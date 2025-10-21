Йошкар-Ола - это город, где исторические районы соседствуют с новостройками в европейском стиле.
Гости могут увидеть уникальные динамические часы, побывать на площади Девы Марии и полюбоваться на Благовещенский собор.
Узнайте о культуре народа мари, последнего языческого народа Европы, и насладитесь театральными постановками и марийскими песнями. Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и оставит теплые воспоминания
5 причин купить эту экскурсию
- 🕰 Уникальные динамические часы
- 🏰 Архитектура в европейском стиле
- 🎭 Театры и концерты
- 🎨 Национальный колорит
- 🐱 Йошкин кот и его секреты
Время начала: 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30
Что можно увидеть
- Динамические часы
- Площадь Девы Марии
- Благовещенский собор
- Благовещенская башня
- Памятник Фёдору Иоанновичу
Описание экскурсии
Что вас ждёт? Поро кече, пагалыме йолташ-влак! Так начинается наша экскурсия. С приветствия на марийском языке. Я гид-носитель местного языка, луговая марийка. Йошкар-Ола — один из стариннейших городов Среднего Поволжья. Столица Республики Марий Эл. Название дано на марийском языке, так как живет здесь народ мари, который называют «последними язычниками Европы». А почему? Об этом вы узнаете на моей экскурсии, а также об уникальной традиционной культуре мари, живущего между лесостепью и тайгой, между Западом и Востоком, между православием и исламом. Вы познакомитесь с городом, про который литератор-этнограф В. А. Мошков писал когда-то: «Клубов здесь не существует никаких, театров тоже, и любительские спектакли… бывают как величайшая редкость. Ни одна провинциальная труппа не рискует заехать в такую глушь, как Царевококшайск». А сейчас в Йошкар-Оле пять театров, где можно посмотреть рок-оперу «Юнона и Авось», балеты «Лебединое озеро» и «Щелкунчик», послушать органные концерты, познакомиться с марийскими песнями и танцами. Изобилие красивых набережных, площадей в венецианском стиле делает Йошкар-Олу неповторимым, контрастным и самым уникальным городом России. На экскурсии увидите оригинальные динамические часы «Явление иконы с образом Божьей матери Троеручицы» и «Вход Господень в Иерусалим», побываете на прекрасной площади Девы Марии, где находится Благовещенский кафедральный собор, похожий на храм Спаса на Крови в Санкт-Петербурге, удивитесь схожести нашей Благовещенской башни и московской Спасской башни. Только в нашем городе вы увидите памятник Фёдору Иоанновичу и узнаете, где самый короткий путь от Монарха к Патриарху. И обязательно погладите носик Йошкину коту, который исполнит ваше сокровенное желание. Только это желание надо прошептать ему на ушко! Если захотите, дополнительно специально для вас гид проведёт интерактивную экскурсию по Национальному музею РМЭ им. Т. Евсеева. «Земля, рожденная небом». Национальный колорит и гостеприимство, кусочек европейской культуры и истории города Йошкар-Олы навсегда останутся в ваших сердцах. И, конечно, вам подскажут, где попробовать марийские трёхслойные блины «коман мелна», подкогыли, медовуху, купить Сернурские сыры, Звениговские колбасы и оригинальные сувениры Важная информация:
Цена указана за экскурсию длительностью 2,5 часа. Всё, что свыше этого времени, — плюс 1000 рублей к стоимости.
По договорённости с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Царевококшайский кремль
- Музей сказок под открытым небом
- Дом с привидениями (купца Пчелина), Дом купца Чулкова
- Патриаршая площадь
- Скульптурная динамическая композиция «Вход Господень в Иерусалим»
- Республиканский театр кукол, памятник святым Петру и Февронии
- Набережная Брюгге
- Площадь Республики и Пресвятой Девы Марии
- Благовещенская башня
- Архангельская слобода
- Благовещенский собор Пресвятой Богородицы
- Итальянский дворик
- Площадь Ноготкова
- Часы «Явление иконы с образом Божьей матери Троеручицы»
- Скульптурная композиция «Йошкин кот»
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Транспортные расходы
- Экскурсионное обслуживание по экспозициям Национального музея РМЭ ИМ.Т. Евсеева (за доп. плату)
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Вознесенской, д. 49 («Дом Кореповой»)
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости с гидом.
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Важная информация
И
Иван
21 окт 2025
Спасибо Зинаиде за прекрасную экскурсию по вечерней Йошкар-Оле. Дети и взрослые, для которых была проведена экскурсия остались очень довольны и узнали много нового о столице республики Марий Эл. Например где находится кратчайший путь от монарха до патриарха. Ещё раз большое спасибо за экскурсию.
Е
Екатерина
5 окт 2025
4 октября 2025. Замечательная экскурсию в г. Йошкар-Ола. Очень интересно и познавательно, 2.5 часа пролетели не заметно. Огромное спасибо. Обязательно вернёмся ещё раз.
М
Максим
31 июл 2025
Отличная экскурсия, 3 часа пролетели незаметно, хотя темп прогулки был очень динамичный, несмотря на изнуряющий зной в 30С. Зинаида Петровна интересно и с любовью рассказывает про свой город. Маршрут предусматривает осмотр практически всех фигурок кота в разных ипостасях, а также просмотр библейских сюжетов на башнях с часами. Остались очень довольны экскурсией. Спасибо.
