Кунашир - Шикотан
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«08:00 Завтрак в кафе гостиницы»
25 авг в 10:00
1 сен в 10:00
207 200 ₽ за человека
Три острова: Сахалин - Кунашир - Шикотан
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«После размещения Вас ждет обед в одном из лучших японских ресторанов города, на обед блюда из даров моря»
5 сен в 10:00
от 321 600 ₽ за человека
Ожерелье Курильской гряды: Сахалин, Кунашир, Шикотан, Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Вас ждет увлекательное путешествие в уникальный «ресторан» морской кухни с дегустацией диких устриц, совершенно неповторимых по своим вкусовым качествам, которые сможете попробовать только на Сахалине»
1 сен в 10:00
от 375 719 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Курильску в категории «Гастрономические»
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Сейчас в Южно-Курильске в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 тура от 207 200 до 375 719. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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