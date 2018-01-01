Маршрут

г. Южно-Сахалинск — г. Долинск — Черемшанский водопад

Об экскурсии

На Сахалине насчитывается 232 известных водопада. Сколько еще неизвестных никто не знает. Одним из красивейших по праву считается водопад Черемшанский. Затерянный в лесу и труднодоступный, он прячет свою красоту, как застенчивая девушка. Но, для тех, кто отважится проделать весь путь, водопад предстанет во всей своей красе. Миллиардами тоненьких ручейков, рассыпавшихся по каменному уступу, которые спадают в котловину, похожую на огромную чашу, наполненную до краев.

Высота падения составляет небольшая. Всего 13 метров. Водопад расположен на реке Желтой, которая является одним из крупных притоков реки Черемшанки.

Программа

Дорога к нему очень живописна. Стартуем из г. Южно-Сахалинска в на север, в сторону г. Долинск. Доезжаем до самого узкого участка острова — перешеек Поясок. Его ширина составляет 26 километров.

Меняем направление на запад и в центре перешейка сворачиваем на юг. Продвигаемся по Южно-Камышовому хребту. Открывается потрясающий вид на два противоположных побережья Сахалина — восточное и западное.

Панорама простирается на многие километры во все стороны. Видно и Татарский пролив, и Охотское море. Могущественный хребет Жданко красуется как на ладони. И вокруг только шелест травы, шум ветра, сопки и море.

Доезжаем до точки высадки. Гуляем в окрестностях водопада, делаем красивые фотографии, отдыхаем и возвращаемся в город той же дорогой, еще раз наслаждаясь великолепными видами.

Организационные детали