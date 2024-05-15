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переплетаются история давних дней и настоящее столицы. Кто такие мари и откуда в Йошкар-Оле эти удивительные набережные. О театрах и художественных галереях, о музеях города и многое, многое другое. Экскурсовод не только рассказывала о городе и стране, но и отвечала на наши вопросы, не теряя нити повествования. Два с половиной часа экскурсии пролетели очень быстро. Всем рекомендуем начинать знакомство с Йошкар-Олой с экскурсии Анастасии.