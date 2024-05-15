Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Йошкар-Олы

Найдено 3 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Йошкар-Оле, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Многоликая Йошкар-Ола
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
80 отзывов
Экскурсия по Йошкар-Оле: от кремля до марийских традиций
Познакомьтесь с уникальным сочетанием культур в сердце Марий Эл во время увлекательной прогулки
«Вы оцените местные копии дворца Дожей, площади Сан-Марко, замка Нойшванштайн и храма Василия Блаженного»
17 июня в 09:00
20 июня в 09:00
3 000 за всё до 6 чел.
Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
14 отзывов
Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
История христианизации и храмы столицы Марий Эл
Начало: У Вознесенского моста
«Соборы, которые включены в программу экскурсии, связаны с жизнью Иисуса Христа и его пребыванием в Иерусалиме»
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:15
4 000 за всё до 8 чел.
Зимняя Йошкар-Ола: гуляем с Иван-чаем
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Зимняя Йошкар-Ола: гуляем с Иван-чаем - уют и тепло истории
Погрузитесь в зимнюю сказку Йошкар-Олы, где каждый уголок скрывает частицу истории и уют Иван-чая
Начало: У Благовещенской башни
«Также в программе театры и храмы Йошкар-Олы: Благовещенский и Троицкий соборы, часовня Всех Святых и часовня Петра и Февронии»
10 июня в 10:30
13 июня в 10:00
4 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    15 мая 2024
    Многоликая Йошкар-Ола
    Всё понравилось, немного подвела погода.
  • Е
    Екатерина
    27 апреля 2024
    Многоликая Йошкар-Ола
    Спасибо Анастасии за отличную экскурсию по Йошкар-Оле! Мы много узнали об истории города, о том, как живет он сейчас. Как
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    переплетаются история давних дней и настоящее столицы. Кто такие мари и откуда в Йошкар-Оле эти удивительные набережные. О театрах и художественных галереях, о музеях города и многое, многое другое. Экскурсовод не только рассказывала о городе и стране, но и отвечала на наши вопросы, не теряя нити повествования. Два с половиной часа экскурсии пролетели очень быстро. Всем рекомендуем начинать знакомство с Йошкар-Олой с экскурсии Анастасии.

  • Е
    Евгения
    22 апреля 2024
    Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
    Экскурсия очень понравилась. Евгений знакомит с городом и его историей интересно, с любовью и с деталями – подробностями, которых нет в обычных путеводителях, которые остаются в памяти и делают экскурсию яркой и запоминающейся.
  • Н
    Наталия
    19 апреля 2024
    Многоликая Йошкар-Ола
    Спасибо!
  • Е
    Елена
    7 апреля 2024
    Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
    Евгений отличный экскурсовод! Всё доступно и понятно!
  • П
    Полина
    28 января 2024
    Зимняя Йошкар-Ола: гуляем с Иван-чаем
    Елена прекрасный экскурсовод, все знает про Йошкар-Олу, отвечала на все наши вопросы. Очень продуманный маршрут. Город нас поразил своей новой архитектурой, набережной, отношением людей. Сюда точно стоит приехать и не на один день:)
  • М
    Мария
    23 января 2024
    Зимняя Йошкар-Ола: гуляем с Иван-чаем
    Очень интересно и с любовью к городу.
  • И
    Ирина
    9 января 2024
    Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
    Понравился экскурсовод. Красивые храмы - и новые и старинные. Как в сказке побывали. Спасибо!
  • З
    Зверева
    18 декабря 2023
    Зимняя Йошкар-Ола: гуляем с Иван-чаем
    Елена, прекрасно организовала экскурсию. Так как был мороз, запланировала остановки, где можно было погреться и выпить чаю.

Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Зимняя Йошкар-Ола: гуляем с Иван-чаем
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  2. Набережная
  3. Набережная Брюгге
  4. Скульптура «Йошкин кот»
  5. Часы «12 апостолов»
  6. Патриаршая площадь
  7. Воскресенская набережная
  8. Комплекс «Царевококшайский Кремль»
  9. Республиканский театр кукол
  10. Благовещенский собор
Сколько стоит экскурсия по Йошкар-Оле в июне 2024
Сейчас в Йошкар-Оле в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 3 000 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 105 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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