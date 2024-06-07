1 чел.
По популярности
Мини-группа
1.5 часа
Популярное предложение
Привет, Йошкар-Ола: история, архитектура и культура
Познакомьтесь с Йошкар-Олой: городом уникальных памятников и богатой истории в уютной атмосфере нашей экскурсии
Начало: В районе Царевококшайского кремля
«В Итальянском парке речь пойдет о памятнике известному флорентийцу»
Расписание: ежедневно в 08:45, 11:45, 14:45 и 17:45
Сегодня в 17:45
Завтра в 08:45
1 200₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Секреты вечерней Йошкар-Олы
Прогуляться по самым таинственным местам города и услышать его легенды
Начало: У Вознесенского моста
«Кроме того, узнаете о традиционных жертвоприношениях язычников и побываете на старинных кладбищах, где в советское время разбили парк культуры и жилой квартал»
Расписание: ежедневно в 18:30
Завтра в 18:30
10 июня в 18:30
1 200₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Путешествие по местам силы Марий Эл
Посетить священные земли последних язычников Европы и прикоснуться к исконным верованиям народа
«Богатства национального парка Марий Чодра»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
11 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Йошкар-Ола: микс старины, современности и эпоса
Прогулка по Йошкар-Оле: история, этнические традиции и уникальные памятники. Узнайте, как город сочетает в себе Европу, Москву и Петербург
Начало: Царьградский пр-т 35
«А фоном станут знаковые постройки и уголки Йошкар-Олы: Марийская Епархия, дома купцов Пчелина, Наумова и Булыгина, парк Памяти жертв сталинских репрессий, нарядные площади Республики и Девы Марии»
Сегодня в 16:30
Завтра в 07:00
5 300₽ за всё до 40 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по Йошкар-Оле: от кремля до марийских традиций
Познакомьтесь с уникальным сочетанием культур в сердце Марий Эл во время увлекательной прогулки
«Посетите важнейшие площади города, рассмотрите здания кукольного театра и художественной галереи, заглянете в Итальянский парк»
17 июня в 09:00
20 июня в 09:00
3 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
История христианизации и храмы столицы Марий Эл
Начало: У Вознесенского моста
«Побываете в Церкви Тихвинской Иконы Божьей Матери, построенной на городском кладбище Царевококшайска, на месте которого большевики в советское время разбили городской парк культуры и отдыха»
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:15
4 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
Уникальная экскурсия по Заветлужью: история, культура, традиции
Заветлужье - край на стыке эпох и культур. Посетите этнографический музей, ткацкую фабрику и деревенскую избу. Узнайте о марийцах и их традициях
«В Шаранге будет весьма любопытно посетить детский парк Лукоморье»
12 июня в 08:00
23 июня в 08:00
5 340₽ за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалентина7 июня 2024Спасибо за экскурсию! Наш экскурсовод Евгений очень понравился нашей группе, молодой и красивый, приятно слушать и смотреть на таких молодых
- ИИрина6 июня 2024Прекрасная экскурсия! Благодарим!
- ННадежда5 июня 2024Спасибо за знакомство с городом! Очень познавательно, много интересных фактов, деталей. Буду рекомендовать:)
- ТТашпулатова4 июня 2024Экскурсия прошла на высоте! Мы с подругой приехали из Азнакаево. Гид Евгений нам очень понятно, доступно объяснял, хоть молодой, очень разносторонний и общительный. Рассказывал историю создания Йошкар-Олы. Мы в восторге! Столько ярких впечатлений и эмоций. Рекомендуем!
- ННаталья4 июня 2024Были в Йошкар Оле группой с детьми. Евгений отличный рассказчик. Не скучал никто.
- ЕЕкатерина20 мая 2024Спасибо за позновательный и интересный рассказ. Время пролетело не заметно. И несмотря на то что я была единственным экскурсантом, экскурсия была проведена и получилась даже индивидуальной))) Еще раз спасибо за прекрасно проведённый вечер в этом удивительном городе!!
- ЛЛилия20 мая 2024Цель нашей экскурсии стал Шоруньжинский этно-культурный комплекс, это удивительное место!!! Великолепное путешествие, благодарю от всего сердца Константина, который очень интересно построил
- ААнастасия19 мая 2024Прекрасный вариант для знакомства с Марий Эл. Красивые места, очень много интересной информации об истории и культуре марийцев. Спасибо Константину за отлично организованную поездку!
- ААлла16 мая 2024Необычная экскурсия, встреча с увлеченными людьми. Константин познакомил нас с Вячеславом Тёркиным - мастером на все руки. Мы увидели предметы
- ААлександр15 мая 2024Всё понравилось, немного подвела погода.
Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Парки»
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