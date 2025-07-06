Единственный в России морской Природный парк — Остров Монерон

В сорока километрах от Сахалина находится загадочный остров Монерон, словно сошедший со страниц романов девятнадцатого века. Несмотря на маленькую площадь, остров обладает весьма необычным и разнообразным ландшафтом. Это связано с тем, что он образовался из вулканических пород. В местечке мирно соседствуют водопады и тихие бухты, ущелья и живописные луга. Островок — жемчужина дальневосточной части России. Несмотря на расположение в той же полосе, что и многие жаркие страны, на Монероне климат далеко не знойный. Но из-за наличия теплых течений в окружающих водах здесь обитают некоторые разновидности экзотической флоры и фауны: гигантские мидии, гребешки, крупные рыбы, перламутровые морские ушки, полотнища водорослей; и в том числе субтропических видов: трепанга, редкоиглых морских ежей, многолучевой морской звезды и других. Остров Монерон является единственным местом в России, где водится галиотис. Во многом благодаря этому на остров стекаются поклонники дайвинга и подводного плавания. Теплые течения в летний период прогревают воду свыше +20 градусов. Вода у побережья очень прозрачная, через нее можно спокойно рассмотреть происходящее на глубине десятков метров. Разнообразие и уникальность животного и растительного миров острова послужила причиной создания в 1995 году на его территории природного парка. Помимо интереснейшей природы, Монерон богат достопримечательностями, созданными руками человека. Здесь есть стоянки и поселки разных народностей, а также русские и японские кладбища (остров в свое время активно осваивался японцами). В зарослях бамбука то и дело попадаются разрушенные останки древних зданий и заброшенные сады с плодовыми деревьями. Прибывая на остров, гости первым делом попадают в самое известное место — бухту Чупрова. А через одно из множества ущелий можно перебраться по старинному каменному мосту, построенному еще японцами в незапамятные времена. Важная информация: Перед бронирование уточните наличие свободных мест