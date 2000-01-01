Еще несколько необычных экскурсий в Йошкар-Оле

MUST-SEE места Мы встретимся в самом сердце города — у Царевококшайского кремля, где я расскажу о средневековом остроге и создании города Федором Иоанновичем. По ходу прогулки перед вами последовательно развернется история 📖 Йошкар-Олы. Вы увидите:
Патриаршую площадь, где установлен памятник Патриарху Алексию II, а также скульптурная композиция и часовня в честь святых Петра и Февронии
Динамические часы «12 апостолов», где раз в три часа, под колокольный звон и церковные песнопения мужского хора, из «Иерусалимских ворот» поочередно выходят фигуры учеников Христа
Набережную Брюгге, на которой все дома построены во Фламандском стиле
Набережную Амстердам, где встретились Александр Пушкин и Евгений Онегин, Николай Гоголь и Рембрандт ван Рейн
Благовещенский собор, напоминающий мозаичный петербургский Спас на Крови, с необычным памятником-фонтаном Архангелу Гавриилу
Воскресенский собор — памятник русского зодчества XVIII века
Площадь Оболенского-Ноготкова в венецианском стиле, на которой мы вспомним славного воеводу и поговорим о коллекциях Национальной картинной галереи
Местный колорит Йошкар-Ола — город 🏙️ контрастов. Здесь вы увидите памятник Йошкиному коту и реплику средневекового баварского замка Нойшванштайн, поразитесь соседству православия и язычества, русской и марийской культуры. Я поделюсь старинными легендами и интересными фактами, а также покажу самые яркие фото-точки. А в завершение, если захотите, вы сможете посетить мастер-класс по национальной марийской кухне 🥧 и получить советы для гастрономического путешествия по городу.
Организационные детали
Экскурсия полностью пешеходная
Мастер-класс в ресторане марийской кухни оплачивается отдельно — 2500 руб. за группу до 10 человек
Начало и место завершения
🚩 у Царевококшайского кремля
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Я Ольга и я с удовольствием познакомлю вас с моим родным городом Йошкар-Ола. Провожу экскурсии уже 5 лет, с удовольствием рассказываю не только о современных красотах, но и об истории города и марийского народа. Рада новым знакомствам и всегда открыта к людям!