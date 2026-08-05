Йошкар-Ола удивляет необычной архитектурой, яркими фасадами и европейскими мотивами.
Погуляем по городу — вы увидите главные достопримечательности города и услышите связанные с ними истории и секреты, а я сделаю ваши профессиональные фото в самых красивых локациях.
Погуляем по городу — вы увидите главные достопримечательности города и услышите связанные с ними истории и секреты, а я сделаю ваши профессиональные фото в самых красивых локациях.
Описание фото-прогулки
Прогулка по Йошкар-Оле
Вы увидите главные достопримечательности, познакомитесь с историей и культурой города.
Фотосессия
Будем останавливаться в красивых локациях и делать атмосферные фотографии.
Организационные детали
- Снимаю на камеру Nikon d850
- После встречи вы получите 15–20 фото в лёгкой обработке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Йошкар-Оле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 327 туристов
Я живу в Йошкар-Оле с рождения. По одному из образований я историк. Выучившись на гида, поняла, что это то дело, которым хочу заниматься. Мне очень нравится рассказывать про наш город и показывать его иногда даже с неизвестной стороны.
Входит в следующие категории Йошкар-Олы
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