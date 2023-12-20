Снегоходная экскурсия
На два часа вы погрузитесь в красоту зимнего сахалинского леса. Мы отправимся в увлекательное путешествие на снегоходах.
Нашей главной целью станет гора Быкова, с вершины которой открывается невероятная панорама на заснеженные окрестности. Однако по пути нам встретятся живописные поля и равнины. Мы обязательно сделаем остановки для фото.
Нашей главной целью станет гора Быкова, с вершины которой открывается невероятная панорама на заснеженные окрестности. Однако по пути нам встретятся живописные поля и равнины. Мы обязательно сделаем остановки для фото.
Ближайшие даты:
20
дек
дек
25
дек
дек
2
янв
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5
янв
янв
6
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что Вас ожидаетСамый подходящий маршрут для тех, кто попадает на Сахалин проездом или сильно ограничен во времени. За два часа у туристов есть возможность окунуться в сказочные красоты зимнего сахалинского леса. Гора Быкова находится недалеко от поселка Березняки, почти на границе с Долинским районом. Высота горы — 954 м. над уровнем моря. С горы в хорошую погоду открывается изумительный вид на восток – на Охотское море, и внизу отчетливо видны распадки, в которых протекают реки Жуковка, Сима и Анна. На юге также отчетливо видны гора Августиновича и пик Чехова, на западе – фрагмент Сусунайской долины и далее Мицульский хребет. С вершины горы открывается прекрасный панорамный вид, а радиус обзора — 40 км. На маршруте мы предлагаем посетить лесной массив, поля, равнины, где можно сделать замечательные фото на фоне с удивительными пейзажами.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Перекус
- Аренда снегохода
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Село БерезянкиЗавершение: Село Березняки
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Важная информация
- За сутки наши менеджеры отправят Вам все актуальную информацию по выезде.
- Цена указана за один снегоход, куда вмещаются двое человек и ребенок до 7 лет
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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