городе Йошкар-Ола. Люблю исследовать историю края, истории людей, живших здесь на протяжении многих столетий, их культуру и быт. Однако ещё больше я люблю делиться этими историями с людьми, которые хотят познакомиться с нашим прекрасным городом.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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Анна
Виталий — настоящий мастер своего дела!
Мы взяли экскурсию по Йошкар-Оле по цене обычного билета в группе, но так получилось, что кроме нас никого больше не было: середина рабочего дня, среда.
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В итоге Виталий провёл для нас фактически индивидуальную экскурсию — и это было невероятно интересно.
Сразу видно, что человек по-настоящему горит своим делом. Виталий рассказал столько интересных историй, фактов и деталей, что город открылся совсем по-другому. При этом чувствуется, что человек много читает, глубоко знает материал и не просто пересказывает заученный текст, а действительно погружает в историю и атмосферу Йошкар-Олы.
Сам город оказался удивительно красивым: архитектурная смесь Голландии, Италии и Бельгии, и всю дорогу мы будто отвечали на вопрос: «Это Европа или Азия?» Очень понравилось, что в экскурсию включены динамические композиции — «12 апостолов» на Патриаршей площади и «Явление иконы Божией Матери „Троеручица“» на площади Воеводы И. А. Оболенского-Ноготкова. Это добавляет маршруту особого впечатления.
Отдельно хочется отметить милую деталь: во время экскурсии мы искали 7 йошкиных котят. Йошкин кот, а затем Йошкин кот с Йошкиной кошкой — уже знаменитые композиции, а котята совсем новые, и искать их было очень забавно и душевно.
Огромная благодарность Виталию за такую интересную, живую и насыщенную экскурсию. Йошкар-Ола точно запомнится нам на всю жизнь, и во многом это заслуга нашего экскурсовода!

Виталий — настоящий мастер своего дела!
Виталий — настоящий мастер своего дела!
Виталий — настоящий мастер своего дела!
Виталий — настоящий мастер своего дела!
Виталий — настоящий мастер своего дела!
Виталий — настоящий мастер своего дела!
Виталий
Виталий
Ответ организатора:
Благодарю Вас, Анна, за приятный отзыв! Столько тёплых слов мне удаётся получить, пожалуй только в день рождения! Вы по настоящему
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классные и крепкие ребята, с Вами было интересно и весело! А ещё, Вы выдержали моросящий марийский дождик!) Желаю Вам приятных путешествий и семейного счастья!!!

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Екатерина
Виталий показал себя не только профессионалом в свое деле, но и человеком, который искренне любит свой город и его историю. А это всегда заряжает особой энергией и интересом.
Так как у
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нас была совсем небольшая группа, то экскурсия проходила в формате диалога - мы смогли задать все интересующие нас вопросы и уточнения и получить на них исчерпывающие ответы.
Виталий отличный рассказчик и собеседник, ни разу за всю экскурсию не было скучно, время пролетело незаметно. И благодаря Виталию Йошкар-Ола открылась для нас совершенно по-другому и оставила теплое и приятное впечатление и послевкусие.

Виталий показал себя не только профессионалом в свое деле, но и человеком, который искренне любит свой
Виталий показал себя не только профессионалом в свое деле, но и человеком, который искренне любит свой
Виталий показал себя не только профессионалом в свое деле, но и человеком, который искренне любит свой
Виталий
Виталий
Ответ организатора:
Благодарю Вас, Екатерина, за приятный отзыв!!! Действительно, формат малых групп имеет особенность провести экскурсию в формате диалога. Мне было очень интересно общаться с Вами! Приятных Вам путешествий!!!
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С
Виталий горит своим делом, что вызывает только тёплые эмоции и оставляет самые приятные впечатления от города! Скучно не было, познавательно, интересно и чувствовалась постоянная забота от Виталия по отношению к группе!
Виталий
Виталий
Ответ организатора:
Благодарю Вас, Светлана, за приятный отзыв! Я получил столько же удовольствия, прогуливаясь с Вами по городу! Желаю Вам приятных путешествий!!!
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И
Спасибо Виталию за увлекательную и познавательную экскурсию. Приятно общаться с гидом, который не только хорошо знает свой город и историю края, но историю России, а также является эрудированным человеком. Экскурсия была такой интересной, что 2,5 часа пролетели незаметно
Виталий
Виталий
Ответ организатора:
Благодарю Вас, Ирина, за приятный отзыв! С Вами мне было легко и интересно, потому что не только сам рассказывал, но и узнал много интересного от Вас! Желаю Вам приятных путешествий!!!
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Ю
Огромное спасибо, что делаете такие классные прогулки. Несмотря на непогоду, было очень интересно и увлекательно. С удовольствием прогулялись по окрестностям города и узнали много интересного.
Видно, что любите своё дело и выкладываетесь в полной мере.
Виталий
Виталий
Ответ организатора:
Юлия, благодарю Вас за отзыв! Восхищаюсь Вашей стойкостью перед ненастной погодой! Очень рад нашему знакомству, а также счастлив что Вы получили удовольствие от прогулки!
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