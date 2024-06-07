Экскурсии по паркам Йошкар-Олы

Найдено 7 экскурсий в категории «Парки» в Йошкар-Оле, цены от 1 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Привет, Йошкар-Ола
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
331 отзыв
Популярное предложение
Привет, Йошкар-Ола: история, архитектура и культура
Познакомьтесь с Йошкар-Олой: городом уникальных памятников и богатой истории в уютной атмосфере нашей экскурсии
Начало: В районе Царевококшайского кремля
«В Итальянском парке речь пойдет о памятнике известному флорентийцу»
Расписание: ежедневно в 08:45, 11:45, 14:45 и 17:45
Сегодня в 17:45
Завтра в 08:45
1 200 за человека
Секреты вечерней Йошкар-Олы
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
105 отзывов
Секреты вечерней Йошкар-Олы
Прогуляться по самым таинственным местам города и услышать его легенды
Начало: У Вознесенского моста
«Кроме того, узнаете о традиционных жертвоприношениях язычников и побываете на старинных кладбищах, где в советское время разбили парк культуры и жилой квартал»
Расписание: ежедневно в 18:30
Завтра в 18:30
10 июня в 18:30
1 200 за человека
Путешествие по местам силы Марий Эл
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
42 отзыва
Путешествие по местам силы Марий Эл
Посетить священные земли последних язычников Европы и прикоснуться к исконным верованиям народа
«Богатства национального парка Марий Чодра»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
11 340 за всё до 4 чел.
Йошкар-Ола: микс старины, современности и эпоса
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
42 отзыва
Йошкар-Ола: микс старины, современности и эпоса
Прогулка по Йошкар-Оле: история, этнические традиции и уникальные памятники. Узнайте, как город сочетает в себе Европу, Москву и Петербург
Начало: Царьградский пр-т 35
«А фоном станут знаковые постройки и уголки Йошкар-Олы: Марийская Епархия, дома купцов Пчелина, Наумова и Булыгина, парк Памяти жертв сталинских репрессий, нарядные площади Республики и Девы Марии»
Сегодня в 16:30
Завтра в 07:00
5 300 за всё до 40 чел.
Многоликая Йошкар-Ола
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
80 отзывов
Экскурсия по Йошкар-Оле: от кремля до марийских традиций
Познакомьтесь с уникальным сочетанием культур в сердце Марий Эл во время увлекательной прогулки
«Посетите важнейшие площади города, рассмотрите здания кукольного театра и художественной галереи, заглянете в Итальянский парк»
17 июня в 09:00
20 июня в 09:00
3 000 за всё до 6 чел.
Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
14 отзывов
Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
История христианизации и храмы столицы Марий Эл
Начало: У Вознесенского моста
«Побываете в Церкви Тихвинской Иконы Божьей Матери, построенной на городском кладбище Царевококшайска, на месте которого большевики в советское время разбили городской парк культуры и отдыха»
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:15
4 000 за всё до 8 чел.
Заветлужский калейдоскоп: погружение в глубинку
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Уникальная экскурсия по Заветлужью: история, культура, традиции
Заветлужье - край на стыке эпох и культур. Посетите этнографический музей, ткацкую фабрику и деревенскую избу. Узнайте о марийцах и их традициях
«В Шаранге будет весьма любопытно посетить детский парк Лукоморье»
12 июня в 08:00
23 июня в 08:00
5 340 за всё до 20 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валентина
    7 июня 2024
    Привет, Йошкар-Ола
    Спасибо за экскурсию! Наш экскурсовод Евгений очень понравился нашей группе, молодой и красивый, приятно слушать и смотреть на таких молодых
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    людей. Евгений порекомендовал где купить сувениры, напитки и куда сходить на обед. С обедом договорился, забронировал нам столик, посоветовал что заказать из национальной кухни.

