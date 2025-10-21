Что вас ждёт? Поро кече, пагалыме йолташ-влак! Так начинается наша экскурсия. С приветствия на марийском языке. Я гид-носитель местного языка, луговая марийка. Йошкар-Ола — один из стариннейших городов Среднего Поволжья. Столица Республики Марий Эл. Название дано на марийском языке, так как живет здесь народ мари, который называют «последними язычниками Европы». А почему? Об этом вы узнаете на моей экскурсии, а также об уникальной традиционной культуре мари, живущего между лесостепью и тайгой, между Западом и Востоком, между православием и исламом. Вы познакомитесь с городом, про который литератор-этнограф В. А. Мошков писал когда-то: «Клубов здесь не существует никаких, театров тоже, и любительские спектакли… бывают как величайшая редкость. Ни одна провинциальная труппа не рискует заехать в такую глушь, как Царевококшайск». А сейчас в Йошкар-Оле пять театров, где можно посмотреть рок-оперу «Юнона и Авось», балеты «Лебединое озеро» и «Щелкунчик», послушать органные концерты, познакомиться с марийскими песнями и танцами. Изобилие красивых набережных, площадей в венецианском стиле делает Йошкар-Олу неповторимым, контрастным и самым уникальным городом России. На экскурсии увидите оригинальные динамические часы «Явление иконы с образом Божьей матери Троеручицы» и «Вход Господень в Иерусалим», побываете на прекрасной площади Девы Марии, где находится Благовещенский кафедральный собор, похожий на храм Спаса на Крови в Санкт-Петербурге, удивитесь схожести нашей Благовещенской башни и московской Спасской башни. Только в нашем городе вы увидите памятник Фёдору Иоанновичу и узнаете, где самый короткий путь от Монарха к Патриарху. И обязательно погладите носик Йошкину коту, который исполнит ваше сокровенное желание. Только это желание надо прошептать ему на ушко! Если захотите, дополнительно специально для вас гид проведёт интерактивную экскурсию по Национальному музею РМЭ им. Т. Евсеева. «Земля, рожденная небом». Национальный колорит и гостеприимство, кусочек европейской культуры и истории города Йошкар-Олы навсегда останутся в ваших сердцах. И, конечно, вам подскажут, где попробовать марийские трёхслойные блины «коман мелна», подкогыли, медовуху, купить Сернурские сыры, Звениговские колбасы и оригинальные сувениры Важная информация:

Цена указана за экскурсию длительностью 2,5 часа. Всё, что свыше этого времени, — плюс 1000 рублей к стоимости.