Еще несколько необычных экскурсий в Йошкар-Оле

Что вас ожидает

MUST-SEE места

Мы встретимся в самом сердце города — у Царевококшайского кремля, где я расскажу о средневековом остроге и создании города Федором Иоанновичем. По ходу прогулки перед вами последовательно развернется история 📖 Йошкар-Олы. Вы увидите:

Патриаршую площадь , где установлен памятник Патриарху Алексию II, а также скульптурная композиция и часовня в честь святых Петра и Февронии

, где установлен памятник Патриарху Алексию II, а также скульптурная композиция и часовня в честь святых Петра и Февронии Динамические часы «12 апостолов» , где раз в три часа, под колокольный звон и церковные песнопения мужского хора, из «Иерусалимских ворот» поочередно выходят фигуры учеников Христа

, где раз в три часа, под колокольный звон и церковные песнопения мужского хора, из «Иерусалимских ворот» поочередно выходят фигуры учеников Христа Набережную Брюгге , на которой все дома построены во Фламандском стиле

, на которой все дома построены во Фламандском стиле Набережную Амстердам , где встретились Александр Пушкин и Евгений Онегин, Николай Гоголь и Рембрандт ван Рейн

, где встретились Александр Пушкин и Евгений Онегин, Николай Гоголь и Рембрандт ван Рейн Благовещенский собор , напоминающий мозаичный петербургский Спас на Крови, с необычным памятником-фонтаном Архангелу Гавриилу

, напоминающий мозаичный петербургский Спас на Крови, с необычным памятником-фонтаном Архангелу Гавриилу Воскресенский собор — памятник русского зодчества XVIII века

— памятник русского зодчества века Площадь Оболенского-Ноготкова в венецианском стиле, на которой мы вспомним славного воеводу и поговорим о коллекциях Национальной картинной галереи

Местный колорит

Йошкар-Ола — город 🏙️ контрастов. Здесь вы увидите памятник Йошкиному коту и реплику средневекового баварского замка Нойшванштайн, поразитесь соседству православия и язычества, русской и марийской культуры. Я поделюсь старинными легендами и интересными фактами, а также покажу самые яркие фото-точки. А в завершение, если захотите, вы сможете посетить мастер-класс по национальной марийской кухне 🥧 и получить советы для гастрономического путешествия по городу.

Организационные детали