Сахалин — это прекрасное место, чтобы начать любить зимнюю рыбалку. Реки, озера, моря — это все про нашу родную подледную рыбалку. Река Найба, озеро Изменчивое, Охотское море — это места, где сахалинцы любят проводить свое время, наслаждаясь атмосферой.

Зимняя рыбалка на корюшку

Ловля корюшки — увлекательный вид рыбалки. Кардинальным образом отличается от спортивной ловли других видов рыбы. И способом ловли, и снастями. Некоторые рыбаки предпочитают ловить только корюшку и отказываются от ловли других рыб. Зимой ехать ловить корюшку можно всей семьей — и с женой и с детьми. Это прекрасный совместный отдых. Наиболее активна рыба в период первых льдов, именно в это время поймать практически любую разновидность легче всего. Мы предлагаем Вам отправиться с нами в это незабываемое, интересное и вкусное приключение, на льду будет установлен лагерь в виде зимних палаток, установлен газовый обогреватель, а так же столы и стулья. В зависимости от вида и наличия рыбы, места лова могут меняться.

Охота на крабов

Остров Сахалин славится не только множеством разновидностей рыбы, но и морскими деликатесами, такие как королевский краб. Крабовое сафари удовлетворит не только желание открыть новые грани гастрономического удовольствия, но и стремление почувствовать себя настоящим охотником. Ведь даже любительская ловля крабов превращается в приключение с заслуженным обедом из трофеев. Для вас мы подготовили одну из самых интересных и вкусных поездок по Сахалину, а именно, подледная ловля краба. На льду будет установлен лагерь в виде зимних палаток, установлен газовый обогреватель, а так же столы и стулья.