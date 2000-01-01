Еще несколько необычных экскурсий в Йошкар-Оле

  1. Россия
  2. Экскурсии

Йошкар-Ола: первое свидание

Отыскать маленькую Европу в центре России и познакомиться с историей марийского города

Ольга
Ольга – Гид из Йошкар-Олы
Мы прогуляемся по центральным улочкам столицы ⭐️ Марий Эл и отыщем все главные достопримечательности 🏛️.

Я расскажу об истории 📖 нашего города и его аутентичном колорите, национальных традициях и современной жизни республики.

А также проведу в места, откуда открываются самые живописные панорамы.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Йошкар-Ола: первое свидание
Йошкар-Ола: первое свидание

Что вас ожидает

MUST-SEE места
Мы встретимся в самом сердце города — у Царевококшайского кремля, где я расскажу о средневековом остроге и создании города Федором Иоанновичем. По ходу прогулки перед вами последовательно развернется история 📖 Йошкар-Олы. Вы увидите:

  • Патриаршую площадь, где установлен памятник Патриарху Алексию II, а также скульптурная композиция и часовня в честь святых Петра и Февронии
  • Динамические часы «12 апостолов», где раз в три часа, под колокольный звон и церковные песнопения мужского хора, из «Иерусалимских ворот» поочередно выходят фигуры учеников Христа
  • Набережную Брюгге, на которой все дома построены во Фламандском стиле
  • Набережную Амстердам, где встретились Александр Пушкин и Евгений Онегин, Николай Гоголь и Рембрандт ван Рейн
  • Благовещенский собор, напоминающий мозаичный петербургский Спас на Крови, с необычным памятником-фонтаном Архангелу Гавриилу
  • Воскресенский собор — памятник русского зодчества XVIII века
  • Площадь Оболенского-Ноготкова в венецианском стиле, на которой мы вспомним славного воеводу и поговорим о коллекциях Национальной картинной галереи

Местный колорит
Йошкар-Ола — город 🏙️ контрастов. Здесь вы увидите памятник Йошкиному коту и реплику средневекового баварского замка Нойшванштайн, поразитесь соседству православия и язычества, русской и марийской культуры. Я поделюсь старинными легендами и интересными фактами, а также покажу самые яркие фото-точки. А в завершение, если захотите, вы сможете посетить мастер-класс по национальной марийской кухне 🥧 и получить советы для гастрономического путешествия по городу.

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная
  • Мастер-класс в ресторане марийской кухни оплачивается отдельно — 2500 руб. за группу до 10 человек
Начало и место завершения
🚩 у Царевококшайского кремля
Йошкар-Ола: первое свидание
Йошкар-Ола: первое свидание
Йошкар-Ола: первое свидание
Йошкар-Ола: первое свидание
Йошкар-Ола: первое свидание
Йошкар-Ола: первое свидание
Йошкар-Ола: первое свидание
Йошкар-Ола: первое свидание
Йошкар-Ола: первое свидание
Йошкар-Ола: первое свидание
Йошкар-Ола: первое свидание
Йошкар-Ола: первое свидание
Йошкар-Ола: первое свидание

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Я Ольга и я с удовольствием познакомлю вас с моим родным городом Йошкар-Ола. Провожу экскурсии уже 5 лет, с удовольствием рассказываю не только о современных красотах, но и об истории города и марийского народа. Рада новым знакомствам и всегда открыта к людям!
Напишите мне

Еще несколько необычных экскурсий в Йошкар-Оле

Йошкар-Ола – мозаика визитных карточек Европы
скидка15%
3060
2 601
1.5 часа
Йошкар-Ола – мозаика визитных карточек Европы
179 отзывов
Итальянские площади, бельгийские набережные и памятник Йошкину коту
Привет, Йошкар-Ола!
скидка15%
1070
910
1.5 часа
Привет, Йошкар-Ола!
34 отзыва
Получить объемное представление о главных достопримечательностях города на пешеходной экскурсии
Невероятная Йошкар-Ола
скидка10%
От
2000
1 800
1.5 часа
Невероятная Йошкар-Ола
16 отзывов
Исследовать знаковые места загадочной марийской столицы и услышать о них интересные факты
Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
2 600
1.5 часа
Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
7 отзывов
История христианизации и храмы столицы Марий Эл
Йошкар-Ола настоящая
500
2 часа
Йошкар-Ола настоящая
7 отзывов
Гастротур по-марийски
скидка10%
3200
2 880
2 часа
Гастротур по-марийски
5 отзывов
Попробовать аутентичные блюда марийцев и прогуляться по историческому центру Йошкар-Олы