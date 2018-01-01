Черемшанский водопад

Одним из красивейших водопадов считается Черемшанский

Одним из красивейших водопадов считается Черемшанский.

Затерянный в лесу и труднодоступный, он прячет свою красоту, как застенчивая девушка.

Но, для тех, кто отважится проделать весь путь, водопад предстанет во всей своей красе.

Миллиардами тоненьких ручейков, рассыпавшихся по каменному уступу, которые спадают в котловину, похожую на огромную чашу, наполненную до краев.
Черемшанский водопад
Черемшанский водопад
Черемшанский водопад
Черемшанский водопад
Черемшанский водопад
Черемшанский водопад

Что вас ожидает 🤩

  • Южно-Сахалинск
  • Город Долинск
  • Черемшанский водопад

Маршрут

г. Южно-Сахалинск — г. Долинск — Черемшанский водопад

Об экскурсии

На Сахалине насчитывается 232 известных водопада. Сколько еще неизвестных никто не знает. Одним из красивейших по праву считается водопад Черемшанский. Затерянный в лесу и труднодоступный, он прячет свою красоту, как застенчивая девушка. Но, для тех, кто отважится проделать весь путь, водопад предстанет во всей своей красе. Миллиардами тоненьких ручейков, рассыпавшихся по каменному уступу, которые спадают в котловину, похожую на огромную чашу, наполненную до краев.
Высота падения составляет небольшая. Всего 13 метров. Водопад расположен на реке Желтой, которая является одним из крупных притоков реки Черемшанки.

Программа

Дорога к нему очень живописна. Стартуем из г. Южно-Сахалинска в на север, в сторону г. Долинск. Доезжаем до самого узкого участка острова — перешеек Поясок. Его ширина составляет 26 километров.
Меняем направление на запад и в центре перешейка сворачиваем на юг. Продвигаемся по Южно-Камышовому хребту. Открывается потрясающий вид на два противоположных побережья Сахалина — восточное и западное.
Панорама простирается на многие километры во все стороны. Видно и Татарский пролив, и Охотское море. Могущественный хребет Жданко красуется как на ладони. И вокруг только шелест травы, шум ветра, сопки и море.
Доезжаем до точки высадки. Гуляем в окрестностях водопада, делаем красивые фотографии, отдыхаем и возвращаемся в город той же дорогой, еще раз наслаждаясь великолепными видами.

Организационные детали

  • Время проведения: с мая по октябрь (ноябрь). Зависит от состояния проезда к месту экскурсии.
  • Погода на море переменчива даже в жару, поэтому утепленная одежда не помешает. Рекомендуется надеть нескользящую спортивную обувь.
  • Возьмите с собой воду и перекус на день.
  • Общее время экскурсии 8 – 10 часов.
  • Дети от 7 до 14 лет могут посетить экскурсию в сопровождении родителей.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от/до места вашего проживания
  • Экскурсионное сопровождение
  • Горячий чай
Что не входит
  • Питание (по запросу возможно приготовление)
  • Страховка
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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