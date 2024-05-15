1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по Йошкар-Оле: от кремля до марийских традиций
Познакомьтесь с уникальным сочетанием культур в сердце Марий Эл во время увлекательной прогулки
«Вы оцените местные копии дворца Дожей, площади Сан-Марко, замка Нойшванштайн и храма Василия Блаженного»
17 июня в 09:00
20 июня в 09:00
3 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
История христианизации и храмы столицы Марий Эл
Начало: У Вознесенского моста
«Соборы, которые включены в программу экскурсии, связаны с жизнью Иисуса Христа и его пребыванием в Иерусалиме»
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:15
4 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Зимняя Йошкар-Ола: гуляем с Иван-чаем - уют и тепло истории
Погрузитесь в зимнюю сказку Йошкар-Олы, где каждый уголок скрывает частицу истории и уют Иван-чая
Начало: У Благовещенской башни
«Также в программе театры и храмы Йошкар-Олы: Благовещенский и Троицкий соборы, часовня Всех Святых и часовня Петра и Февронии»
10 июня в 10:30
13 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр15 мая 2024Всё понравилось, немного подвела погода.
- ЕЕкатерина27 апреля 2024Спасибо Анастасии за отличную экскурсию по Йошкар-Оле! Мы много узнали об истории города, о том, как живет он сейчас. Как
- ЕЕвгения22 апреля 2024Экскурсия очень понравилась. Евгений знакомит с городом и его историей интересно, с любовью и с деталями – подробностями, которых нет в обычных путеводителях, которые остаются в памяти и делают экскурсию яркой и запоминающейся.
- ННаталия19 апреля 2024Спасибо!
- ЕЕлена7 апреля 2024Евгений отличный экскурсовод! Всё доступно и понятно!
- ППолина28 января 2024Елена прекрасный экскурсовод, все знает про Йошкар-Олу, отвечала на все наши вопросы. Очень продуманный маршрут. Город нас поразил своей новой архитектурой, набережной, отношением людей. Сюда точно стоит приехать и не на один день:)
- ММария23 января 2024Очень интересно и с любовью к городу.
- ИИрина9 января 2024Понравился экскурсовод. Красивые храмы - и новые и старинные. Как в сказке побывали. Спасибо!
- ЗЗверева18 декабря 2023Елена, прекрасно организовала экскурсию. Так как был мороз, запланировала остановки, где можно было погреться и выпить чаю.
Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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