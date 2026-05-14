Йошкар-Ола: Европа или Азия? На протяжении маршрута, опираясь на научные факты, фольклор и мифы, я буду отвечать на этот вопрос. Ещё расскажу, почему Йошкар-Олу называют вторым Иерусалимом и как столица Марий-Эл связана с космосом. Вместе мы исследуем архитектурный стиль местной набережной и найдём сходства и отличия с европейскими столицами.

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Описание экскурсии

Царевококшайский кремль — самый новый в России. Познакомлю с историей основания города, расскажу о гербе и развитии Йошкар-Олы с 16 века до сегодняшнего дня.

Патриаршая площадь со скульптурно-динамической композицией «Вход Господень в Иерусалим». Вы узнаете о кукольном театре и легенду о Петре и Февронии.

Набережная Брюгге — жемчужина марийской столицы. Поймёте, есть ли что-то общее с бельгийским городом. Коснёмся детского образования и развития промышленности в крае.

Площадь Республики и Пресвятой Девы Марии — двойное название как символ двух столиц России.

Набережная Амстердам — частичка Голландии в Марий Эл. Разберёмся, что общего с архитектурой Нидерландов. Здесь погрузимся в творчество, культуру и обычаи местных.

Площадь Ленина — символ советского конструктивизма. Поговорим о стремительном развитии промышленности в СССР.

Площадь Оболенского-Ноготкова как маленькая Венеция в Приволжье. Вы увидите динамическую композицию «Явление иконы Божьей Матери».