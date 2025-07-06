В сорока километрах от Сахалина расположен загадочный остров Монерон, который словно сошел со страниц романов девятнадцатого века. Несмотря на свою небольшую площадь, остров обладает весьма разнообразным и необычным ландшафтом. Это объясняется тем, что он образовался из вулканических пород. В этом местечке мирно соседствуют водопады, тихие бухты, ущелья и живописные луга. Островок является настоящей жемчужиной дальневосточной части России.
Описание экскурсии
Единственный в России морской Природный парк — Остров Монерон
В сорока километрах от Сахалина находится загадочный остров Монерон, словно сошедший со страниц романов девятнадцатого века. Несмотря на маленькую площадь, остров обладает весьма необычным и разнообразным ландшафтом. Это связано с тем, что он образовался из вулканических пород. В местечке мирно соседствуют водопады и тихие бухты, ущелья и живописные луга. Островок — жемчужина дальневосточной части России. Несмотря на расположение в той же полосе, что и многие жаркие страны, на Монероне климат далеко не знойный. Но из-за наличия теплых течений в окружающих водах здесь обитают некоторые разновидности экзотической флоры и фауны: гигантские мидии, гребешки, крупные рыбы, перламутровые морские ушки, полотнища водорослей; и в том числе субтропических видов: трепанга, редкоиглых морских ежей, многолучевой морской звезды и других. Остров Монерон является единственным местом в России, где водится галиотис. Во многом благодаря этому на остров стекаются поклонники дайвинга и подводного плавания. Теплые течения в летний период прогревают воду свыше +20 градусов. Вода у побережья очень прозрачная, через нее можно спокойно рассмотреть происходящее на глубине десятков метров. Разнообразие и уникальность животного и растительного миров острова послужила причиной создания в 1995 году на его территории природного парка. Помимо интереснейшей природы, Монерон богат достопримечательностями, созданными руками человека. Здесь есть стоянки и поселки разных народностей, а также русские и японские кладбища (остров в свое время активно осваивался японцами). В зарослях бамбука то и дело попадаются разрушенные останки древних зданий и заброшенные сады с плодовыми деревьями. Прибывая на остров, гости первым делом попадают в самое известное место — бухту Чупрова. А через одно из множества ущелий можно перебраться по старинному каменному мосту, построенному еще японцами в незапамятные времена. Важная информация: Перед бронирование уточните наличие свободных мест
Перед бронированием уточните наличие свободных мест
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Невельск
- Остров Монерон
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Пл. Славы
Когда и сколько длится?
Когда: Перед бронированием уточните наличие свободных мест
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
- Наши менеджеры свяжутся с Вами после подтверждения оплаты и сообщат Вам всю актуальную информацию
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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