Необычный маршрут для всей семьи.
Вы увидите город с высоты птичьего полёта, погуляете по парку и узнаете его секрет, покормите белок, а в мини-зоопарке — и других животных.
Посмотрите на национальные наряды и природные диорамы в музее, попробуете традиционные сладости и ароматный чай.
Вы увидите город с высоты птичьего полёта, погуляете по парку и узнаете его секрет, покормите белок, а в мини-зоопарке — и других животных.
Посмотрите на национальные наряды и природные диорамы в музее, попробуете традиционные сладости и ароматный чай.
Описание экскурсии
12:30 — погуляем по Центральному парку культуры и отдыха, прокатимся на колесе обозрения и покормим белок. Вы узнаете историю и страшный секрет парка, полюбуетесь городом с его самой высокой точки
13:15-14:30 — переедем в Медведевский мини-зоопарк (30 мин), посмотрим на животных, в том числе экзотических, желающие покормят лам и кроликов
14:30-15:20 — посетим краеведческий музей, один из старейших в регионе. Там можно сфотографироваться в национальных костюмах. Вы попробуете ароматный чай с традиционными сладостями
16:00 — вернёмся в Йошкар-Олу
Организационные детали
- Трансфер, билеты, чаепитие включены
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 12:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|3420 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Центральном парке культуры и отдыха
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:30
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Йошкар-Оле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 1383 туристов
Наша команда гидов много лет знакомит гостей с красотами города и республики. Мы хорошо знаем историю нашего края и марийского народа. Всегда открыты новым знакомствам и приятному общению. Ольга, Ирина и Людмила.
Входит в следующие категории Йошкар-Олы
Похожие экскурсии на «Неочевидная Йошкар-Ола: парк культуры, зоопарк и краеведческий музей»
-
5%
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выборВолшебная и удивительная Йошкар-Ола
Начало: Ленинский проспект, 24А, Йошкар-Ола
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
29 мая в 09:00
4256.10 ₽
4500 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Небанальная Йошкар-Ола
Откройте для себя Йошкар-Олу: от кремля до знаменитых скульптур и набережных. Узнайте о культуре и истории марийского народа
Сегодня в 09:30
Завтра в 15:30
5999 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Обзорная прогулка по яркой Йошкар-Оле (с опцией обеда)
Начало: Царьградский проспект 37 (Евроспар)
Расписание: Ежедневно в 11:45 и 14:45
29 мая в 11:45
30 мая в 11:45
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Йошкар-Ола вдоль и поперёк
Погрузитесь в атмосферу Йошкар-Олы, открывая для себя её скульптуры и площади. Узнайте о культуре мари и истории города, гуляя по его улицам
30 мая в 08:30
31 мая в 08:30
5200 ₽ за всё до 8 чел.
-5%
до 6 июня
3420 ₽ за человека