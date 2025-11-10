Прогулка по Йошкар-Олинскому Арбату точно подарит вам массу ярких впечатлений — ведь это самая оживлённая улица города. Здесь есть на что посмотреть: парки, зоны отдыха, чудесная архитектура. Вы познакомитесь с известными марийцами и увидите памятники, которые связаны с марийской культурой. А мы расскажем вам о лучших местах, которые стоит посетить.

Время начала: 17:00

Описание экскурсии

Мы начнём прогулку от Благовещенской башни, которую часто называют Спасской — разберёмся в их отличиях.

Вы узнаете, кто такой Сергей Чавайн и почему именно в честь него назвали самый длинный пешеходный бульвар города.

Познакомимся с драматическим театром и погрузимся в историю его строительства и развития.

Найдём целых двух йошкиных котят и выясним историю создания всей кошачьей семьи в Йошкар-Оле.

Посетим центральный парк с новым колесом обозрения (по желанию на нём можно будет прокатиться). И откроем, как связаны парк и старое кладбище.

Рассмотрим одну из самых старых церквей нашего города — Тихвинскую.

Летом обязательно полакомимся местным мороженым. А зимой покормим пушистых белочек.

Дойдём до Вечного огня и аллеи Славы, посмотрим на самый высокий памятник в городе.

Сделаем фото на лавочке влюблённых в форме двух лебедей.

Заглянем в фирменный магазин кондитерской фабрики и купим самые вкусные местные конфеты.

Организационные детали