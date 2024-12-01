Захватывающая Сахалинская зимняя рыбалка и крабалка

Присоединяйтесь к захватывающей зимней рыбалке и крабалке на Сахалине! Ловля корюшки и крабов под льдом озер и морей подарит незабываемые впечатления
На Сахалине зимняя рыбалка - это увлекательное приключение для всей семьи.

Ловля корюшки и крабов под льдом озер и морей - это не только возможность насладиться вкусным уловом, но и провести
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время в компании опытных гидов.

Комфортный лагерь с палатками и обогревателями на льду создаст уютную атмосферу для незабываемого отдыха. Поймать корюшку или краба - это шанс ощутить себя настоящим охотником и гурманом

5 причин купить эту прогулку

  • 🎣 Увлекательная зимняя рыбалка
  • 🦀 Крабовое сафари
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Идеально для семейного отдыха
  • 🔥 Комфортные условия на льду
  • 🍽 Вкусный улов, приготовленный на месте
    • Захватывающая Сахалинская зимняя рыбалка и крабалка
    Захватывающая Сахалинская зимняя рыбалка и крабалка
    Захватывающая Сахалинская зимняя рыбалка и крабалка
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00

    Что можно увидеть

  • Река Найба
  • Озеро Изменчивое
  • Охотское море

    • Описание водной прогулки

    Сахалин — это прекрасное место, чтобы начать любить зимнюю рыбалку. Реки, озера, моря — это все про нашу родную подледную рыбалку. Река Найба, озеро Изменчивое, Охотское море — это места, где сахалинцы любят проводить свое время, наслаждаясь атмосферой.

    Зимняя рыбалка на корюшку

    Ловля корюшки — увлекательный вид рыбалки. Кардинальным образом отличается от спортивной ловли других видов рыбы. И способом ловли, и снастями. Некоторые рыбаки предпочитают ловить только корюшку и отказываются от ловли других рыб. Зимой ехать ловить корюшку можно всей семьей — и с женой и с детьми. Это прекрасный совместный отдых. Наиболее активна рыба в период первых льдов, именно в это время поймать практически любую разновидность легче всего. Мы предлагаем Вам отправиться с нами в это незабываемое, интересное и вкусное приключение, на льду будет установлен лагерь в виде зимних палаток, установлен газовый обогреватель, а так же столы и стулья. В зависимости от вида и наличия рыбы, места лова могут меняться.

    Охота на крабов

    Остров Сахалин славится не только множеством разновидностей рыбы, но и морскими деликатесами, такие как королевский краб. Крабовое сафари удовлетворит не только желание открыть новые грани гастрономического удовольствия, но и стремление почувствовать себя настоящим охотником. Ведь даже любительская ловля крабов превращается в приключение с заслуженным обедом из трофеев. Для вас мы подготовили одну из самых интересных и вкусных поездок по Сахалину, а именно, подледная ловля краба. На льду будет установлен лагерь в виде зимних палаток, установлен газовый обогреватель, а так же столы и стулья.

    10 января — рыбалка; 16 января — крабалка; 23 января — рыбалка; 30 января— крабалка; 10 февраля — рыбалка; 16 февраля —крабалка; 23 февраля — рыбалка; 10 марта — рыбалка; 16 марта — крабалка

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Что включено
    • Питание, весь необходимый инвентарь, обогреваемая палатка, услуги инструктора.
    Что не входит в цену
    • Трансфер
    Место начала и завершения?
    П. Лесное, р. Найба, о. Буссе
    Когда и сколько длится?
    Когда: 10 января — рыбалка; 16 января — крабалка; 23 января — рыбалка; 30 января— крабалка; 10 февраля — рыбалка; 16 февраля —крабалка; 23 февраля — рыбалка; 10 марта — рыбалка; 16 марта — крабалка
    Экскурсия длится около 10 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Входит в следующие категории Южно-Сахалинска

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