    Спасибо за экскурсию! Наш экскурсовод Евгений очень понравился нашей группе, молодой и красивый, приятно слушать иСпасибо за экскурсию! Наш экскурсовод Евгений очень понравился нашей группе, молодой и красивый, приятно слушать и
  • И
    Ирина
    6 июня 2024
    Привет, Йошкар-Ола
    Прекрасная экскурсия! Благодарим!
  • Н
    Надежда
    5 июня 2024
    Секреты вечерней Йошкар-Олы
    Спасибо за знакомство с городом! Очень познавательно, много интересных фактов, деталей. Буду рекомендовать:)
  • Т
    Ташпулатова
    4 июня 2024
    Секреты вечерней Йошкар-Олы
    Экскурсия прошла на высоте! Мы с подругой приехали из Азнакаево. Гид Евгений нам очень понятно, доступно объяснял, хоть молодой, очень разносторонний и общительный. Рассказывал историю создания Йошкар-Олы. Мы в восторге! Столько ярких впечатлений и эмоций. Рекомендуем!
    Экскурсия прошла на высоте! Мы с подругой приехали из Азнакаево. Гид Евгений нам очень понятно, доступноЭкскурсия прошла на высоте! Мы с подругой приехали из Азнакаево. Гид Евгений нам очень понятно, доступноЭкскурсия прошла на высоте! Мы с подругой приехали из Азнакаево. Гид Евгений нам очень понятно, доступноЭкскурсия прошла на высоте! Мы с подругой приехали из Азнакаево. Гид Евгений нам очень понятно, доступноЭкскурсия прошла на высоте! Мы с подругой приехали из Азнакаево. Гид Евгений нам очень понятно, доступноЭкскурсия прошла на высоте! Мы с подругой приехали из Азнакаево. Гид Евгений нам очень понятно, доступно
  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    Привет, Йошкар-Ола
    Были в Йошкар Оле группой с детьми. Евгений отличный рассказчик. Не скучал никто.
  • Е
    Екатерина
    20 мая 2024
    Секреты вечерней Йошкар-Олы
    Спасибо за позновательный и интересный рассказ. Время пролетело не заметно. И несмотря на то что я была единственным экскурсантом, экскурсия была проведена и получилась даже индивидуальной))) Еще раз спасибо за прекрасно проведённый вечер в этом удивительном городе!!
  • Л
    Лилия
    20 мая 2024
    Путешествие по местам силы Марий Эл
    Цель нашей экскурсии стал Шоруньжинский этно-культурный комплекс, это удивительное место!!! Великолепное путешествие, благодарю от всего сердца Константина, который очень интересно построил
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    наш маршрут и увлекательно посвятил в историю марийцев! Душевный взгляд на прекрасных марийцев, было интересно познакомиться с их культурой и бытом, марийской кухней с гостевыми традициями и кусочком марийской свадьбы, мы познакомились с удивительно интересными и добрыми хозяевами этой марийской усадьбы Алексеем, Людмилой, Мариной и Зинаидой. Надеюсь, удастся съездить и на другие экскурсии! удачи всем и добра! Всем рекомендую!

    Цель нашей экскурсии стал Шоруньжинский этно-культурный комплекс, это удивительное место!!!Цель нашей экскурсии стал Шоруньжинский этно-культурный комплекс, это удивительное место!!!
  • А
    Анастасия
    19 мая 2024
    Путешествие по местам силы Марий Эл
    Прекрасный вариант для знакомства с Марий Эл. Красивые места, очень много интересной информации об истории и культуре марийцев. Спасибо Константину за отлично организованную поездку!
    Прекрасный вариант для знакомства с Марий ЭлПрекрасный вариант для знакомства с Марий ЭлПрекрасный вариант для знакомства с Марий Эл
  • А
    Алла
    16 мая 2024
    Заветлужский калейдоскоп: погружение в глубинку
    Необычная экскурсия, встреча с увлеченными людьми. Константин познакомил нас с Вячеславом Тёркиным - мастером на все руки. Мы увидели предметы
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    быта и культуры, которые бережно собирает и хранит Вячеслав Васильевич. Время в компании Константина и Вячеслава Васильевича пробежало очень быстро и незаметно, настолько интересным было погружение в марийскую культуру. Спасибо большое!

  • А
    Александр
    15 мая 2024
    Многоликая Йошкар-Ола
    Всё понравилось, немного подвела погода.

Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Парки»

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  3. Путешествие по местам силы Марий Эл
  4. Йошкар-Ола: микс старины, современности и эпоса
  5. Многоликая Йошкар-Ола
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Набережная Брюгге
  4. Скульптура «Йошкин кот»
  5. Часы «12 апостолов»
  6. Патриаршая площадь
  7. Воскресенская набережная
  8. Комплекс «Царевококшайский Кремль»
  9. Республиканский театр кукол
  10. Благовещенский собор
Сколько стоит экскурсия по Йошкар-Оле в июне 2024
Сейчас в Йошкар-Оле в категории "Парки" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 1 200 до 11 340. Туристы уже оставили гидам 620 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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