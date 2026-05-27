Необычный маршрут для всей семьи. Вы увидите город с высоты птичьего полёта, погуляете по парку и узнаете его секрет, покормите белок, а в мини-зоопарке — и других животных. Посмотрите на национальные наряды и природные диорамы в музее, попробуете традиционные сладости и ароматный чай.

Описание экскурсии

12:30 — погуляем по Центральному парку культуры и отдыха, прокатимся на колесе обозрения и покормим белок. Вы узнаете историю и страшный секрет парка, полюбуетесь городом с его самой высокой точки

13:15-14:30 — переедем в Медведевский мини-зоопарк (30 мин), посмотрим на животных, в том числе экзотических, желающие покормят лам и кроликов

14:30-15:20 — посетим краеведческий музей, один из старейших в регионе. Там можно сфотографироваться в национальных костюмах. Вы попробуете ароматный чай с традиционными сладостями

16:00 — вернёмся в Йошкар-Олу

