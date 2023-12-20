Снегоходная экскурсия. Путешествие по зимнему лесу к горе Быкова

Снегоходная экскурсия

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Ответы на вопросы
На два часа вы погрузитесь в красоту зимнего сахалинского леса. Мы отправимся в увлекательное путешествие на снегоходах.

Нашей главной целью станет гора Быкова, с вершины которой открывается невероятная панорама на заснеженные окрестности. Однако по пути нам встретятся живописные поля и равнины. Мы обязательно сделаем остановки для фото.
Снегоходная экскурсия. Путешествие по зимнему лесу к горе Быкова
Снегоходная экскурсия. Путешествие по зимнему лесу к горе Быкова
Снегоходная экскурсия. Путешествие по зимнему лесу к горе Быкова
Снегоходная экскурсия. Путешествие по зимнему лесу к горе Быкова
Снегоходная экскурсия. Путешествие по зимнему лесу к горе Быкова
Снегоходная экскурсия. Путешествие по зимнему лесу к горе Быкова
Ближайшие даты:
20
дек
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что Вас ожидает

Самый подходящий маршрут для тех, кто попадает на Сахалин проездом или сильно ограничен во времени. За два часа у туристов есть возможность окунуться в сказочные красоты зимнего сахалинского леса. Гора Быкова находится недалеко от поселка Березняки, почти на границе с Долинским районом. Высота горы — 954 м. над уровнем моря. С горы в хорошую погоду открывается изумительный вид на восток – на Охотское море, и внизу отчетливо видны распадки, в которых протекают реки Жуковка, Сима и Анна. На юге также отчетливо видны гора Августиновича и пик Чехова, на западе – фрагмент Сусунайской долины и далее Мицульский хребет. С вершины горы открывается прекрасный панорамный вид, а радиус обзора — 40 км. На маршруте мы предлагаем посетить лесной массив, поля, равнины, где можно сделать замечательные фото на фоне с удивительными пейзажами.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Перекус
  • Аренда снегохода
Где начинаем и завершаем?
Начало: Село Березянки
Завершение: Село Березняки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Важная информация
  • За сутки наши менеджеры отправят Вам все актуальную информацию по выезде.
  • Цена указана за один снегоход, куда вмещаются двое человек и ребенок до 7 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Групповые
Выездные
На снегоходах

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