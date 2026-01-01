Найдено 3 экскурсии в категории « Чегемские водопады » в Южно-Сахалинске, цены от 10 000. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.

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Заказывайте уникальную экскурсию к Чегемским водопадам из Южно-Сахалинска! Вы увидите горы, Гижгит, перевал Актопрак, можно поехать с детьми в групповой или индивидуальной экскурсии, посетить Чегемское ущелье, Кабардино-Балкарию, Пятигорск, Кавказ, Село Эльтюбю и Абай-Су. У нас Вы можете заказать экскурсию на машине, внедорожнике, джип-тур или на лошадях. Доступные цены