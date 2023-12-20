На два часа вы погрузитесь в красоту зимнего сахалинского леса. Мы отправимся в увлекательное путешествие на снегоходах. Нашей главной целью станет гора Быкова, с вершины которой открывается невероятная панорама на заснеженные окрестности. Однако по пути нам встретятся живописные поля и равнины. Мы обязательно сделаем остановки для фото.

Описание