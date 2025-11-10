Мои заказы

Прогулка по Йошкар-Олинскому Арбату

Пройтись по одной из центральных улиц города и погрузиться в марийскую историю и культуру
Прогулка по Йошкар-Олинскому Арбату точно подарит вам массу ярких впечатлений — ведь это самая оживлённая улица города. Здесь есть на что посмотреть: парки, зоны отдыха, чудесная архитектура. Вы познакомитесь с известными марийцами и увидите памятники, которые связаны с марийской культурой. А мы расскажем вам о лучших местах, которые стоит посетить.
Время начала: 17:00

Описание экскурсии

Мы начнём прогулку от Благовещенской башни, которую часто называют Спасской — разберёмся в их отличиях.

Вы узнаете, кто такой Сергей Чавайн и почему именно в честь него назвали самый длинный пешеходный бульвар города.

Познакомимся с драматическим театром и погрузимся в историю его строительства и развития.

Найдём целых двух йошкиных котят и выясним историю создания всей кошачьей семьи в Йошкар-Оле.

Посетим центральный парк с новым колесом обозрения (по желанию на нём можно будет прокатиться). И откроем, как связаны парк и старое кладбище.

Рассмотрим одну из самых старых церквей нашего города — Тихвинскую.

Летом обязательно полакомимся местным мороженым. А зимой покормим пушистых белочек.

Дойдём до Вечного огня и аллеи Славы, посмотрим на самый высокий памятник в городе.

Сделаем фото на лавочке влюблённых в форме двух лебедей.

Заглянем в фирменный магазин кондитерской фабрики и купим самые вкусные местные конфеты.

Организационные детали

  • В парке много красивых фотозон и зимой, и летом. А ещё можно с собой взять орешки для белочек
  • Колесо обозрения оплачивается дополнительно — 250 ₽ за человека
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 17:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Благовещенской башни
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 17:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Йошкар-Оле
Провели экскурсии для 1185 туристов
Наша команда гидов много лет знакомит гостей с красотами города и республики. Мы хорошо знаем историю нашего края и марийского народа. Всегда открыты новым знакомствам и приятному общению. Ольга, Ирина и Людмила.
Входит в следующие категории Йошкар-Олы

