7 дней на островах: Шикотан - Кунашир
Начало: Г. Южно-Сахалинск
23 сен в 10:00
от 149 000 ₽ за человека
Путешествие на острова Шикотан и Кунашир
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Посещение памятного знака на месте основания русского поселения на острове Кунашир в 1778 году»
22 июл в 10:00
от 198 000 ₽ за человека
-
15%
Осень на острове Кунашир
Начало: Г. Южно-Сахалинск
14 окт в 10:00
80 000 ₽
94 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья23 сентября 2024Прекрасный тур по островам Кунашир и Шикотан в сентябре 2024 года. Много солнца, интересные природные локации, отличная пешая нагрузка и, самое замечательное, заботливые и опытные исполнители-инструкторы на островах. Отдых-актив запомнится надолго. Спасибо всем.
- ККсения22 сентября 2024Всё чётко организовано.
- ККсения21 сентября 2024Всё правильно организовано. Спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Курильску в категории «На острова»
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