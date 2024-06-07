В Валентина Привет, Йошкар-Ола читать дальше людей. Евгений порекомендовал где купить сувениры, напитки и куда сходить на обед. С обедом договорился, забронировал нам столик, посоветовал что заказать из национальной кухни. Спасибо за экскурсию! Наш экскурсовод Евгений очень понравился нашей группе, молодой и красивый, приятно слушать и смотреть на таких молодых

И Ирина Привет, Йошкар-Ола Прекрасная экскурсия! Благодарим!

Н Надежда Секреты вечерней Йошкар-Олы Спасибо за знакомство с городом! Очень познавательно, много интересных фактов, деталей. Буду рекомендовать:)

Т Ташпулатова Секреты вечерней Йошкар-Олы Экскурсия прошла на высоте! Мы с подругой приехали из Азнакаево. Гид Евгений нам очень понятно, доступно объяснял, хоть молодой, очень разносторонний и общительный. Рассказывал историю создания Йошкар-Олы. Мы в восторге! Столько ярких впечатлений и эмоций. Рекомендуем!

Н Наталья Привет, Йошкар-Ола Были в Йошкар Оле группой с детьми. Евгений отличный рассказчик. Не скучал никто.

Е Екатерина Секреты вечерней Йошкар-Олы Спасибо за позновательный и интересный рассказ. Время пролетело не заметно. И несмотря на то что я была единственным экскурсантом, экскурсия была проведена и получилась даже индивидуальной))) Еще раз спасибо за прекрасно проведённый вечер в этом удивительном городе!!

Л Лилия Путешествие по местам силы Марий Эл читать дальше наш маршрут и увлекательно посвятил в историю марийцев! Душевный взгляд на прекрасных марийцев, было интересно познакомиться с их культурой и бытом, марийской кухней с гостевыми традициями и кусочком марийской свадьбы, мы познакомились с удивительно интересными и добрыми хозяевами этой марийской усадьбы Алексеем, Людмилой, Мариной и Зинаидой. Надеюсь, удастся съездить и на другие экскурсии! удачи всем и добра! Всем рекомендую! Цель нашей экскурсии стал Шоруньжинский этно-культурный комплекс, это удивительное место!!! Великолепное путешествие, благодарю от всего сердца Константина, который очень интересно построил

А Анастасия Путешествие по местам силы Марий Эл Прекрасный вариант для знакомства с Марий Эл. Красивые места, очень много интересной информации об истории и культуре марийцев. Спасибо Константину за отлично организованную поездку!

А Алла Заветлужский калейдоскоп: погружение в глубинку читать дальше быта и культуры, которые бережно собирает и хранит Вячеслав Васильевич. Время в компании Константина и Вячеслава Васильевича пробежало очень быстро и незаметно, настолько интересным было погружение в марийскую культуру. Спасибо большое! Необычная экскурсия, встреча с увлеченными людьми. Константин познакомил нас с Вячеславом Тёркиным - мастером на все руки. Мы увидели предметы